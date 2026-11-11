Pete Hegseth oo ku tilmaamay dadaalka xil-ka-qaadista ‘khiyaano’

Wasiirka Difaaca Maraykanka Pete Hegseth ayaa cambaareeyay isku day lagu doonayo in xilka looga qaado sababo la xiriira hab-dhaqankiisa intii uu socday dagaalkii Iiraan, isaga oo dadaalka ku tilmaamay khiyaano siyaasadeed oo faa’iido u leh cadawga Maraykanka.
Isaga oo ka hadlayay shir jaraa’id oo ka dhacay Pentagon-ka, kaas oo ahaa kii ugu horreeyay tan iyo bishii May, ayuu Mr Hegseth ka jawaabay siddeed qodob oo xil-ka-qaadis ah oo maalin ka hor uu gudbiyay xildhibaan Thomas Massie oo Jamhuuriga ah kana soo jeeda Kentucky.
Mr Hegseth wuxuu soo qaatay labadii dadaal ee hore ee xil-ka-qaadista ee ka dhanka ahaa Madaxweyne Donald Trump, isaga oo sheegay in labaduba fashilmeen, ugu dambayntiina ay xoojiyeen mowqifka siyaasadeed ee madaxweynaha.
“Labadii jeerba wuxuu ku soo noqday isagoo ka sii xoog badan, shacabka Maraykankuna waxay dib ugu direen Aqalka Cad. Hadda waxay isku dayayaan markii saddexaad. Markan waxay ka dhan tahay xubin ka tirsan golihiisa wasiirrada.
“Tani waddaniyad ma aha. Tani waa khiyaano,” ayuu yiri. “Hannaankani wuxuu cadowgeenna siinayaa guul dacaayadeed.”
Isaga oo difaacaya waxqabadkiisa intii uu socday dagaalkii Iiraan, ayuu Mr Hegseth yiri: “Waxaan garab taaganahay mid kasta oo ka mid ah hawlgalladan. Waan ku faanay fulintooda, berrina mar kale ayaan fulin lahaa.”
Qoraal uu ku daabacay X, Mr Massie wuxuu sheegay in Aqalku maanta qaban doono codbixin hordhac ah oo ku saabsan mooshin habraaceed oo looga gol leeyahay in lagu hor istaago qaraarka.
“Haddii aan ka gudbi karno dadaalkaas, waxaan u gudbi doonnaa dood dhab ah iyo codbixin ku saabsan qodobada xil-ka-qaadista,” ayuu yiri.
Weriyaha RTÉ ee Washington Jackie Fox ayaa wararkii ugu dambeeyay ka soo diraya Capitol Hill
Waxaan u baahanahay oggolaanshahaaga si aan u soo shubno nuxurka rte-playerWaxaan u isticmaalnaa rte-player si aan u maamulno nuxur dheeraad ah oo dejin kara cookies qalabkaaga, isla markaana ururin kara xog ku saabsan hawshaada. Fadlan dib u eeg faahfaahintooda oo aqbal si aad u soo shubto nuxurka.Maamul doorashooyinka
Markii wax laga weydiiyay soo jeedinta Madaxweyne-ku-xigeenka JD Vance ee ahayd in dagaalku si weyn uga qayb qaatay khasaaraha Jamhuuriga ka soo gaaray doorashooyinkii xilliga dhexe ee bishan, Mr Hegseth wuxuu sheegay in maamulka uu daraasayn doono colaadda, isla markaana uu adeegsan doono casharrada laga bartay.
Wuxuu ku adkaystay in hawlgalku loo qaaday ujeeddo lagama maarmaan ah: “Waxaa loo sameeyay sababaha saxda ah, si loo xaqiijiyo in Iiraan aysan waligeed helin hub nukliyeer ah.”
Mr Hegseth wuxuu sidoo kale soo xigtay qiimayntii Xoghayaha Arrimaha Dibadda Maraykanka Marco Rubio ee ahayd in dagaalku “u badan tahay inuu lagama maarmaan ahaa”, xitaa haddii uusan si weyn loo taageersanayn.
“Qasab ma aha inuu caan noqdo, balse waxaa laga yaabaa inuu lagama maarmaan ahaa, taasina waa sida aan anigu dhab ahaan dareemayo. Waxay ahayd hawlgal lagama maarmaan ah,” ayuu yiri.
Mr Trump ayaa dib u cusboonaysiiyay taageeradiisa uu u hayo Mr Hegseth, qoraal uu ku daabacay madasha Truth Social wax yar kaddib warbixintii Pentagon-ka.
“Pete Hegseth wuxuu mudan yahay ‘A’ lagu daray, lagu daray, lagu daray, isaga oo iska difaacaya xildhibaan hore oo niyad-jabsan, xanaaqsan oo laga adkaaday, Thomas Massie, oo ah GUUL-DARREYSTE DHAMMAYSTIRAN!” ayuu qoray.
Jamhuuriga Aqalka ayaa doortay Jordan oo xulafo la ah Trump inuu noqdo hoggaamiyaha xiga ee xisbiga
Jim Jordan wuxuu xubin ka ahaa Aqalka tan iyo 2007
Jamhuuriga Aqalka ayaa maanta doortay Jim Jordan inuu hoggaamiyo iyaga oo mucaarad ku ah Kongarees ay Dimuqraadiyiintu maamulaan, sida uu sheegay qof arrintaas xog-ogaal u ah. Tallaabadan ayaa mid ka mid ah xulafada ugu dagaal-badan ee Madaxweyne Donald Trump gelinaysa bartamaha dadaalka xisbiga ee lagu ilaalinayo ajandihiisa labada sano ee ugu dambeeya ee madaxtinnimadiisa.
