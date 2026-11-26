MUQDISHO – Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad xasaasi ah, iyadoo ciidamada shisheeye ay bilaabeen inay ka baxaan dalka, hubanti la’aanna ay ka jirto maalgelinta caalamiga ah ee adeegyada amniga, halka khilaaf siyaasadeed oo sii qoto dheeraanaya uu halis gelinayo doorashooyinkii ugu horreeyay ee tooska ahaa ee dimuqraadi ah muddo tobannaan sano ah.
Dhibaatooyinkan is-dulsaaran ayaa walaac ka dhaliyay in dowladdu awood u leedahay inay xakameyso Al-Shabaab, iyadoo sidoo kalena maareyneysa kala qaybsanaanta sii ballaaranaysa ee u dhexeysa garabyada siyaasadeed ee dalka.
Qaar ka mid ah falanqeeyayaasha ayaa ka digaya in xasillooni darradu ay xoojin karto Al-Shabaab, oo ah kooxda hubeysan ee xiriirka la leh Al-Qaacida, isla markaana ay kordhin karto suuragalnimada in ugu dambeyn ay qabsato caasimadda Muqdisho.
Al-Shabaab ayaa durba gacanta ku haysa dhul ballaaran oo ku yaalla Soomaaliya, inkastoo ay dalka joogaan ku dhowaad 12,000 oo askari oo ka tirsan Midowga Afrika (AU) kuwaas oo taageeraya dowladda.
Walaaca laga qabo awoodda dowladda ee ay ku sii haysan karto gacan ku haynta dalka ayaa kordhay, iyadoo ciidamada shisheeye ay baxayaan, maleeshiyaad ku saleysan beelo oo la safan kooxo siyaasadeed oo iska soo horjeeda ay sii firfircoonaanayaan.
Uganda, oo ciidanka ugu badan ku biirisa howlgalka Midowga Afrika, ayaa bishii hore bilowday ka bixitaanka ciidamadeeda, waxaana la filayaa inay hawshaas dhammeystirto sannadka soo socda.
Itoobiya, oo ah dal kale oo si weyn uga qayb qaata howlgalka, kuna jirto in ka badan 7,000 oo askari, ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa inay isku diyaarineyso inay kala baxdo ku dhowaad kala bar ciidamadeeda.
Maraykanku wuxuu horey u shaaciyay inuu dhimayo maalgelinta Xafiiska Taageerada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (Uunsos), balse tan iyo markaas wuxuu sheegay inuu taageerada kordhin doono sannad kale. Washington waxay bixisaa ku dhowaad rubuc ka mid ah miisaaniyadda sannadlaha ah ee Unsos oo ah $500m (£380), taas oo maalgelisa ciidamada amniga Soomaaliya, howlgalka Midowga Afrika iyo dalalka ay askartu ka socdaan. Iyadoo taageerada milatari aan la hubin, cadaadiska siyaasadeedna sii kordhayo, falanqeeyayaashu waxay is weydiinayaan in ciidamada Soomaaliya ay diyaar u yihiin inay si madax-bannaan u howlgalaan.
Walaacyadaas ayaa sii xoogaystay kadib markii Al-Shabaab ay sheegatay inay weerar dhowaan dhacay ku dishay boqollaal askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Soomaaliya. Dowladdu waxay xaqiijisay in weerar uu dhacay, balse ma aysan shaacin tirada khasaaraha.
Cabdisalaam Guuleed, oo horey u ahaa ku-xigeenka agaasimaha Hay’adda Nabadsugidda Qaranka Soomaaliya, ayaa BBC-da u sheegay in xaaladda amni ee dalka ay sii jilcayso.
Wuxuu sheegay in bixitaanka ciidamada shisheeye uu Muqdisho u horseedi karo in lala wareego, taas oo la mid ah sida Taliban ay Afghanistan ula wareegtay sannadkii 2021 kadib markii ciidamada Maraykanka iyo NATO ay ka baxeen.
“Uma maleynayo in Muqdisho ay awoodi doonto inay is difaacdo. Habka Taliban-ka [ee la wareegista]… taasi waa xaaladda ugu macquulsan ee aan hadda qiyaasi karo,” ayuu yiri.
Taliban ayaa gacan ku haynta Afghanistan la wareegtay intii u dhexeysay 6 iyo 15 Agoosto 2021, kaddib duullaan degdeg ah oo ku xigay bixitaanka ciidamada Maraykanka iyo NATO.
Guuleed wuxuu sheegay in Soomaaliya ay horey u soo martay burbur la mid ah.
Dalku wuxuu horey u soo maray burbur ku yimid awooddii dowladda dhexe.
Horraantii sagaashamaadkii, kooxo fallaago ah oo ku saleysan beelo ayaa dhowr jiho uga soo dhaqaaqay dhanka Muqdisho, taas oo ku qasabtay Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre inuu xilka ka dego.
