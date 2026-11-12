Adeegyada Outlook iyo Microsoft Teams oo Hawada ka Baxay iyo Shirkadda oo Ka Hadashay Sababta

Shirkadda Microsoft ayaa Khamiistii ku dhawaaqday in cillado farsamo ay ku yimaadeen adeegyadeeda muhiimka ah ee sanduuqyada fariimaha Exchange Online iyo barnaamijka wada-xiriirka ee Microsoft Teams, sida lagu sheegay qoraallo ay shirkaddu ku baahisay baraha bulshada.
“Waxaan baareynaa warbixinno sheegaya in macaamiishu ay ku dhibtoonayaan gelitaanka sanduuqyada fariimaha Exchange Online iyagoo isticmaalaya habab kala duwan oo xiriir ah oo ku yaalla qaaradda Ameerika,” ayay tiri Microsoft, kaddib markii ay markii hore shaacisay “in dadka isticmaala adeegga ay la kulmayaan caqabado xagga gelitaanka ama adeegsiga howlaha Microsoft Teams ee Waqooyiga Ameerika.”
Bilowgii hore, shirkaddu waxay tilmaantay in cilladaha ku dhacay Exchange Online ay sabab u noqon karaan kaabayaasha adeegga oo “la kulmaya culeys aad u sarreeya oo ka jira gobollo badan.” Hase yeeshee, Microsoft ayaa markii dambe caddeysay xaaladda, iyadoo leh: “Waxaan ogaanay in culeyska sare u kacay uusan ka dhalan koror ku yimid dadka isticmaala adeegga, balse ay sabab u tahay tiro ka mid ah kombuyuutarrada adeegga bixiya (servers) oo si lama filaan ah hawada uga baxay; taas oo culeys saartay kaabayaashii kale ee haray.”
Abaare 4-tii galabnimo ee Khamiistii, Microsoft waxay sheegtay inay aaminsan tahay in isku daygeedii ugu dambeeyay ee xalinta dhibaatada uu muujiyay calaamado guul ah.
“Waxaan xaqiijinay hab kale oo lagu hubiyo badqabka adeegga, kaas oo u oggolaaday in qeyb ka mid ah kombuyuutarrada adeegga bixiya ee ay dhibaatadu saameysay ay si guul leh ugu soo laabtaan shaqada. Waxaan hadda isbeddelkan ku dabaqeynaa si ballaaran,” ayay Microsoft ku tiri bayaan ay soo saartay. “Waxaan sidoo kale diyaarineynaa nidaamyo si otomaatig ah u soo celiya adeegga si ay u ogaadaan, dibna u kiciyaan kombuyuutarrada aan jawaabeyn, si loo ilaaliyo xasilloonida adeegga inta uu isbeddelkani socdo.”
Adeegga Outlook ayaa hawada ka maqnaa muddo dhowr saacadood ah iyadoo Microsoft ay isku dayaysay inay hirgeliso dhowr xal oo kala duwan.
“Ma aanaan aqoonsan wax isbeddel ah oo dhowaan la sameeyay oo xiriir la leh bilowga saameyntan; si kastaba ha ahaatee, baaritaankayagu wuxuu muujinayaa in hubinta badqabka ee fashilantay ay ka dhalan karto qeyb gaar ah oo u xilsaaran habaynta caafimaadka kombuyuutarrada adeegga,” ayay Microsoft horay u sheegtay. “Waxaan qaadnay tallaabooyin aan ku hakinayno in kombuyuutaro dheeraad ah ay waxyeello gaarto, inta aan ka shaqeyneyno sidii kuwii hore loogu soo celin lahaa shaqada.”
Dhanka cilladaha ku yimid Microsoft Teams, shirkaddu waxay muddo yar kaddib markii ay dhibaatada shaacisay soo saartay war-bixin daba-socota oo u qorneyd: “Tallaabooyinkii aan qaadnay ee xakamaynta ahaa waxay si guul leh u soo celiyeen badqabkii iyo shaqadii adeegga.” Mareegta Downdetector ee la socota ciladaha internet-ka ayaa Khamiistii diiwaangelisay dhibaatooyin haystay labada adeeg ee Microsoft Teams iyo Outlook, iyo sidoo kale adeegyo kale.
Isla markaana, iyadoo ka hadlaysa cilladaha saameeyay sanduuqyada Exchange Online, shirkaddu waxay intaas ku dartay: “Waxaan xaqiijinay in dhibaatadani ay saameyn ku yeelan karto isku xirka adeegga Microsoft 365 ee macaamiisha ku sugan gobol kasta.” Shirkaddu waxay Khamiistii sii wadday bixinta warbixinnada ku saabsan xalka suurtagalka ah ee cilladda sanduuqa fariimaha, waxayna tiri: “Waxaan si adag u raadineynaa dhammaan waddooyinka lagu yareyn karo saameynta.
Waxaan hakinnay dhammaan howlaha cusub ee la gelinayo nidaamka, waxaan culeyska dheeraadka ah ka wareejineynaa kaabayaasha ay dhibaatadu saameysay, waxaana dib u kicineynaa kombuyuutarrada cilladaysan si ay shaqada ugu soo laabtaan.”
Warkan waa mid soo kordhaya. Fadlan dib u soo booqo bogga si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay.