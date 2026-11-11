Warbixin ay soo saartay Guddiga Kormeerka Mareykanka oo ku baaqaysa baaritaanno dheeraad ah oo ku saabsan Epstein

Warbixin uu soo saaray Kongareeska ayaa ku baaqday baaritaanno ciqaabeed oo cusub oo lagu sameeyo dadka xiriirka la lahaa dembiilihii galmada ee dhintay Jeffrey Epstein, iyadoo ku eedaysay xeer-ilaaliyeyaasha, bangiyada iyo shakhsiyaad saameyn leh inay gacan ka geysteen in tacaddigiisu sii socdo muddo sannado ah.
Waxyaabihii la ogaaday ayaa dib u kiciyay baaritaanka saaxiibtinimadii muddada dheer ee Madaxweyne Donald Trump iyo Epstein. Mudane Trump ayaa beeniyay inuu wax ka ogaa dambiyada Epstein.
Sheegashooyinka ah in Mudane Trump uu gacan ka geystay qarin qaybo ka mid ah baaritaanka ayaa sababay khilaafkii ugu horreeyay ee weyn ee dhex mara madaxweynaha iyo saldhiggiisa taageerada tan iyo markii uu ku soo laabtay Aqalka Cad.
Guddiga Kormeerka Aqalka Wakiillada oo ay hoggaamiyaan Jamhuurigu ayaa Wasaaradda Caddaaladda Mareykanka ugu baaqay inay wareysato ama dib u wareysato markhaatiyaal muhiim ah, isla markaana baaritaan ku samayso eedeymo la xiriira laba nin oo caan ah oo xiriir la lahaa maalgeliyihii sumcadda xumaa.
Baarayaashu waxay sidoo kale ku taliyeen in su’aalo dheeraad ah la weydiiyo Lesley Groff, oo muddo dheer ahayd kaaliyihii Epstein, si loo ogaado waxa ay ka ogaan kartay dambiyadiisa.
Marwo Groff waxay sheegtay inaysan waligeed ka shakin Epstein inuu galmo ahaan u tacaddiyay haween iyo gabdho. Xubnaha Jamhuuriga ee guddiga ayaa sheegay inaysan u arkin markhaatigeeda mid lagu kalsoonaan karo.
Talooyinkan ayaa yimid kaddib baaritaan Kongareeska ah oo socday 15 bilood, kaas oo lagu eegay diiwaannada dowladda iyo bangiyada, laguna ururiyay markhaatiyo ka yimid xubno caan ah oo ka tirsanaa wareegga dhaqaale iyo bulsheed ee Epstein.
“Epstein wuxuu u dhaqmayay si aan lala xisaabtamin, waxaana gaashaan u ahaa oo awood siiyay xiriirro awood leh iyo nidaam caddaaladeed oo marar badan ku guuldarreystay dhibbanayaashiisa,” ayuu yiri guddoomiyaha guddiga James Comer.
Warbixintu waxay sheegtay in dambiyada Epstein ee ka dambeeyay 2005 la joojin kari lahaa haddii baarayaasha federaalka iyo xeer-ilaaliyeyaashu ay si degdeg ah oo ka go’an u daba geli lahaayeen eedeymihii hore ee loo soo jeediyay.
Balse, xeer-ilaaliyeyaashii Florida ayaa 2007 ka wada xaajooday heshiis muran dhaliyay oo Epstein u oggolaaday inuu ka fogaado eedeymaha federaalka, kaddib markii uu qirtay dambiyo heer gobol oo ka fudud.
Epstein waxaa lagu xukumay 18 bilood oo xabsi ah, balse wuxuu xabsiga ku qaatay 13 bilood, isagoo muddadaas helay fursado ballaaran oo uu xabsiga uga bixi karo shaqo darteed. Sida ay sheegtay warbixintu, wuxuu sii waday tacaddiga haweenka xilliyadii uu xabsiga ka maqnaa.
Baaritaanku wuxuu sidoo kale ku dhaliilay hay’adaha maaliyadeed inay ku guuldarreysteen inay tallaabo ka qaadaan macaamilo laga shakiyay iyo calaamado suuragal ah oo muujinaya ka ganacsiga dadka, iyadoo si gaar ah loo magacaabay American Express.
Xildhibaannadu waxay Wasaaradda Maaliyadda Mareykanka ugu baaqeen inay dib u eegto in bangiyadu si habboon u soo sheegeen dhaqdhaqaaqyo laga shakiyay oo suuragal ahaan la xiriiray ka ganacsiga dadka iyo lacag-dhaqidda.
Jeffrey Epstein iyo Ghislaine Maxwell
Warbixintu waxay sidoo kale si adag u cambaareysay Wasaaradda Caddaaladda kaddib markii ay shaacisay xog gaar ah oo ku saabsan dhibbanayaasha intii ay sii deynaysay faylal la xiriira Epstein.
Baarayaasha Jamhuuriga ayaa sheegay inaysan helin wax caddeyn ah oo Mudane Trump ku xiriirinaysa dambiyada Epstein, waxayna Dimuqraadiyiinta ku eedeeyeen inay baaritaanka u rogeen hawl siyaasadeed.
Robert Garcia, oo ah Dimuqraadiga ugu sarreeya guddiga, ayaa diiday gunaanadyada, isagoo sheegay inay ka dhasheen baaritaan aan dhammaystirnayn oo aan lahayn dhageysiyo dadweyne. Wuxuu sidoo kale Wasaaradda Caddaaladda ku eedeeyay inay si sharci-darro ah u qarinayso “in ka badan 2.5 milyan oo bog oo dukumentiyo ah”.
Dimuqraadiyiinta, oo la wareegay gacan-ku-haynta Kongareeska doorashooyinkii xilliga dhexe ee toddobaadkii hore, ayaa ballanqaaday inay sii wadi doonaan baaritaanka shabakadda Epstein kaddib marka ay Janaayo la wareegaan awoodahooda cusub.
Epstein wuxuu ku dhintay xabsi ku yaalla New York sannadkii 2019, isagoo sugayay maxkamadeyn la xiriirta eedeymo federaal ah oo ku saabsan ka ganacsiga dadka si galmo ah.
Ghislaine Maxwell, oo ahayd gacan-yarihiisa, waxay ku jirtaa xabsi iyadoo ku xukuman 20 sano.