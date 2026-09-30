Galinsoor: Colaadu hakisay horumarka magaalo fursado waaweyn leh, mustaqbalkeeduna nabad buu ku xiran yahay

Galinsoor waa magaalo leh muhiimad juqraafiyeed iyo istaraatiiji ah, waayo waxay ku taallaa marin isku xira qaybo muhiim ah oo dalka ka mid ah. Muddo dheer waxaa si wadajir ah ugu noolaa bulshooyin kala duwan, iyadoo deegaanka uu leeyahay fursado ballaaran oo ku saabsan ganacsiga, maalgashiga, adeegyada bulshada iyo kobaca dhaqaalaha.
Si kastaba ha ahaatee, colaado iyo xasillooni-darro muddo dheer socotay ayaa si weyn u dhaawacay nolosha bulshada iyo horumarka deegaanka. Qaar ka mid ah dadkii deegaanka ayaa ka maqnaaday guryahoodii iyo deegaannadoodii, taas oo hoos u dhigtay fursadihii nololeed, dhaqaale iyo horumarineed ee Galinsoor.
Su’aasha weli taagan waxay tahay: Haddii dadka reer Galinsoor ay si nabad ah, ammaan ah oo kalsooni leh ugu wada noolaan lahaayeen deegaankooda, heerkee ayay maanta magaaladu gaari lahayd?
Galinsoor waxay awood u leedahay inay noqoto xarun ganacsi iyo maalgashi oo kobcaysa, isla markaana bixisa adeegyo waxbarasho, caafimaad iyo adeegyo kale oo bulsho oo tayo leh. Fursadaha ay leedahay waxay u saamaxayaan inay ka mid noqoto magaalooyinka muhiimka ah ee dalka. Horumar waara, se, wuxuu ku dhismi karaa oo keliya nabad, caddaalad, wada noolaansho iyo kalsooni, iyadoo qof kasta uu dareemayo inuu deegaankiisa ku leeyahay xuquuq, karaamo iyo mustaqbal.
Ku dhowaad Nus Qarni oo Colaado iyo Xasillooni-darro ah
Ku dhowaad nus qarni ayay Galinsoor iyo nawaaxigeedu wajahaysay khilaafaadyo, colaado iyo xasillooni-darro soo noqnoqday. Muddadaas dheer waxay raad ku yeelatay bulshada, dhaqaalaha, waxbarashada, adeegyada bulshada iyo fursadihii horumarineed ee jiilal badan.
Waxaase ka sii murugo badan in dad badan oo walaalo ahaa, aqoon iyo kartina ku lahaa bulshada, ay ka guureen deegaannadoodii. Waqti iyo dhaqaale badan ayaa sidoo kale lagu khasaaray xaalado colaadeed, halkii loogu adeegsan lahaa horumar iyo nolol wanaagsan.
Ku dhowaad konton sano waa muddo aad u dheer. Sidaas awgeed, waxaa la joogaa xilligii laga bixi lahaa wareegga colaadda iyo kala fogaanshaha, loona gudbi lahaa marxalad cusub oo salka ku haysa wada-hadal, dib-u-heshiisiin, is-aaminaad iyo horumar loo dhan yahay.
Xusuus aanan illoobi karin
Aniga ahaan, Galinsoor ma aha oo keliya magaalo aanan ku soo korin; waa deegaan si qoto dheer ugu xiran taariikhda qoyskayga. Waalidkay ayaa ku dhashay, waxaana mar walba ka maqli jiray sheekooyin ku saabsan Galinsoor iyo xusuusihii ay halkaas ku lahaayeen.
Sannadkii 2018-kii, anigoo dowladda Soomaaliya uga socday shaqo aan ka qabanayay deegaannada Galmudug oo dhan, ayaan markii ugu horreysay si dhab ah u arkay xaaladda magaalada. Booqashadaas waxay si weyn u beddeshay fahamkaygii hore ee ku saabsanaa Galinsoor.
Waxa aan si gaar ah ii taabtay burburka magaalada ka muuqday. Anigoo yaabban ayaan is weydiiyay: “Maxaa sababay in magaalada sidan u burburto?”
