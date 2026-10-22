 Skip to content
Thursday, October 22, 2026 10 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:43
Muqdisho 30°C
Breaking: Xildhibaan Ilhan Omar oo ka guuraysa gurigeeda Washington kaddib baaritaan federaal ah
Breaking News
Xildhibaan Ilhan Omar oo ka guuraysa gurigeeda Washington kaddib baaritaan federaal ahSomalia’s Public Institutions Under Scrutiny: Who Serves the State, and Who Benefits From Public Office?Somalia’s Political Uncertainty: Citizens Deserve Answers on the Constitution and ElectionsPM Abiy Urges Easier Kenya-Ethiopia Trade and Stronger Economic TiesNigeria Confirms First Ebola Case as Outbreak SpreadsFifteen Years Later, Gaddafi’s Legacy Still Extends Far Beyond LibyaXildhibaan Ilhan Omar oo ka guuraysa gurigeeda Washington kaddib baaritaan federaal ahSomalia’s Public Institutions Under Scrutiny: Who Serves the State, and Who Benefits From Public Office?Somalia’s Political Uncertainty: Citizens Deserve Answers on the Constitution and ElectionsPM Abiy Urges Easier Kenya-Ethiopia Trade and Stronger Economic TiesNigeria Confirms First Ebola Case as Outbreak SpreadsFifteen Years Later, Gaddafi’s Legacy Still Extends Far Beyond Libya
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News English

Xildhibaan Ilhan Omar oo ka guuraysa gurigeeda Washington kaddib baaritaan federaal ah

Follow
By Axadle Editorial Desk October 22, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 2-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~2 min audio
U.S. Rep. Ilhan Omar to Move Out of D.C. Home After Federal Search
U.S. Rep. Ilhan Omar to Move Out of D.C. Home After Federal Search

Xildhibaan Ilhan Omar oo ka guuraysa gurigeeda Washington kaddib baaritaan federaal ah

Xildhibaan Ilhan Omar ayaa Arbacadii sheegtay inay qorshaynayso inay ka guurto gurigeeda ku yaalla Washington, D.C., kaddib markii wakiillo federaal ahi toddobaadkii hore baareen, iyadoo sheegtay in dareenka ku xeeran howlgalku uu ka dhigay inay dareento ammaan-darro.

- Advertisement -

Mas’uuliyiinta federaalka ayaa baaraya khiyaano suurtagal ah oo la xiriirta waraaqaha socdaalka ee xubno ka tirsan qoyska Omar, waxayna qaar ka mid ah eheladeeda u direen amarro maxkamadeed oo ka soo baxay xeerbeegti weyn, sida uu sheegay qof xog-ogaal u ah baaritaanka. Qofkan ayaa la hadlay Wakaaladda Wararka Associated Press isagoo codsaday inaan magaciisa la shaacin, maadaama uusan awood u lahayn inuu ka hadlo kiiska socda.

Omar, oo ku dhalatay Soomaaliya, kaddibna noqotay muwaadin Mareykan ah, ayaa wareysigeedii ugu horreeyay tan iyo baaritaanka ku sheegtay inay “ku kalsoon tahay xaqiiqda ah inaanan wax khalad ah samayn.”

Haweeneydan Dimuqraadiga ah ee Minnesota, oo ka tirsan garabka horumarka, ayaa si joogto ah u dhaliishay Madaxweyne Donald Trump, isaga ayaana sidoo kale bartilmaameedsaday weerarradiisa. Trump ayaa marar badan ku baaqay in la maxkamadeeyo mucaaradka siyaasadeed ee uu u arko cadow.

Omar oo la hadashay MS NOW ayaa sheegtay in baaritaanku uu qalqal geliyay toddobaadyo kooban ka hor doorashooyinka xilliga dhexe ee 3-da Nofembar, kuwaas oo go’aamin doona cidda maamuli doonta Aqalka Wakiillada iyo Senatka. Waxay doonaysaa in dib loogu doorto degmo ku taalla Minneapolis oo si weyn u taageerta Dimuqraadiga, waxaana si ballaaran loo filayaa inay kursigeeda sii haysato.

Omar ayaa sheegtay inay abbaaro 6-da subaxnimo ka soo toostay garaaca xooggan ee baarayaal ka tirsan Waaxda Amniga Gudaha oo albaabkeeda garaacaya, iyagoo sita waaran. Waxay sheegtay in baaritaanku socday afar ama shan saacadood, ayna wakiilladu qaateen 17 shay, oo ay ku jiraan taleefanno, buugaag xusuus-qor ah, buug carruur oo ku qoran Af-Soomaali iyo kamarad duug ah oo ninkeedu hadiyad ahaan u helay.

Wasaaradda Caddaaladda ayaa bixisay faahfaahin kooban oo ku saabsan arrintan, iyadoo kaliya sheegtay inuu yahay baaritaan dambiyeed.

Omar waxay qoyskeeda la timid Mareykanka iyadoo 12 jir ah kaddib markii loo oggolaaday magangelyo. Waxay noqotay muwaadin Mareykan ah shan sano kaddib, sannadkii 2000.

“Waxay noqon lahayd hawl aad u weyn in, sida aan qiyaasayo, lagu soo oogo dacwad ilmo 12 jir ah oo si xeelad badan ugu shirqoolay inuu khiyaaneeyo adeegyada socdaalka si uu u yimaado Mareykanka. Waan hubaa inay jiraan carruur badan oo 12 jir ah oo caqli badan, laakiin taasi waxay u muuqataa tallaabo aad u fog,” ayay tiri.

Baaritaanku wuxuu dhaliyay dhaleeceyn xooggan oo ka timid xildhibaannada Dimuqraadiga ee Kongareeska, kuwaas oo sidoo kale su’aal geliyay waqtiga loo fuliyay. Taariikh ahaan, Wasaaradda Caddaaladdu waxay ka fogaan jirtay tallaabooyin baaritaan oo si weyn loo arki karo oo lagu qaado musharraxiin xilliga dhow ee ka horreeya doorasho.

Omar waxay wakiillada ku tilmaantay “faragelin badan balse edeb leh,” iyadoo sheegtay inay diiwaangeliyeen alaabtii ay qaateen, ayna wax kasta oo kale ku celiyeen meeshoodii asalka ahayd.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,917 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.