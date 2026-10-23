Musharraxa JSP oo ku guuleystay doorashada madaxweynaha Galmudug isagoo helay 72 cod

Dhuusamareeb (AX) — Liibaan Axmed Xasan ayaa Arbacadii loo doortay madaxweynaha Galmudug, kaddib markii uu taageero ballaaran ka helay baarlamaanka dowlad-goboleedka, taasoo sii xoojinaysa gacan-ku-haynta Xisbiga Caddaaladda iyo Midnimada (JSP) kaddib hannaan doorasho oo muran dhaliyay.
Liibaan, oo ahaa musharraxa JSP, ayaa helay 72 ka mid ah 89-kii cod ee la dhiibtay. Cabdqaadir Cabdullaahi Diiriye, oo matalayay ururka siyaasadeed ee Sincad, ayaa helay 14 cod, halka saddex cod la laalay, sida lagu sheegay natiijooyinka lagu dhawaaqay magaalada Dhuusamareeb.
Dhammaan 89-ka xildhibaan ee baarlamaanka cusub ee Galmudug ayaa ka qaybgalay codbixinta madaxweynaha.
Tirada codadka uu Liibaan helay ayaa ka badatay 67-da kursi ee JSP ku leedahay golaha, taasoo muujinaysa in xildhibaano aan ka tirsanayn xisbiga ay sidoo kale taageereen musharraxnimadiisa.
Guushiisa ayaa timid kaddib markii JSP ay ku awood badatay doorashadii baarlamaanka Galmudug ee 30-kii Sebtembar, iyadoo heshay 67 ka mid ah 89-ka kursi ee baarlamaanka, sidaasna ku yeelatay aqlabiyad go’aan leh.
Xisbigu wuxuu sidoo kale qabsaday dhammaan xilalka sare ee baarlamaanka. Xuseen Maxamed Nuur ayaa noqday guddoomiyaha, halka Cabdirisaaq Axmed Cali iyo Mursal Cabdi Aadan loo doortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad, siday u kala horreeyaan.
Codbixinta madaxweynaha ayaa daba socota bilo ay jireen caqabado sharci iyo xiisado siyaasadeed oo ku saabsanaa hannaanka doorashada Galmudug.
Maxkamadda Sare ee Soomaaliya ayaa laashay natiijooyinkii doorashadii baarlamaanka ee 30-kii Luulyo, kaddib markii ay heshay xadgudubyo ka dhan ah habraacyada dastuuriga ah iyo kuwa doorashada, iyadoo mas’uuliyiinta ku amartay inay qabtaan doorasho cusub.
Mas’uuliyiintu waxay doorashadii ku celiska ahayd qabteen 30-kii Sebtembar, balse Towfiiq, oo ahaa ururkii siyaasadeed ee maxkamadda ka dacwooday natiijooyinkii hore isla markaana ku guuleystay in la laalo, ayaa laga mamnuucay inuu ka qaybqaato.
Ka reebistaasi waxay dib u soo cusboonaysiisay walaaca laga qabo in hannaanka doorashadu aanu loo dhan yahay.