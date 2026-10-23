 Skip to content
Friday, October 23, 2026 11 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:43
Muqdisho 29°C
Breaking: Musharraxa JSP oo ku guuleystay doorashada madaxweynaha Galmudug isagoo helay 72 cod
Breaking News
Musharraxa JSP oo ku guuleystay doorashada madaxweynaha Galmudug isagoo helay 72 codSenegal’s General Strike Continues as Walkout Enters Another DayKagame Urges Rwanda’s Youth to Prioritize Health Over AmbitionsMozambique’s President Chapo Demands Clarity on Death of First PresidentVatican says Pope Leo needs no further treatment after cancer surgeryEgypt Supports Saudi Arabia’s Defense While Opposing Attacks on YemenMusharraxa JSP oo ku guuleystay doorashada madaxweynaha Galmudug isagoo helay 72 codSenegal’s General Strike Continues as Walkout Enters Another DayKagame Urges Rwanda’s Youth to Prioritize Health Over AmbitionsMozambique’s President Chapo Demands Clarity on Death of First PresidentVatican says Pope Leo needs no further treatment after cancer surgeryEgypt Supports Saudi Arabia’s Defense While Opposing Attacks on Yemen
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News English

Musharraxa JSP oo ku guuleystay doorashada madaxweynaha Galmudug isagoo helay 72 cod

Follow
By Axadle Editorial Desk October 23, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 2-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~2 min audio
JSP candidate wins Galmudug presidential election with 72 votes
JSP Candidate Wins Galmudug Presidential Election With 72 Votes

Dhuusamareeb (AX) — Liibaan Axmed Xasan ayaa Arbacadii loo doortay madaxweynaha Galmudug, kaddib markii uu taageero ballaaran ka helay baarlamaanka dowlad-goboleedka, taasoo sii xoojinaysa gacan-ku-haynta Xisbiga Caddaaladda iyo Midnimada (JSP) kaddib hannaan doorasho oo muran dhaliyay.

Liibaan, oo ahaa musharraxa JSP, ayaa helay 72 ka mid ah 89-kii cod ee la dhiibtay. Cabdqaadir Cabdullaahi Diiriye, oo matalayay ururka siyaasadeed ee Sincad, ayaa helay 14 cod, halka saddex cod la laalay, sida lagu sheegay natiijooyinka lagu dhawaaqay magaalada Dhuusamareeb.

- Advertisement -

Dhammaan 89-ka xildhibaan ee baarlamaanka cusub ee Galmudug ayaa ka qaybgalay codbixinta madaxweynaha.

Tirada codadka uu Liibaan helay ayaa ka badatay 67-da kursi ee JSP ku leedahay golaha, taasoo muujinaysa in xildhibaano aan ka tirsanayn xisbiga ay sidoo kale taageereen musharraxnimadiisa.

Guushiisa ayaa timid kaddib markii JSP ay ku awood badatay doorashadii baarlamaanka Galmudug ee 30-kii Sebtembar, iyadoo heshay 67 ka mid ah 89-ka kursi ee baarlamaanka, sidaasna ku yeelatay aqlabiyad go’aan leh.

Xisbigu wuxuu sidoo kale qabsaday dhammaan xilalka sare ee baarlamaanka. Xuseen Maxamed Nuur ayaa noqday guddoomiyaha, halka Cabdirisaaq Axmed Cali iyo Mursal Cabdi Aadan loo doortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad, siday u kala horreeyaan.

Codbixinta madaxweynaha ayaa daba socota bilo ay jireen caqabado sharci iyo xiisado siyaasadeed oo ku saabsanaa hannaanka doorashada Galmudug.

Maxkamadda Sare ee Soomaaliya ayaa laashay natiijooyinkii doorashadii baarlamaanka ee 30-kii Luulyo, kaddib markii ay heshay xadgudubyo ka dhan ah habraacyada dastuuriga ah iyo kuwa doorashada, iyadoo mas’uuliyiinta ku amartay inay qabtaan doorasho cusub.

Mas’uuliyiintu waxay doorashadii ku celiska ahayd qabteen 30-kii Sebtembar, balse Towfiiq, oo ahaa ururkii siyaasadeed ee maxkamadda ka dacwooday natiijooyinkii hore isla markaana ku guuleystay in la laalo, ayaa laga mamnuucay inuu ka qaybqaato.

Ka reebistaasi waxay dib u soo cusboonaysiisay walaaca laga qabo in hannaanka doorashadu aanu loo dhan yahay.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,920 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.