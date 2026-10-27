Soomaaliya oo wajahaysa caqabado amni xilli ciidamada Midowga Afrika ay isu diyaarinayaan inay ka baxaan saldhigyo muhiim ah

Soomaaliya oo isu diyaarinaysa cadaadis amni xilli ciidamada Midowga Afrika ay isu diyaarinayaan inay ka baxaan saddex goobood oo muhiim ah
MUQDISHO — Isbeddelka amni ee Soomaaliya ayaa wajahaya imtixaan cusub horraanta bisha Nofeembar, marka la filayo in ciidamada Midowga Afrika ay ka baxaan saddex goobood oo ku yaalla gobolka Shabeellaha Hoose ee koonfurta, ayna mas’uuliyadda ku wareejiyaan Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed, sida ay Axadle u sheegeen ilo amni oo Soomaali ah.
Laba ilo-wareed oo xog-ogaal u ah qorshayaasha ayaa sheegay in howlgalka Midowga Afrika uu hay’adaha dowladda federaalka Soomaaliya ku wargeliyay ka bixitaanka la qorsheeyay. Waxay ku hadleen shuruud ah inaan magacyadooda la shaacin, maadaama aan loo oggolaan inay si guud uga hadlaan qorshayaasha.
Ciidamada Soomaaliyeed ayaa la filayaa inay la wareegaan goobahaas, isla markaana ay dusha kala socdaan amniga deegaannada ku dhow, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen. Goobaha gaarka ah iyo jadwalka saxda ah ee xil-wareejinta si madax-bannaan looma xaqiijin karin.
Tallaabadan la soo wariyay ayaa ku soo beegmaysa xilli mas’uuliyiintu qorsheynayaan in la dhimo lana dib-u-dejiyo ciidamada shisheeye ee ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya. Inta badan ciidamada Uganda ayaa la filayaa in lagu soo ururiyo Muqdisho, gaar ahaan xerada Xalane, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen.
Ciidamada ku sugan Xalane ayaa sidoo kale la filayaa inay ka mid noqdaan shaqaalaha Midowga Afrika ee ugu dambeeya ee Soomaaliya ku sii nagaanaya ka hor inta uusan howlgalku dhammaan, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen. Taariikh rasmi ah oo ku aaddan dib-u-dejinta ugu dambeysa lama shaacin.
Istaraatiijiyadda amni ee Soomaaliya waxay dhigaysaa in ciidamada caalamiga ahi si tartiib-tartiib ah mas’uuliyadda ugu wareejiyaan hay’adaha qaranka, iyadoo la sii wado dadaallada lagu horumarinayo awoodda ciidamada Soomaaliyeed.
Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka ayaa hore walaac uga muujisay in ciidamada Soomaaliyeed ay awoodi doonaan inay hal mar si buuxda ula wareegaan mas’uuliyadda amniga dalka oo dhan, taas oo muujinaysa caqabadaha ku xeeran kala-guurka.
Ciidamada Midowga Afrika ayaa laf-dhabar u ahaa ololaha amni ee Soomaaliya, iyagoo taageeraya ciidamada dowladda hawlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, isla markaana ilaalinaya xarumaha muhiimka ah ee dowladda.
Haddii ka bixitaanka la soo wariyay uu hirgalo, ciidamada Soomaaliyeed waxay la wareegi doonaan mas’uuliyado dheeraad ah oo ku saabsan saddexda goobood ee ay arrintu khusayso. Saameyntu waxay ku xirnaan doontaa waqtiga xil-wareejinta, tirada iyo diyaargarowga ciidamada Soomaaliyeed ee la geeyo, iyo xaaladaha dhulka ka jira.
Axadle si madax-bannaan uma xaqiijin karin qorshayaasha. Howlgalka Midowga Afrika ayaan isla markiiba soo bandhigin mowqifkiisa rasmiga ah ee ku aaddan saddexda goobood, tirada shaqaalaha ay arrintu khusayso ama jadwalka dib-u-dejinta ee la soo jeediyay.
AXADLETM