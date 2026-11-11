 Skip to content
Wednesday, November 11, 2026 30 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 27°C
Breaking: CPJ: Masar waxay hubka ka dhigatay sharciga si ay u aamusiiso saxaafadda xorta ah
Breaking News
CPJ: Masar waxay hubka ka dhigatay sharciga si ay u aamusiiso saxaafadda xorta ahHonduran Farmers Face Threats From Expanding Palm Oil ProductionHassan Sheikh, Abiy Meet Amid Regional Challenges to Somalia-Ethiopia RelationsSoomaaliya oo dalka dib ugu soo celisay 170 muhaajir oo ku xayirnaa Liibiya iyadoo taageero ka helaysa EUViolence in Northern Nigeria Pushes Thousands to Flee Across BordersDR Congo Faces Growing Fears of Cholera ResurgenceCPJ: Masar waxay hubka ka dhigatay sharciga si ay u aamusiiso saxaafadda xorta ahHonduran Farmers Face Threats From Expanding Palm Oil ProductionHassan Sheikh, Abiy Meet Amid Regional Challenges to Somalia-Ethiopia RelationsSoomaaliya oo dalka dib ugu soo celisay 170 muhaajir oo ku xayirnaa Liibiya iyadoo taageero ka helaysa EUViolence in Northern Nigeria Pushes Thousands to Flee Across BordersDR Congo Faces Growing Fears of Cholera Resurgence
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom North-Africa News English

CPJ: Masar waxay hubka ka dhigatay sharciga si ay u aamusiiso saxaafadda xorta ah

Follow
By Newsroom November 11, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 1-minute read
Weaponizing the Law - How Egypt Silences the Free Press, CPJ Says
Weaponizing the Law - How Egypt Silences the Free Press, CPJ Says

Xukunka lagu riday Lina Attalah, tifaftiraha guud ee Mada Masr, ayaa banaanka soo dhigay sida mas’uuliyiinta Masar ay sharciga ugu adeegsadaan cadaadiska, xabsiga iyo aamusinta suxufiyiinta, iyagoo sidoo kalena burburinaya warbaahinta madax-bannaan, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Guddiga Ilaalinta Suxufiyiinta (CPJ).

Maxkamadda Dambiyada Fudud ee Qaahira Cusub, oo CPJ ay ku tilmaantay maxkamadeyn “ay hareeyeen xadgudubyo culus,” ayaa 27-kii Oktoobar amartay in la xiro Mada Masr, waxayna Attalah ku soo rogtay ganaax dhan 3 milyan oo giniga Masar ah—oo u dhiganta ku dhowaad 54,000 oo doollar oo Maraykan ah—sidoo kalena oggolaatay in lala wareego qalabkeeda, iyadoo sabab uga dhigtay in warbaahintu ku shaqaynaysay ruqsad la’aan. Mada Masr waxay sheegtay inay si isdaba joog ah u gudbisay codsiyo ruqsad, balse aan midkoodna la ansixin.

Xukunku “wuxuu muujinayaa sida sharciga warbaahinta Masar loogu adeegsado xaddididda shaqada warbaahinta, iyadoo ogeysiiskii loo rogayo nidaam oggolaansho ah oo ay dowladdu ku maamusho cidda xaqa u leh inay maamusho xarun warbaahineed,” ayuu yiri Mohamed Salah, guddoomiyaha xarun warbaahineed oo madax-bannaan oo Masri ah, taas oo codsigeeda ruqsadda la diiday.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,211 published stories
More stories
Keep reading

More from North-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.