Asxaabtii ila socotay, oo uu ka mid ahaa Taliyihii Daraawiishta Galmudug ee xilligaas, Col:Codwayne, ayaa ii sheegay in goobtii aan taagnayn, oo ahayd meel uu jidku leexdo, uu halkaas gaari kula gadoomay Allaha u naxariistee Maxamed Siyaad Barre, Madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Waxay sidoo kale ii tilmaameen guryo si weyn u burbursanaa oo goobta ka soo horjeeday, kuwaas oo saf dheer u yaallay. Burburka muuqday iyo maqnaanshaha dadkii lahaa guryahaas waxay igu reebeen xusuus culus iyo su’aalo badan oo ku saabsan taariikhda deegaanka, xaaladdiisa iyo sida ay degmadu maanta u muuqato.
Hal su’aal ayaa weli maskaxdayda ku soo noqnoqota: Sidee ayay magaalo leh taariikh, dad, juqraafi iyo fursado sidan u waaweyn ugu sii jiri kartaa xaalad ay colaado iyo kala fogaansho muddo dheer saameeyeen?
Baaq ku socda hoggaanka Galmudug ee iman doona doorashada kaddib
Marka ay soo dhammaato doorashada Galmudug, hoggaanka cusub wuxuu heli doonaa fursad muhiim ah oo uu wax kaga qabto xaaladaha taariikhiga ah ee saameeyay deegaannada ay Galinsoor ka mid tahay.
Mudnaanta koowaad iyo tan labaadba waa in la siiyo nabadda Galinsoor, dib-u-heshiisiinta bulshada iyo wada noolaanshaha loo dhan yahay. Xal waara oo laga gaaro xaaladda Galinsoor wuxuu door weyn ka qaadan karaa xasilloonida iyo horumarka guud ee Galmudug.
Waxaa loo baahan yahay hannaan loo dhan yahay oo lagu dhageysto tabashooyinka dhinacyada kala duwan, lagu xalliyo khilaafaadka, laguna xoojiyo amniga iyo kalsoonida bulshada. Sidoo kale, waa in la abuuro jawi u saamaxaya dadka ka maqnaa deegaankooda inay si ammaan iyo sharaf leh ugu soo laabtaan, haddii ay doonayaan.
Dib-u-soo-noqoshada bulshada waa inay barbar socotaa dib-u-heshiisiin dhab ah, ilaalinta xuquuqda dhammaan dadka deegaanka iyo qorshe horumarineed oo bulshada oo dhan ka wada faa’iidaysato.
Mas’uuliyadda arrintani kuma koobna dowladda oo keliya. Waxay u baahan tahay ka qaybgalka isimada dhaqanka, culimada, waxgaradka, ganacsatada, haweenka, dhallinyarada iyo dhammaan dadka reer Galinsoor. Wada-hadal, is-aaminaad iyo iskaashi ayaa noqon kara aasaaska nabad waarta iyo horumar loo dhan yahay.
Rajada Mustaqbalka
Waxaan rajaynayaa in caqligii wanaagsanaa, dulqaadkii iyo garashadii bulshada Soomaaliyeed ay mar kale ka dhex ifaan Galinsoor, lana fahmo in jiilashii hore ay soo mareen duruufo adag, balse aysan khasab ahayn in jiilasha soo socda ay dhaxlaan xaaladahaas.
Galinsoor waxay mudan tahay fursad cusub—fursad ay dadkeedu ku wada noolaadaan, ku wada shaqeeyaan, ku wada maalgashadaan kuna wada dhistaan mustaqbal ay carruurtoodu ku faani karaan.
Waxaan jeclaan lahaa in deegaanka ay ku dhasheen Aabbahay iyo Awowgay uu maalin uun noqdo meel ay nabaddu saldhig u tahay, horumarkuna aanu cidna ka reebin. Waxaan doonayaa in Galinsoor aan lagu xusuusan oo keliya burburkii iyo colaadaha, balse lagu xuso sida ay uga gudubtay dhaawacyadii hore, una noqotay tusaale muujinaya awoodda nabadda, dib-u-heshiisiinta iyo wadajirka.
Hoggaanka Galmudug ee iman doona doorashada kaddib wuxuu haystaa fursad uu taariikh wanaagsan uga tago Galinsoor, isagoo hormuud ka noqon kara dib-u-heshiisiinta, caddaaladda, wada noolaanshaha iyo horumarinta deegaanka.
Galinsoor waxay mudan tahay nabad. Dadkeedu waxay mudan yihiin inay wada noolaadaan. Carruurteeduna waxay mudan yihiin mustaqbal ka wanaagsan kii jiilashii hore.
Abdifatah HaredAgaasimaha Guud Ee Wasaaradda Qorshaynta,Maalgashigga iyo Hormarinta Dhaqaalaha Soomaaliya.