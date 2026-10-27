 Skip to content
Wednesday, October 28, 2026 16 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:42
Muqdisho 30°C
Breaking: Delegations Meet in Iran for Talks to Prevent War From Resuming
Breaking News
Delegations Meet in Iran for Talks to Prevent War From ResumingAl-Shabaab Claims Hundreds of Somali Troops Killed in AmbushSoomaaliya oo furtay madasha afaraad ee amniga internet-ka qaranka xilli la ballaarinayo dadaallada amniga dhijitaalka ahEbola Spreads in DR Congo as Families Struggle to Feed ThemselvesRussia Says It Is Open to Local Truces but Will Continue OffensiveSoomaaliya oo wajahaysa caqabado amni xilli ciidamada Midowga Afrika ay isu diyaarinayaan inay ka baxaan saldhigyo muhiim ahDelegations Meet in Iran for Talks to Prevent War From ResumingAl-Shabaab Claims Hundreds of Somali Troops Killed in AmbushSoomaaliya oo furtay madasha afaraad ee amniga internet-ka qaranka xilli la ballaarinayo dadaallada amniga dhijitaalka ahEbola Spreads in DR Congo as Families Struggle to Feed ThemselvesRussia Says It Is Open to Local Truces but Will Continue OffensiveSoomaaliya oo wajahaysa caqabado amni xilli ciidamada Midowga Afrika ay isu diyaarinayaan inay ka baxaan saldhigyo muhiim ah
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Soomaaliya oo wajahaysa caqabado amni xilli ciidamada Midowga Afrika ay isu diyaarinayaan inay ka baxaan saldhigyo muhiim ah

Follow
By Axadle Editorial Desk October 27, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 16 hours ago 2-minute read
Somalia Faces Security Challenges as African Union Troops Prepare to Leave Key Bases
Somalia Faces Security Challenges as African Union Troops Prepare to Leave Key Bases

Soomaaliya oo isu diyaarinaysa cadaadis amni xilli ciidamada Midowga Afrika ay isu diyaarinayaan inay ka baxaan saddex goobood oo muhiim ah

MUQDISHO — Isbeddelka amni ee Soomaaliya ayaa wajahaya imtixaan cusub horraanta bisha Nofeembar, marka la filayo in ciidamada Midowga Afrika ay ka baxaan saddex goobood oo ku yaalla gobolka Shabeellaha Hoose ee koonfurta, ayna mas’uuliyadda ku wareejiyaan Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed, sida ay Axadle u sheegeen ilo amni oo Soomaali ah.

- Advertisement -

Laba ilo-wareed oo xog-ogaal u ah qorshayaasha ayaa sheegay in howlgalka Midowga Afrika uu hay’adaha dowladda federaalka Soomaaliya ku wargeliyay ka bixitaanka la qorsheeyay. Waxay ku hadleen shuruud ah inaan magacyadooda la shaacin, maadaama aan loo oggolaan inay si guud uga hadlaan qorshayaasha.

Ciidamada Soomaaliyeed ayaa la filayaa inay la wareegaan goobahaas, isla markaana ay dusha kala socdaan amniga deegaannada ku dhow, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen. Goobaha gaarka ah iyo jadwalka saxda ah ee xil-wareejinta si madax-bannaan looma xaqiijin karin.

Tallaabadan la soo wariyay ayaa ku soo beegmaysa xilli mas’uuliyiintu qorsheynayaan in la dhimo lana dib-u-dejiyo ciidamada shisheeye ee ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya. Inta badan ciidamada Uganda ayaa la filayaa in lagu soo ururiyo Muqdisho, gaar ahaan xerada Xalane, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen.

Ciidamada ku sugan Xalane ayaa sidoo kale la filayaa inay ka mid noqdaan shaqaalaha Midowga Afrika ee ugu dambeeya ee Soomaaliya ku sii nagaanaya ka hor inta uusan howlgalku dhammaan, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen. Taariikh rasmi ah oo ku aaddan dib-u-dejinta ugu dambeysa lama shaacin.

Istaraatiijiyadda amni ee Soomaaliya waxay dhigaysaa in ciidamada caalamiga ahi si tartiib-tartiib ah mas’uuliyadda ugu wareejiyaan hay’adaha qaranka, iyadoo la sii wado dadaallada lagu horumarinayo awoodda ciidamada Soomaaliyeed.

Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka ayaa hore walaac uga muujisay in ciidamada Soomaaliyeed ay awoodi doonaan inay hal mar si buuxda ula wareegaan mas’uuliyadda amniga dalka oo dhan, taas oo muujinaysa caqabadaha ku xeeran kala-guurka.

Ciidamada Midowga Afrika ayaa laf-dhabar u ahaa ololaha amni ee Soomaaliya, iyagoo taageeraya ciidamada dowladda hawlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, isla markaana ilaalinaya xarumaha muhiimka ah ee dowladda.

Haddii ka bixitaanka la soo wariyay uu hirgalo, ciidamada Soomaaliyeed waxay la wareegi doonaan mas’uuliyado dheeraad ah oo ku saabsan saddexda goobood ee ay arrintu khusayso. Saameyntu waxay ku xirnaan doontaa waqtiga xil-wareejinta, tirada iyo diyaargarowga ciidamada Soomaaliyeed ee la geeyo, iyo xaaladaha dhulka ka jira.

Axadle si madax-bannaan uma xaqiijin karin qorshayaasha. Howlgalka Midowga Afrika ayaan isla markiiba soo bandhigin mowqifkiisa rasmiga ah ee ku aaddan saddexda goobood, tirada shaqaalaha ay arrintu khusayso ama jadwalka dib-u-dejinta ee la soo jeediyay.

AXADLETM

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,950 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.