Nin reer Rwanda ah oo Maraykanka lagu helay dambi ah inuu ka been sheegay doorkiisii xasuuqii 1994

Guddiga xeerbeegtida federaalka ee Boston ayaa Eric Nshimiye ku helay dambi ah inuu dhaar ku been sheegay iyo inuu hor istaagay caddaaladda, kaddib markii uu dhaar ku been sheegay doorkiisii xasuuqii Rwanda ee 1994.
Xeer-ilaaliyeyaashu waxay sheegeen in Nshimiye uu qariyey ka-qaybqaadashadiisa lagu eedeeyay weerarradii ka dhanka ahaa bulshada Tutsiga ee Rwanda, xilli uu markhaati ka ahaa maxkamadeyntii 2019 ee khiyaanada socdaalka ee Jean Leonard Teganya, oo ay hore isku fasal jaamacadeed u ahaayeen. Nshimiye wuxuu Kenya u baxsaday 1994, ka hor intii aan sannadkii xigay loogu oggolaan inuu Maraykanka ku galo qaxooti ahaan.
Caddaymihii maxkamadda la hor keenay waxay muujiyeen in Nshimiye uu ka qaybqaatay weerarro lagu qaaday dadka Tutsiga ah xilli uu wax ka baranayey Jaamacadda Rwanda ee Butare, oo ay ku jirtay inuu dhibbanayaasha madaxa kaga dhuftay ul. Waxa uu wajahayaa xabsi gaaraya shan sano mid kasta oo ka mid ah afarta dacwadood ee dhaar-beenta ah, iyo ilaa 10 sano oo xabsi ah dambiga hor istaagga caddaaladda. Waxaa la filayaa in xukunkiisa lagu dhawaaqo 26-ka Janaayo 2027.