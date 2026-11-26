BARI, Soomaaliya — Qaybo laga helay goob ay ka dhacday duqeyn cirka ah oo dhimasho badan dhalisay, taas oo ka dhacday gobolka Bari ee waqooyi-bari Soomaaliya, ayaa muujinaya in la adeegsaday gantaal ka tirsan nooca MAM ee uu sameeyo Turkigu, sida lagu sheegay baaritaan ay samaysay The Guardian.
Khubaro madax-bannaan oo ku takhasustay hubka ayaa baaray sawirro laga qaaday haraaga laba gantaal oo laga helay Baxaya, oo ah deegaan ka tirsan buuraha Golis, halkaas oo duqeyn dhacday 21-kii May ay ku dishay haweeney uur lahayd iyo saddex carruur ah, ayna ku dhaawacday aabbahood.
Khabiirka hubka N.R. Jenzen-Jones ayaa sheegay in calaamadaha iyo astaamaha muuqda ee haraaga ay waafaqsan yihiin rasaasta ay riddo diyaarad aan duuliye lahayn oo nooca Bayraktar TB2 ah.
Hase yeeshee, haraagaasi ma caddaynayo cidda lahayd diyaaradda ama cidda oggolaatay weerarka. Soomaaliya, Turkiga iyo Imaaraadka Carabta dhammaantood waxay adeegsadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar, sidaas darteed mas’uuliyadda weerarka laguma go’aamin karo oo keliya haraaga la helay.
Falanqayntu waxay muujinaysaa fiditaanka sii kordhaya ee warshadaha difaaca Turkiga, kuwaas oo qalab milatari — oo ay ku jiraan diyaarado hubaysan oo aan duuliye lahayn — siiya dalal ku yaalla Afrika iyo Bariga Dhexe. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka adeegsada diyaaradaha Bayraktar TB2 ee lagu sameeyo Turkiga.
Shirkadda Roketsan ayaa soo saarta gantaallada la hago ee nooca MAM, halka Baykar ay samayso diyaaradaha Bayraktar ee loo qalabeeyo inay qaadaan oo ridaan gantaalladaas.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo dhoofiyo Soomaaliya iyo Suudaan ay ku xiran yihiin dammaanado dhigaya in loo adeegsan doono si waafaqsan sharciga caalamiga ah. Ankara waxay sidoo kale ku adkaysatay in aanay jirin caddeyn la xaqiijiyay oo muujinaysa in hub uu Turkigu sameeyay si sharci-darro ah loogu adeegsaday Soomaaliya.
Inkastoo baaritaanku aqoonsaday hubkii ay u badan tahay in loo adeegsaday duqeyntii Baxaya, The Guardian waxay awoodi weyday inay go’aamiso cidda fulisay weerarka.
Natiijooyinkan ayaa soo baxay xilli si ballaaran loo baarayo dhimashada rayidka ee lala xiriirinayo duqeymaha cirka ee Soomaaliya. Baaritaan ay Amnesty International samaysay sannadkii 2024 ayay ku sheegtay in laba weerar oo lagu qaaday beer ku taalla Jaffey, gobolka Shabeellaha Hoose, loo adeegsaday gantaallo MAM-L ah oo laga soo riday diyaarado aan duuliye lahayn oo nooca TB2 ah, ayna ku dhinteen 23 qof oo rayid ah.
Ururka xuquuqda aadanaha ayaa ku baaqay in mas’uuliyiintu baaraan duqeymaha, isaga oo muujiyay walaaca weli ka taagan howlgallada diyaaradaha hubaysan ee aan duuliyaha lahayn iyo ilaalinta rayidka inta lagu jiro ololayaasha milatari ee Soomaaliya.
AXADLETM