Xilka ka qaadistiisa waxay horseedday dagaal sokeeye oo ba’an iyo xaalad bani’aadamnimo oo daba dheeraatay. Burburkii hay’adihii dowladda ee xigay wuxuu abuuray xaalado u saamaxay ururrada mintidiinta Islaamiga ah, oo ay ku jirto Al-Shabaab, inay ballaariyaan saamayntooda.
Guuleed wuxuu sheegay in ciidamada Uganda ay door muhiim ah ka qaateen ka hortagga in burburkaas uu soo noqdo, tan iyo markii ciidamadooda markii ugu horreysay Soomaaliya la geeyay sannadkii 2007.
Waxay gacan ka geysteen in Al-Shabaab laga saaro Muqdisho iyo magaalooyin kale oo waaweyn, iyagoo sugayay goobaha muhiimka ah sida garoonka diyaaradaha, dekedda, xarumaha dowladda iyo xafiisyada diblomaasiyadeed.
Buurundi, Jabuuti, Kenya, Sierra Leone iyo Itoobiya ayaa markii dambe ciidamo ku biiriyay howlgalka Midowga Afrika. Dhanka kale, Turkiga iyo Maraykanku waxay sii wadeen ciidamo milatari oo gaar ah, waxayna ciidamada Soomaaliya siiyeen tababar iyo qalab.
Si kastaba, Guuleed wuxuu ku doodayaa in sannado badan oo taageero caalami ah aysan dowladda Soomaaliya siin awood milatari oo ku filan oo ay si madax-bannaan ugu howlgasho iyadoo aan la helin ilaalin dibadeed.
Aragtidiisa, mas’uuliyiintu waxay si weyn ugu tiirsanaadeen ciidamada shisheeye, sidaas darteedna si ku filan uma aysan diyaarin ciidamadooda si ay mas’uuliyadda ula wareegaan.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cabdifataax Qaasim Maxamuud ayaa diiday sheegashada ah in dalku aanu awoodi doonin inuu maareeyo bixitaanka ciidamada shisheeye.
Wuxuu BBC-da u sheegay in askarta Soomaaliya ay durba la wareegeen qaar ka mid ah goobihii ay baneeyeen ciidamada Uganda, ayna diyaar u yihiin inay door weyn ka qaataan ilaalinta dalka.
Wuxuu sheegay in Soomaaliya aysan weligeed ku tiirsanaan karin ciidamada shisheeye.
“Waxaan aaminsanahay inaanay jirin sabab looga walwalo arrintan. Wax isbeddel ah kuma imaan doono xaaladda amniga dalka ama goobihii ay baneeyeen,” ayuu yiri.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale ku baaqay in la sii wado taageerada caalamiga ah.
Intii lagu guda jiray booqasho uu Uganda ku tagay 23-kii Nofeembar, isaga iyo Madaxweyne Yoweri Museveni waxay ugu baaqeen beesha caalamka inay sii waddo caawinta Soomaaliya si ay u adkeyso guulaha ay ka gaartay amniga.
Qaar ka mid ah dadka indha-indheeya arrimaha dalka ma aaminsana in bixitaanka ciidamada uu si toos ah u horseedi doono burbur amni.
Falanqeeyaha amniga Uganda Freddie David Egesa wuxuu sheegay in sannado badan oo kaalmo milatari oo caalami ah ay Soomaaliya ka caawisay dhismaha hay’ado awood u leh inay qaataan mas’uuliyad dheeraad ah oo ku saabsan amniga qaranka.
Wuxuu sheegay in bixitaanku fursad siin doono in la cabbiro horumarka ay hay’adahaasi sameeyeen.
Wuxuu intaas ku daray inay sidoo kale ku qasbi doonto hoggaamiyeyaasha siyaasadda Soomaaliya inay ka gudbaan khilaafaadkooda oo ay qaataan mas’uuliyad weyn oo ku saabsan mustaqbalka dalka.
Si kastaba, falanqeeyayaal kale ayaa aaminsan in waqtiga bixitaanku uu keeni karo khataro waaweyn.
Omar Mahmood, oo ah falanqeeye ka tirsan Kooxda Xasaradaha Caalamiga ah, wuxuu sheegay in ciidamada Soomaaliya ay durba cadaadis xooggan ku jiraan, maadaama ay la dagaallamayaan Al-Shabaab isla markaana ay la wareegayaan goobihii ay horey u hayeen ciidamada shisheeye.
Wuxuu isbeddelka ku tilmaamay caqabad weyn oo hortaalla ciidan weli dhismaya.
Ciidanka ayaa sidoo kale cadaadis kala kulmaya gobolka Bay ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, halkaas oo ciidamo daacad u ah madaxweynihii xilka laga qaaday ee maamulkaas, Cabdicasiis Xasan Maxamed, ay dagaal kula jiraan dowladda federaalka.
