 Skip to content
Friday, October 30, 2026 18 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 25°C
Breaking: Africa Battles Ebola Surge as Ministers Reject
Breaking News
Africa Battles Ebola Surge as Ministers RejectUganda Begins Withdrawing Troops From Somalia After Nearly 20 YearsUganda oo bilowday inay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya ku dhowaad 20 sano kaddibCAF Scraps Four-Year AFCON Plan, Keeps Biennial Tournament ScheduleNin reer Rwanda ah oo Maraykanka lagu helay dambi ah inuu ka been sheegay doorkiisii xasuuqii 1994Putin Praises Musk’s Genius as Russia Works to Catch Up With StarlinkAfrica Battles Ebola Surge as Ministers RejectUganda Begins Withdrawing Troops From Somalia After Nearly 20 YearsUganda oo bilowday inay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya ku dhowaad 20 sano kaddibCAF Scraps Four-Year AFCON Plan, Keeps Biennial Tournament ScheduleNin reer Rwanda ah oo Maraykanka lagu helay dambi ah inuu ka been sheegay doorkiisii xasuuqii 1994Putin Praises Musk’s Genius as Russia Works to Catch Up With Starlink
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Nin reer Rwanda ah oo Maraykanka lagu helay dambi ah inuu ka been sheegay doorkiisii xasuuqii 1994

Follow
By Newsroom October 30, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 6 hours ago 1-minute read
Rwandan Man Convicted in U.S. for Lying About 1994 Genocide Role
Rwandan Man Convicted in U.S. of Lying About Role in 1994 Genocide

Guddiga xeerbeegtida federaalka ee Boston ayaa Eric Nshimiye ku helay dambi ah inuu dhaar ku been sheegay iyo inuu hor istaagay caddaaladda, kaddib markii uu dhaar ku been sheegay doorkiisii xasuuqii Rwanda ee 1994.

Xeer-ilaaliyeyaashu waxay sheegeen in Nshimiye uu qariyey ka-qaybqaadashadiisa lagu eedeeyay weerarradii ka dhanka ahaa bulshada Tutsiga ee Rwanda, xilli uu markhaati ka ahaa maxkamadeyntii 2019 ee khiyaanada socdaalka ee Jean Leonard Teganya, oo ay hore isku fasal jaamacadeed u ahaayeen. Nshimiye wuxuu Kenya u baxsaday 1994, ka hor intii aan sannadkii xigay loogu oggolaan inuu Maraykanka ku galo qaxooti ahaan.

- Advertisement -

Caddaymihii maxkamadda la hor keenay waxay muujiyeen in Nshimiye uu ka qaybqaatay weerarro lagu qaaday dadka Tutsiga ah xilli uu wax ka baranayey Jaamacadda Rwanda ee Butare, oo ay ku jirtay inuu dhibbanayaasha madaxa kaga dhuftay ul. Waxa uu wajahayaa xabsi gaaraya shan sano mid kasta oo ka mid ah afarta dacwadood ee dhaar-beenta ah, iyo ilaa 10 sano oo xabsi ah dambiga hor istaagga caddaaladda. Waxaa la filayaa in xukunkiisa lagu dhawaaqo 26-ka Janaayo 2027.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,191 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.