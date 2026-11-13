Ciyaartoy asal ahaan Soomaali ah oo ka qaybgalaya Koobka Adduunka 2026, iyadoo Maraykanku u diiday garsoore Soomaali ah gelitaanka

Arbaco, Juun 9, 2026
Soomaaliya kama qaybgalayso tartanka FIFA ee Koobka Adduunka, balse kubbadda cagta Soomaaliya weli waxay matalaad ku yeelan doontaa madasha ugu weyn ciyaartan. Shan qof oo asal ahaan Soomaali ah ayaa la filayaa inay tartanka kaga qaybqaataan ciyaartoy iyo masuuliyiin ahaan, xilli midkood, garsoore Omar Abdulkadir Artan, laga hor istaagay inuu galo Maraykanka. (Sawir: La bixiyay)
Miami, Maraykanka – (AX) — Ciyaartoy dhowr ah oo xididdo Soomaali leh ayaa isu diyaarinaya inay ka soo muuqdaan Koobka Adduunka ee FIFA 2026, oo lagu qabanayo Maraykanka, Kanada iyo Meksiko, halka garsoore Soomaali ah Omar Abdulkadir Artan loo diiday inuu galo Maraykanka, taas oo ka dhigan inuu seegayo tartanka.
Ciyaartoyda xiisaha ka dhex abuuraya taageerayaasha Soomaaliyeed iyo jaaliyadaha dibadda waxaa ka mid ah weeraryahanka Qatar Akram Afif, khadka dhexe ee difaaca xulka Sucuudiga Mukhtar Ali, khadka dhexe ee Tunisia Anis Ben Slimane iyo garabka xulka Sweden Taha Ali.
Afif, oo ka mid ah ciyaartoyda weerarka ugu muhiimsan Qatar, wuxuu ku dhashay aabbe Soomaali ah iyo hooyo Yemeni ah. Wuxuu door muhiim ah ka qaatay horumarka dhowaan ee Qatar ka samaysay kubbadda cagta caalamiga ah, oo ay ku jiraan guulihii xulka ee Koobka Aasiya, waxaana la filayaa inuu door hoggaamineed ka ciyaaro heerka guruubyada Koobka Adduunka.
Ben Slimane, oo ku dhashay Denmark kuna soo barbaaray nidaamka kubbadda cagta ee dalkaas, wuxuu heerka sare u matalaa Tunisia. Khadka dhexe ayaa u ciyaaray kooxo ay ka mid yihiin Brondby, Sheffield United iyo Norwich City, waxaana lagu daray xulka Tunisia ee Koobka Adduunka.
Taha Ali oo Sweden ka tirsan, kana ciyaara garabka, ayaa sidoo kale u socda tartanka. Waxaa lagu yaqaannaa xawaaraha, qaabkiisa tooska ah iyo khatarta weerar ee uu abuuro. Wuxuu ku dhashay Sweden, waalidkiisna waa Soomaali, wuxuuna soo maray heerar kala duwan oo kubbadda cagta Sweden ah. Waxaa sii kordhaya in loo arko qayb ka mid ah muuqaalka sii xoogaysanaya ee ciyaartoyda asal ahaan Soomaalida ah ee kubbadda cagta caalamiga ah.
Ciyaaryahan kale oo asal ahaan Soomaali ah, Mukhtar Ali, wuxuu heer caalami u matalaa Sucuudiga. Khadka dhexe ee difaaca, oo ah Soomaali asal ahaan, wuxuu u ciyaaraa Al-Ettifaq FC ee horyaalka sare ee Sucuudiga. Wuxuu ku dhashay Jeddah, wuxuuna xirfaddiisa ka bilaabay akadeemiyada da’yarta Chelsea ee England.
Joogitaankooda Koobka Adduunka wuxuu ka duwan yahay niyad-jabka Soomaaliya ka qaaday ka maqnaanshaha Artan.
Artan, oo loo arko mid ka mid ah garsoorayaasha ugu sarreeya Afrika, waxaa loo xushay inuu ka mid noqdo 52 garsoore oo FIFA u magacawday tartanka, waxaana uu ku dhowaa inuu noqdo masuulkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee garsoore ka noqda Koobka Adduunka.
Sida laga soo xigtay Waaxda Amniga Gudaha, mas’uuliyiinta maamulka Trump ayaa u diiday inuu galo dalka kadib markii uu Sabtidii yimid Koonfurta Florida. Afhayeen u hadlay waaxda ayaa Al Jazeera u sheegay in Artan loo aqoonsaday inuusan dalka geli karin sababo la xiriira “walaacyo ka dhashay baaritaanka amniga,” hase yeeshee faahfaahin dheeraad ah lama bixin.
Isniintii, FIFA waxay sheegtay in Artan uusan awoodi doonin inuu tababarto ama garsooro kulamada Koobka Adduunka kadib markii loo diiday gelitaanka dalka.
“FIFA kuma lug laha habraacyada socdaalka ee dalka martigelinaya, oo ay ku jiraan go’aannada fiisaha, waxaana mas’uuliyiintu nagu wargeliyeen in xaaladda Mr. Artan aan hadda la beddeli doonin,” ayuu yiri afhayeenka FIFA.
Imaatinka Artan ee Maraykanka wuxuu muujinayaa inuu helay fiise ansax ah ka hor safarkiisa, inkastoo mas’uuliyiinta Maraykanku ay haystaan awoodda ugu dambaysa ee go’aannada gelitaanka xuduudda.
Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ay saameeyeen xannibaadaha socdaalka ee Maraykanka uu soo rogay xilligii Madaxweyne Donald Trump. Xeerarkaas ayaa walaac ka dhex abuuray mas’uuliyiinta Soomaaliyeed iyo taageerayaasha kubbadda cagta, kuwaas oo isweydiinaya in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ka qaybqaadan karaan dhacdooyinka waaweyn ee caalamiga ah ee lagu qabto Maraykanka.
Artan ayaa dhowaan lagu sharfay inuu yahay garsooraha ugu wanaagsan Afrika ee 2025, xafladdii abaalmarinnada CAF ee Rabat, Morocco. Xulistiisa Koobka Adduunka ayaa si weyn loogu bogaadiyay Soomaaliya, iyadoo loo arkayay guul taariikhi ah oo u soo hoyatay bulshada kubbadda cagta dalka.