Maxkamadda Dambiyada Dagaalka ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe waxay wajahaysaa burbur

Shakhsiyaadka lagu tuhunsan yahay inay galeen dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah aadanaha oo ka dhacay Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, oo ay ku jiraan mas’uuliyiin sare, ayaa halis ugu jira inay ka baxsadaan caddaaladda haddii Maxkamadda Dambiyada Gaarka ah ee dalkaas aysan helin maalgelin degdeg ah, ayay Amnesty International ka digtay.
Warbixin ay ururku soo saartay Oktoobar 2026 ayaa lagu sheegay in maxkamadda, oo la furay sannadkii 2018, ay dhageysatay lix kiis, isla markaana ay 19 qof ku xukuntay dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah aadanaha. Dhibbanayaasha mid ka mid ah kiisaska ayaa sidoo kale loo qoondeeyay magdhow.
Hase yeeshee, dad badan oo ka badbaaday gaboodfalladii dhacay xilligii afgambigii 2003 iyo colaaddii hubaysnayd ee 2012-2014 ayaa weli sugaya in kuwii ka dambeeyay falalkaas maxkamad la soo taago.