Codbixin qarsoodi ah oo albaabadu u xirnaayeen ayaa xildhibaanka Jamhuuriga ah ee Ohio, ahna guddoomiyaha Guddiga Garsoorka Aqalka, u dallacsiisay xilka hoggaamiyaha laga tirada badan yahay. Codbixintu waxay timid toddobaad kaddib markii Dimuqraadiyiintu ay ku guuleysteen doorashooyinkii xilliga dhexe ee Talaadadii la soo dhaafay, iyaga oo aqlabiyado waaweyn ka helay Aqalka iyo Senataba.
Afhayeenka Aqalka Mike Johnson wuxuu go’aansaday inuusan u tartamin xilka hoggaaminta.
Dhanka kale, Jamhuuriga Senatka ayaa si gaar ah ugu kulmay dhismaha Kongareeska dhinaca kale si ay uga fiirsadaan inay sii wadaan doorashooyinka gudaha ee la filayo inay Senator-ka Maraykanka John Thune oo Jamhuuri ah kana soo jeeda South Dakota ku sii hayaan hoggaamiyaha xisbiga, ama ay dib u dhigaan codbixinta oo ay fursad u sii daayaan qof loollan la galo inuu soo baxo.
Tartamada hoggaaminta ee labada aqal waxay bixin doonaan tilmaan hore oo ku saabsan sida Jamhuurigu u qorsheynayo inuu u shaqeeyo isaga oo ah xisbiga laga tirada badan yahay labada sano ee ugu dambeeya ee madaxtinnimada Mr Trump.
Dimuqraadiyiintu waxay u baahan doonaan taageerada Jamhuuriga si ay u meel mariyaan sharciyo waaweyn oo ka jira Senatka oo ka kooban 100 xubnood, halkaas oo habka filibuster-ka uu ka dhigan yahay in inta badan hindise-sharciyeedyadu u baahan yihiin 60 cod. Aqlabiyadooda labada aqal waxay sidoo kale weli aad uga hooseeyaan xadka saddex-meelood laba ee loo baahan yahay in lagu buriyo diidmada qayaxan ee madaxweynaha.
Kaddib doorashooyinkii xilliga dhexe, Mr Thune wuxuu ballanqaaday in Jamhuurigu ay si wadajir ah ula shaqayn doonaan Mr Trump si ay u joojiyaan waxa uu ugu yeeray “ xagjirnimada Dimuqraadiga” isla markaana ay uga hor yimaadaan dadaallada lagu doonayo in dib loogu noqdo guulaha Jamhuuriga, oo ay ku jiraan tallaabooyinka amniga xuduudaha iyo magacaabista garsoorayaasha.
Mr Jordan oo 62 jir ah ayaa markii ugu horreysay loo doortay 2006 inuu matalo degmo miyi ah oo si qoto dheer u muxaafid ah oo ku taalla waqooyiga Ohio. Wuxuu sidoo kale ka mid ahaa aasaasayaashii Guddiga Xorriyadda Aqalka, kooxdii Afhayeenkii hore ee Jamhuuriga John Boehner uu mar ku tilmaamay “ argagixisada sharci-dejinta.”
Ka hor inta uusan siyaasadda gelin, Mr Jordan wuxuu horumariyay hab-dhaqankii iska-horimaadka ahaa ee markii dambe astaan u noqday gudaha Kongareeska, isaga oo ahaa halyey legdan oo heer dugsi sare iyo jaamacad ah, kaddibna muddo tababare legdan ka ahaa Jaamacadda Ohio State.
Taariikhdaas ayaa cadaadis saartay mustaqbalkiisa siyaasadeed sannadkii 2018, markii ardaydii hore ay ku eedeeyeen inuu iska indhatiray xadgudub galmo oo baahsan oo dhakhtarka kooxda uu kula kacay legdan-yahannada jaamacadda xilli Mr Jordan uu ahaa tababare ku-xigeen.
Mr Jordan wuu diiday eedeymaha, halka baaritaan ay jaamacaddu samaysay uu helin caddayn la hubo oo muujinaysa inuu ogaa xadgudubka. Si kastaba ha ahaatee, legdan-yahanno hore ayaa sheegay in hab-dhaqanka dhakhtarku si weyn loo ogaa, warbixintuna waxay ogaatay in ardaydu ay cabashooyin ka gudbiyeen inuu si qarsoodi ah u daawado iyaga iyadoo shaqaalaha tababarku joogaan.
Mr Jordan wuxuu inta badan ka faa’iidaystaa taariikhdiisa legdanka marka uu sharraxayo sumcaddiisa dagaalyahan ka tirsan Kongareeska.
Waxaa sidoo kale lagu yaqaannaa su’aalihiisa adag inta lagu jiro dhageysiyada guddiyada.
“ Waxaan arrinta u arkaa sidii ciyaar legdan ah,” ayuu Mr Jordan u sheegay New York Times wareysi uu bixiyay Abriil 2023, isaga oo ka hadlayay diyaar-garowgiisa dhageysiyada. “ Waxaan isku dayayaa inaan sida ugu wanaagsan ee aan awoodo ugu diyaar garoobo. Si iska fudud looma geli karo.”