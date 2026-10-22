 Skip to content
Thursday, October 22, 2026 10 Jumada al-Ula 1448 AH Isha 18:53
Muqdisho 26°C
Breaking: Survivors of Cameroon Train Crash Still Seek Justice 10 Years Later
Breaking News
Survivors of Cameroon Train Crash Still Seek Justice 10 Years LaterMusuqmaasuqa iyo Xuduudaha Daciifka ah oo Dhiirrigelinaya Ballaarinta Kartellada AfrikaTwo brown bears rescued amid war, from Dagestan to DonegalU.S. Rep. Ilhan Omar to Move Out of D.C. Home After Federal SearchSomalia’s Public Institutions Under Scrutiny: Who Serves the State, and Who Benefits From Public Office?Somalia’s Political Uncertainty: Citizens Deserve Answers on the Constitution and ElectionsSurvivors of Cameroon Train Crash Still Seek Justice 10 Years LaterMusuqmaasuqa iyo Xuduudaha Daciifka ah oo Dhiirrigelinaya Ballaarinta Kartellada AfrikaTwo brown bears rescued amid war, from Dagestan to DonegalU.S. Rep. Ilhan Omar to Move Out of D.C. Home After Federal SearchSomalia’s Public Institutions Under Scrutiny: Who Serves the State, and Who Benefits From Public Office?Somalia’s Political Uncertainty: Citizens Deserve Answers on the Constitution and Elections
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Musuqmaasuqa iyo Xuduudaha Daciifka ah oo Dhiirrigelinaya Ballaarinta Kartellada Afrika

Follow
By Newsroom October 22, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 3 hours ago 1-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~1 min audio
Corruption and Weak Borders Fuel Cartel Expansion Across Africa
Corruption and Weak Borders Drive Cartel Expansion Across Africa

Kooxo ka ganacsada daroogada oo ka soo jeeda Latin America ayaa sii xoojinaya joogitaankooda Afrika, iyagoo qaaradda ka dhigaya marin muhiim ah oo loo maro kookaayiin iyo xarun soo baxaysa oo lagu soo saaro methamphetamine. Iyadoo baahida caalamiga ahi sii kordhayso, fulinta sharciguna ay ku sii adkaanayso qaaradaha Ameerika, ururrada dambiilayaasha ahi waxay raadinayaan iskaashi ay la yeeshaan shabakadaha Afrika.

Mas’uuliyiintu waxay heleen shaybaarro methamphetamine ah oo ku yaalla Koonfur Afrika, Nayjeeriya, Kenya iyo Mozambique, halka Galbeedka Afrika uu weli yahay marin joogto ah oo loo adeegsado shixnadaha kookaayiinta ee ku wajahan Yurub. Kooxahan ayaa sidoo kale ka macaasha lacag-dhaqidda iyo ka ganacsiga daroogada, iyagoo ka faa’iidaysanaya musuqmaasuqa, xuduudaha aan si adag loo ilaalin iyo kheyraadka booliiska oo kooban.

- Advertisement -

Ganacsiga sii fidaya ayaa walaac abuuraya, maadaama uu wiiqi karo hay’adaha dowladeed, isla markaana hurin karo dambiyada, qabatinka iyo rabshadaha. Mas’uuliyiintu waxay ka jawaabeen iyagoo kordhiyay xarigga iyo qabashada daroogada, balse khubaradu waxay ka digayaan in shabakadaha dambiilayaashu ay u badan tahay inay sii adkaystaan meel kasta oo kormeerka iyo fulinta sharcigu ay daciif yihiin.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,178 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.