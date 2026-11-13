Soomaaliya oo u yeertay safiirka Kenya kaddib markii la sheegay in wasiir loo diiday gelitaanka dalka

Isniin, 27 Luulyo 2026
Madaxweyne William Ruto iyo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxamuud intii lagu guda jiray booqasho hore oo ay ku tageen Aqalka Madaxtooyada ee Nairobi. PCS
Muqdisho (AX) — Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Isniintii u yeertay safiirka Kenya, kaddib markii la sheegay in Wasiiru-dowlaha Soomaaliya Abshir Bukhaari loo diiday gelitaanka Kenya, laguna soo celiyay Muqdisho, iyadoo su’aalo laga keenay baasaboor Kenyan ah oo la sheegay inuu watay.
Labada dowladood midkoodna si rasmi ah uma xaqiijin dhacdadan, taas oo halis u ah inay cadaadis hor leh ku keento xiriirka labada dal ee deriska ah.
Is-mariwaaga ayaa la sheegay inuu Axaddii ka dhacay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Jomo Kenyatta ee Nairobi. Saraakiisha socdaalka Kenya ayaa la sheegay inay ka hor istaageen masuulka sare ee Soomaaliya inuu dalka galo, ayna diyaarad ugu celiyeen Muqdisho.
Warar ay baahiyeen warbaahinno kala duwan ayaa sheegay in Bukhaari loo celiyay baasaboor Kenyan ah oo la sheegay inuu u adeegsanayay safarka.
Mas’uuliyiintu si cad ugama hadlin duruufaha saxda ah ee ku xeeran dukumentiga.
Khilaafkan ayaa daba socda kiis la mid ah oo dhacay ku dhowaad bil ka hor, markaas oo Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid Xaaji loo diiday inuu Kenya galo, kaddib markii lagu eedeeyay inuu si khiyaano ah ku helay baasaboor Kenyan ah.
Soomaaliya iyo Kenya waxay leeyihiin xiriir diblomaasiyadeed oo cakiran, iyagoo iskaashi ka sameeya ganacsiga iyo amniga, balse ay marar badan isku qabtaan arrimaha socdaalka, amniga xuduudaha iyo siyaasadda gobolka.