Mahmood wuxuu sheegay in bixitaanka ciidamada Uganda ee Shabeellaha Hoose uu keeni karo dhibaatooyin amni oo dheeraad ah. Wuxuu sidoo kale tilmaamay in doorashooyinka Soomaaliya oo muddo dheer dib u dhacay ay yihiin caqabad kale, maadaama ay u baahan doonaan qorsheyaal amni iyadoo xaaladda guud ay degganayn.
Soomaaliya waxay isku dayaysay inay ka gudubto nidaamka doorashooyinka dadban, kaas oo odayaasha beeluhu ay ku soo xulaan xildhibaannada, xildhibaannaduna ay doortaan madaxweynaha, una gudubto nidaam ku saleysan cod-bixin toos ah.
Mahmood wuxuu sheegay in dowladdu ay xallisaa oo keliya ma aha dhibaatada milatari, balse sidoo kale khilaafka sii xoogeysanaya ee ku saabsan goorta iyo sida doorashooyinka loo qabanayo.
Wax-ka-beddellada la soo jeediyay ayaa kala qaybiyay dowladda iyo mucaaradka, kuwaas oo weli isku khilaafsan xeerarka iyo hannaanka doorashada.
Iska horimaadku wuxuu sii xoogaystay sannadkan markii madaxweynuhu taageeray wax-ka-beddello dastuur oo muddada madaxweynaha ka dhigay afar sano ilaa shan sano, taas oo si dhab ah doorashooyinka xiga dib ugu dhigtay ilaa 2027.
Bishan, Maxkamadda Sare ayaa diiday muddo-kordhinta, waxayna hoggaamiyeyaasha siyaasadda ku amartay inay muddo 30 maalmood ah ku gaaraan hannaan doorasho, iyadoo doorashooyinkana lagu qabanayo muddo saddex bilood gudahood ah.
Soomaaliya waxay sheegtay inaysan aqbalayn go’aankaas.
Maalin ka hor go’aanka, madaxweynuhu wuxuu xilka ka qaaday Guddoomiyihii Maxkamadda Sare Baashe Yuusuf Axmed. Labada xil-ka-qaadisba waxaa tan iyo markaas looga dacwooday maxkamadda gobolka Bariga Afrika ee Tanzania.
Mahmood wuxuu sheegay in dhibaatooyinka siyaasadda iyo amnigu ay isku xiran yihiin. Haddii aan heshiis laga gaarin doorashooyinka, ayuu ku dooday, dowladda waxaa ku adkaan doonta inay si buuxda diiradda u saarto dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab.
Guuleed wuxuu sidoo kale ka digay in khatarta ku wajahan xasilloonida Soomaaliya ay ka baxsan tahay Al-Shabaab, isagoo tilmaamay maleeshiyaad ku saleysan beelo oo si isa soo taraysa uga hor imaanaya dowladda federaalka.
“Maanta, waxaan haynaa dad beelahooda daacad u ah oo garab ka dagaallamaya Al-Shabaab kana soo horjeeda dowladda federaalka,” ayuu yiri.
Wuxuu intaas ku daray in hoggaamiyeyaasha dalka ay u muuqdaan kuwo aan diyaar u ahayn baaxadda caqabadaha horyaalla.
Yaa buuxin doona booska ay ka tageen saaxiibbada shisheeye?
Dhibaatooyinka amni ee Soomaaliya waxaa sii xumeeya ku tiirsanaanta ay ku tiirsan tahay kaalmada maaliyadeed ee dibadda.
Tirokoobyo ka soo baxay Wasaaradda Maaliyadda ayaa muujinaya in deeqaha deeq-bixiyeyaasha oo dhan $878.8m ay ka yihiin saddex-meelood labo meel miisaaniyadda dalka ee la qorsheeyay, taas oo ah $1.36bn sannadka 2026.
Si kastaba, wasaaraddu waxay sheegtay inay heshay oo keliya ku dhowaad $314m oo deeqo ah sagaalkii bilood ee ugu horreeyay sannadka, taas oo u dhiganta 35% gargaarkii sannadlaha ahaa ee la filayay.
Mahmood wuxuu sheegay in inkastoo qaar ka mid ah taageerada milatari ee caalamiga ah la dhimayo, haddana heshiisyada laba geesoodka ah iyo taageerada sii socota ee saaxiibbada kale ay gacan ka geysan karaan buuxinta farqiga.
Guuleed wuxuu shaki ka muujiyay in dalal ay ka mid yihiin Turkiga, Qatar iyo Masar ay si degdeg ah u beddeli karaan taageerada milatari iyo maaliyadeed ee ay bixiyaan Uganda iyo Maraykanka.
Wuxuu sheegay