 Skip to content
Friday, November 13, 2026 2 Jumada al-Thaniyah 1448 AH Isha 18:55
Muqdisho 27°C
Breaking: Somalia’s Political Turmoil Puts East African Community’s Unity to the Test
Breaking News
Somalia’s Political Turmoil Puts East African Community’s Unity to the TestUN experts urge Somali government to respect judicial independence, rule of lawHoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya: Dhisashada hantida qoysaska xilli dalku la daalaa-dhacayo badbaadoNigeria’s Electoral Body Faces Allegations of Bias Ahead of PollsMSF Says Ebola Funds Are Not Reaching Frontline Workers in DR CongoTürkiye oo beenisay inay 15,000 oo askari u dirayso Soomaaliya xilli lagu jiro kala-guurka amnigaSomalia’s Political Turmoil Puts East African Community’s Unity to the TestUN experts urge Somali government to respect judicial independence, rule of lawHoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya: Dhisashada hantida qoysaska xilli dalku la daalaa-dhacayo badbaadoNigeria’s Electoral Body Faces Allegations of Bias Ahead of PollsMSF Says Ebola Funds Are Not Reaching Frontline Workers in DR CongoTürkiye oo beenisay inay 15,000 oo askari u dirayso Soomaaliya xilli lagu jiro kala-guurka amniga
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Soomaaliya oo u yeertay safiirka Kenya kaddib markii la sheegay in wasiir loo diiday gelitaanka dalka

Follow
By Axadle Editorial Desk November 13, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 4 hours ago 1-minute read
Somalia summons Kenyan ambassador after minister reportedly denied entry
Somalia summons Kenyan ambassador after minister is reportedly denied entry

Isniin, 27 Luulyo 2026

Madaxweyne William Ruto iyo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxamuud intii lagu guda jiray booqasho hore oo ay ku tageen Aqalka Madaxtooyada ee Nairobi. PCS

Muqdisho (AX) — Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Isniintii u yeertay safiirka Kenya, kaddib markii la sheegay in Wasiiru-dowlaha Soomaaliya Abshir Bukhaari loo diiday gelitaanka Kenya, laguna soo celiyay Muqdisho, iyadoo su’aalo laga keenay baasaboor Kenyan ah oo la sheegay inuu watay.

Labada dowladood midkoodna si rasmi ah uma xaqiijin dhacdadan, taas oo halis u ah inay cadaadis hor leh ku keento xiriirka labada dal ee deriska ah.

Is-mariwaaga ayaa la sheegay inuu Axaddii ka dhacay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Jomo Kenyatta ee Nairobi. Saraakiisha socdaalka Kenya ayaa la sheegay inay ka hor istaageen masuulka sare ee Soomaaliya inuu dalka galo, ayna diyaarad ugu celiyeen Muqdisho.

Warar ay baahiyeen warbaahinno kala duwan ayaa sheegay in Bukhaari loo celiyay baasaboor Kenyan ah oo la sheegay inuu u adeegsanayay safarka.

Mas’uuliyiintu si cad ugama hadlin duruufaha saxda ah ee ku xeeran dukumentiga.

Khilaafkan ayaa daba socda kiis la mid ah oo dhacay ku dhowaad bil ka hor, markaas oo Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid Xaaji loo diiday inuu Kenya galo, kaddib markii lagu eedeeyay inuu si khiyaano ah ku helay baasaboor Kenyan ah.

Soomaaliya iyo Kenya waxay leeyihiin xiriir diblomaasiyadeed oo cakiran, iyagoo iskaashi ka sameeya ganacsiga iyo amniga, balse ay marar badan isku qabtaan arrimaha socdaalka, amniga xuduudaha iyo siyaasadda gobolka.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 24,055 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.