ADDIS ABABA, Itoobiya — Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa Khamiistii soo saaray digniin adag oo uu ku sheegay in Itoobiya si go’aan leh uga jawaabi doonto duullaan kasta, isaga oo carrabka ku adkeeyay in dowladdiisu aysan qorsheynayn inay weerarro ku qaaddo dalalka deriska ah.
Abiy oo khudbad ka jeedinayay Golaha Wakiillada Shacabka ayaa sheegay in Itoobiya ay weli ka go’an tahay nabadda iyo xasilloonida gobolka. Waxa uu sidoo kale difaacay taariikhda dheer ee dalka ee ku aaddan ciidamo u dirista hawlgallada amniga iyo nabad-ilaalinta ee ka socda Afrika.
Abiy waxa uu Itoobiya ku tilmaamay walaalka weyn ee gobolka, isaga oo tilmaamay doorkii taariikhiga ahaa ee ay ka qaadatay dadaallada nabadeed ee Rwanda, Soomaaliya, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Liberia iyo Koonfurta Suudaan.
Waxa uu sheegay in ciidamada Itoobiya ay marar badan safka hore kaga jireen hawlgallada amniga gobolka, iyaga oo bixiyay naf iyo allabari badan si ay gacan uga geystaan ilaalinta nabadda.
“Intii ay jirtay taariikhdeeda, Itoobiya waligeed laguma aqoon inay dal ku soo duusho, mana doonayso inay sidaas samayso mustaqbalka. Hase yeeshee, qofna ma iman karo xuduudaha Itoobiya, dalka kuma soo duuli karo dabadeedna sharaf kuma laaban karo. Adwa waa la soo celin doonaa; ha na tijaabinina!” ayuu ka digay Abiy.
Ra’iisul wasaaruhu waxa uu ula jeeday Dagaalkii Adwa ee 1896-kii, kaas oo ciidamada Itoobiya ay kaga adkaadeen ciidamadii Talyaaniga ee soo duulay. Guushaasi waxay weli astaan qeexan u tahay iska-caabbintii Itoobiya ee gumaysiga.
Abiy waxa uu sheegay in jiilal is-daba joog ah ay u dagaallameen ilaalinta madaxbannaanida, aqoonsiga iyo qarannimada Itoobiya. Waxa uu intaa ku daray in muwaadiniinta maanta ay mas’uuliyad ka saaran tahay ilaalinta dhaxalkaas.
Isla mar ahaantaana, waxa uu sheegay in wada-hadalka, xallinta khilaafaadka si nabad ah, dulqaadka iyo cafisku ay sii ahaan doonaan hagayaasha jawaabta Itoobiya ee caqabadaha gudaha iyo kuwa gobolka.
“Dhibaatooyinka si nabad ah loogu xalliyo wada-hadal waa astaan ilbaxnimo,” ayuu yiri, isaga oo ku dooday in nabaddu muhiim u tahay ilaalinta dadka caadiga ah, gaar ahaan haweenka iyo qoysaska ay colaadaha saameeyeen.
Abiy waxa uu sidoo kale baarlamaanka uga mahadceliyay aqoonsiga uu u sameeyay naf-hurnimada Ciidanka Difaaca Qaranka Itoobiya, isaga oo ammaanay askarta ka howlgasha xaaladaha adag.
Waxa uu sheegay in ciidamadu mararka qaar maalin kasta lug ku safraan 30 ilaa 40 kiiloomitir, iyaga oo wajahaya roob, dhaxan iyo kulayl daran intii ay ku guda jireen difaaca dalka.
Inkasta oo mushaharkoodu uu yaraa, naf-hurnimadooduna ay badnayd, Abiy waxa uu sheegay in la maamuuso askarta la dilay ama la dhaawacay ay weli tahay hab muhiim ah oo qaranku ugu muujiyo mahadnaqiisa.
AXADLETM