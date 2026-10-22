Musuqmaasuqa iyo Xuduudaha Daciifka ah oo Dhiirrigelinaya Ballaarinta Kartellada Afrika

Kooxo ka ganacsada daroogada oo ka soo jeeda Latin America ayaa sii xoojinaya joogitaankooda Afrika, iyagoo qaaradda ka dhigaya marin muhiim ah oo loo maro kookaayiin iyo xarun soo baxaysa oo lagu soo saaro methamphetamine. Iyadoo baahida caalamiga ahi sii kordhayso, fulinta sharciguna ay ku sii adkaanayso qaaradaha Ameerika, ururrada dambiilayaasha ahi waxay raadinayaan iskaashi ay la yeeshaan shabakadaha Afrika.
Mas’uuliyiintu waxay heleen shaybaarro methamphetamine ah oo ku yaalla Koonfur Afrika, Nayjeeriya, Kenya iyo Mozambique, halka Galbeedka Afrika uu weli yahay marin joogto ah oo loo adeegsado shixnadaha kookaayiinta ee ku wajahan Yurub. Kooxahan ayaa sidoo kale ka macaasha lacag-dhaqidda iyo ka ganacsiga daroogada, iyagoo ka faa’iidaysanaya musuqmaasuqa, xuduudaha aan si adag loo ilaalin iyo kheyraadka booliiska oo kooban.
Ganacsiga sii fidaya ayaa walaac abuuraya, maadaama uu wiiqi karo hay’adaha dowladeed, isla markaana hurin karo dambiyada, qabatinka iyo rabshadaha. Mas’uuliyiintu waxay ka jawaabeen iyagoo kordhiyay xarigga iyo qabashada daroogada, balse khubaradu waxay ka digayaan in shabakadaha dambiilayaashu ay u badan tahay inay sii adkaystaan meel kasta oo kormeerka iyo fulinta sharcigu ay daciif yihiin.