Xildhibaan Ilhan Omar oo ka guuraysa gurigeeda Washington kaddib baaritaan federaal ah
Xildhibaan Ilhan Omar ayaa Arbacadii sheegtay inay qorshaynayso inay ka guurto gurigeeda ku yaalla Washington, D.C., kaddib markii wakiillo federaal ahi toddobaadkii hore baareen, iyadoo sheegtay in dareenka ku xeeran howlgalku uu ka dhigay inay dareento ammaan-darro.
Mas’uuliyiinta federaalka ayaa baaraya khiyaano suurtagal ah oo la xiriirta waraaqaha socdaalka ee xubno ka tirsan qoyska Omar, waxayna qaar ka mid ah eheladeeda u direen amarro maxkamadeed oo ka soo baxay xeerbeegti weyn, sida uu sheegay qof xog-ogaal u ah baaritaanka. Qofkan ayaa la hadlay Wakaaladda Wararka Associated Press isagoo codsaday inaan magaciisa la shaacin, maadaama uusan awood u lahayn inuu ka hadlo kiiska socda.
Omar, oo ku dhalatay Soomaaliya, kaddibna noqotay muwaadin Mareykan ah, ayaa wareysigeedii ugu horreeyay tan iyo baaritaanka ku sheegtay inay “ku kalsoon tahay xaqiiqda ah inaanan wax khalad ah samayn.”
Haweeneydan Dimuqraadiga ah ee Minnesota, oo ka tirsan garabka horumarka, ayaa si joogto ah u dhaliishay Madaxweyne Donald Trump, isaga ayaana sidoo kale bartilmaameedsaday weerarradiisa. Trump ayaa marar badan ku baaqay in la maxkamadeeyo mucaaradka siyaasadeed ee uu u arko cadow.
Omar oo la hadashay MS NOW ayaa sheegtay in baaritaanku uu qalqal geliyay toddobaadyo kooban ka hor doorashooyinka xilliga dhexe ee 3-da Nofembar, kuwaas oo go’aamin doona cidda maamuli doonta Aqalka Wakiillada iyo Senatka. Waxay doonaysaa in dib loogu doorto degmo ku taalla Minneapolis oo si weyn u taageerta Dimuqraadiga, waxaana si ballaaran loo filayaa inay kursigeeda sii haysato.
Omar ayaa sheegtay inay abbaaro 6-da subaxnimo ka soo toostay garaaca xooggan ee baarayaal ka tirsan Waaxda Amniga Gudaha oo albaabkeeda garaacaya, iyagoo sita waaran. Waxay sheegtay in baaritaanku socday afar ama shan saacadood, ayna wakiilladu qaateen 17 shay, oo ay ku jiraan taleefanno, buugaag xusuus-qor ah, buug carruur oo ku qoran Af-Soomaali iyo kamarad duug ah oo ninkeedu hadiyad ahaan u helay.
Wasaaradda Caddaaladda ayaa bixisay faahfaahin kooban oo ku saabsan arrintan, iyadoo kaliya sheegtay inuu yahay baaritaan dambiyeed.
Omar waxay qoyskeeda la timid Mareykanka iyadoo 12 jir ah kaddib markii loo oggolaaday magangelyo. Waxay noqotay muwaadin Mareykan ah shan sano kaddib, sannadkii 2000.
“Waxay noqon lahayd hawl aad u weyn in, sida aan qiyaasayo, lagu soo oogo dacwad ilmo 12 jir ah oo si xeelad badan ugu shirqoolay inuu khiyaaneeyo adeegyada socdaalka si uu u yimaado Mareykanka. Waan hubaa inay jiraan carruur badan oo 12 jir ah oo caqli badan, laakiin taasi waxay u muuqataa tallaabo aad u fog,” ayay tiri.
Baaritaanku wuxuu dhaliyay dhaleeceyn xooggan oo ka timid xildhibaannada Dimuqraadiga ee Kongareeska, kuwaas oo sidoo kale su’aal geliyay waqtiga loo fuliyay. Taariikh ahaan, Wasaaradda Caddaaladdu waxay ka fogaan jirtay tallaabooyin baaritaan oo si weyn loo arki karo oo lagu qaado musharraxiin xilliga dhow ee ka horreeya doorasho.
Omar waxay wakiillada ku tilmaantay “faragelin badan balse edeb leh,” iyadoo sheegtay inay diiwaangeliyeen alaabtii ay qaateen, ayna wax kasta oo kale ku celiyeen meeshoodii asalka ahayd.