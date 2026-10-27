 Skip to content
Wednesday, October 28, 2026 16 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:42
Muqdisho 30°C
Breaking: Delegations Meet in Iran for Talks to Prevent War From Resuming
Breaking News
Delegations Meet in Iran for Talks to Prevent War From ResumingAl-Shabaab Claims Hundreds of Somali Troops Killed in AmbushSoomaaliya oo furtay madasha afaraad ee amniga internet-ka qaranka xilli la ballaarinayo dadaallada amniga dhijitaalka ahEbola Spreads in DR Congo as Families Struggle to Feed ThemselvesRussia Says It Is Open to Local Truces but Will Continue OffensiveSomalia Faces Security Challenges as African Union Troops Prepare to Leave Key BasesDelegations Meet in Iran for Talks to Prevent War From ResumingAl-Shabaab Claims Hundreds of Somali Troops Killed in AmbushSoomaaliya oo furtay madasha afaraad ee amniga internet-ka qaranka xilli la ballaarinayo dadaallada amniga dhijitaalka ahEbola Spreads in DR Congo as Families Struggle to Feed ThemselvesRussia Says It Is Open to Local Truces but Will Continue OffensiveSomalia Faces Security Challenges as African Union Troops Prepare to Leave Key Bases
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Central-Africa News English

Maxkamadda Dambiyada Dagaalka ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe waxay wajahaysaa burbur

Follow
By Newsroom October 27, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 20 hours ago 1-minute read
CAR War Crimes Court Faces Collapse
Central African Republic War Crimes Court Faces Collapse

Shakhsiyaadka lagu tuhunsan yahay inay galeen dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah aadanaha oo ka dhacay Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, oo ay ku jiraan mas’uuliyiin sare, ayaa halis ugu jira inay ka baxsadaan caddaaladda haddii Maxkamadda Dambiyada Gaarka ah ee dalkaas aysan helin maalgelin degdeg ah, ayay Amnesty International ka digtay.

Warbixin ay ururku soo saartay Oktoobar 2026 ayaa lagu sheegay in maxkamadda, oo la furay sannadkii 2018, ay dhageysatay lix kiis, isla markaana ay 19 qof ku xukuntay dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah aadanaha. Dhibbanayaasha mid ka mid ah kiisaska ayaa sidoo kale loo qoondeeyay magdhow.

- Advertisement -

Hase yeeshee, dad badan oo ka badbaaday gaboodfalladii dhacay xilligii afgambigii 2003 iyo colaaddii hubaysnayd ee 2012-2014 ayaa weli sugaya in kuwii ka dambeeyay falalkaas maxkamad la soo taago.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,185 published stories
More stories
Keep reading

More from Central-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.