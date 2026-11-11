Thomas Markle Oo La Xidhay Ka Dib Markii Uu Jaray Aaladdii Korjoogteynta Elektaroonigga Ah

Aabbaha Duchess-ka Sussex ayaa dib loogu celiyay xabsiga ka dib markii la sheegay inuu iska jaray jijimadii elektaroonigga ahayd ee lagu kormeeri jiray, maalmo yar uun ka dib markii loo xiray eedo la xiriira agabka xadgudubka galmada carruurta, oo ay ku jiraan sawirro la sheegay inay muujinayaan isaga oo la jooga gabdho da’yar oo qaawan.
Thomas Markle Sr ayaa garsoore Jimcihii dammaanad ku sii daayay, iyadoo shardi looga dhigay inuu ku jiro xabsi guri isla markaana xirto qalab lagu kormeero goobta uu joogo.
Maxkamadda ku taalla Tampa, Florida, ayaa sidoo kale xaddidaad ku soo rogtay safarkiisa.
Laakiin qoraal uu ku baahiyay X, ku-xigeenka koowaad ee xeer-ilaaliyaha Maraykanka Bill Essayli ayaa sheegay: “Afar maalmood ka hor, garsoore federaal ah ayaa u oggolaaday Mr Markle inuu bannaanka xabsiga joogo inta uu sugayo maxkamadeyntiisa.
“Waxaa la sheegay inuu jijimadii jaray 1:45 habeenimo xalay.
“Shuruudaha sii-deyntu waa amarro maxkamadeed, mana aha talooyin.
“Waxaan maxkamadda ka codsanaynaa inay kala noqoto sii-deyntiisa oo ay xabsiga ku hayso inta uu sugayo maxkamadeyntiisa, waxaana sii wadi doonnaa dacwaddan illaa xadka ugu buuxa ee sharcigu oggol yahay.”
Garsooraha Maxkamadda Magistrate-ka Maraykanka Lindsay Saxe Griffin, oo ka tirsan Degmada Dhexe ee Florida, ayaa markii dambe amartay in Mr Markle xabsiga lagu hayo.
Mr Markle Sr waxaa xiray wakiillo ka tirsan FBI-da ka dib markii baarayaashu ay la wareegeen ururin agab ah oo ku jirtay laba bakhaar oo kayd ah oo ku yaalla Los Angeles, kuwaas oo uu kiraysanayay ku dhowaad 20 sano.
Waxaa lagu soo oogay hal dacwad oo ah haysashada sawirro qaawan oo carruur ah.
Baaritaanku wuxuu bilowday ka dib markii wiilkiisa, Thomas Markle Jr, uu la sheegay inuu alaabtii aabbihii ku arkay sawirro sharci-darro ah oo ku yaalla magaalada Cebu, isla markaana uu arrinta u sheegay booliiska Filibiin iyo FBI-da bishii hore.
Mr Markle Jr wuxuu u sheegay The Sun inuu sidoo kale mas’uuliyiinta ku wargeliyay bakhaaradii kaydka ee Los Angeles.
Iyagoo watay waaranno baaritaan, wakiillada FBI-da ayaa galay goobihii uu magaca Mr Markle Sr ku qornaa, kuwaas oo uu kiraysanayay tan iyo 2008. Lacag-bixintii tooska ahayd ee labada bakhaar ayaa markii ugu dambeysay la sameeyay bishii hore.
Wakiillada ayaa la sheegay inay heleen ku dhowaad 78 shay, oo ay ku jiraan diiwaanno sawirro, cajalado filim iyo buugaag ay ku jiraan agab looga shakisan yahay inuu yahay mid la xiriira xadgudubka galmada carruurta.
Laba sawir ayaa la sheegay inay muujinayaan nin qaangaar ah — oo markhaati ku tilmaamay in si “si buuxda ah loo aqoonsaday” inuu yahay Mr Markle — oo garab taagan gabar da’yar oo qaawan.
Sida ku cad dukumentiyada maxkamadda, ninka ku jira mid ka mid ah sawirrada “wuxuu u muuqdaa inuu da’diisu u dhexeyso 30-meeyada iyo 40-meeyada”, taas oo suuragal ka dhigaysa in falka la sheegay uu dhacay tobannaan sano ka hor, maadaama Mr Markle uu hadda 82 jir yahay.
Sawir saddexaad ayaa la sheegay inuu muujinayo gabar da’yar oo qaawan oo ku jirta qol u muuqda inuu ka tirsan yahay silsilad hoteello ku taalla Filibiin.
Sawirro kale ayaa la sheegay inay muujinayaan Mr Markle oo la jooga carruur qayb ahaan ama gebi ahaanba qaawan.
Haddii lagu helo dambi, Mr Markle waxaa lagu xukumi karaa ugu yaraan 20 sano oo xabsi federaal ah.
Mr Markle Sr, oo ku noolaa guri daryeelka dadka qaba asaasaqa ah oo ku yaalla Maraykanka, ayaa qirtay inuu lacag ku bixiyay galmo ka dhacday Filibiin, balse wuu beeniyay inuu waligiis haystay sawirro xadgudub carruur ah.
Gabadhiisa Meghan, oo ninkeeda Prince Harry la soo noqotay UK bishii Agoosto, ayaa sheegtay inay “si qoto dheer uga murugootay” eedeymaha loo jeediyay aabbaheed. Labadoodu waxay kala maqnaayeen tan iyo muddadii ka horreysay arooskeedii 2018.
Waxay sheegtay inay sannadkii 2019, iyada oo loo sii marayo Booliiska Magaalada London iyo Waaxda Ilaalinta Boqortooyada iyo Khubarada, heshay warqad ay ku jireen “eedeymo walaac iyo argagax leh” oo ku saabsan aabbaheed, balse loo xaqiijiyay in sheegashooyinka la baarayay.
Booliiska Magaalada London ayaa qirtay inuusan faahfaahinta u gudbin hay’adaha kale ee sharciga. Hay’adda madaxa-bannaan ee kormeerka booliiska, Independent Office for Police Conduct, ayaa hadda baaraysa sida booliisku arrinta u maareeyay.
Ilaha xogta ayaa sheegay in duchess-ku ay doonaysay inay “hadasho” isla markii ay warqadda akhriday, balse booliisku kula taliyay inaysan sidaas samayn.
Ka dib markii Mr Markle Sr, oo hore u ahaa agaasimaha iftiiminta barnaamijyada telefishinka, lug looga jaray Filibiin sannadkii hore, wuxuu sameeyay codsiyo isdaba joog ah oo uu duchess-ka kaga dalbanayay inay la xiriirto.
Waxaa la fahamsan yahay in Meghan ay u dirtay warqad kama dambays ah oo ay ku sheegtay inay ogtahay inuu yahay xadgudbe, isla markaana uusan waligiis la kulmi doonin carruurteeda, Prince Archie iyo Princess Lilibet.