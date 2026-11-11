CPJ: Masar waxay hubka ka dhigatay sharciga si ay u aamusiiso saxaafadda xorta ah

Xukunka lagu riday Lina Attalah, tifaftiraha guud ee Mada Masr, ayaa banaanka soo dhigay sida mas’uuliyiinta Masar ay sharciga ugu adeegsadaan cadaadiska, xabsiga iyo aamusinta suxufiyiinta, iyagoo sidoo kalena burburinaya warbaahinta madax-bannaan, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Guddiga Ilaalinta Suxufiyiinta (CPJ).
Maxkamadda Dambiyada Fudud ee Qaahira Cusub, oo CPJ ay ku tilmaantay maxkamadeyn “ay hareeyeen xadgudubyo culus,” ayaa 27-kii Oktoobar amartay in la xiro Mada Masr, waxayna Attalah ku soo rogtay ganaax dhan 3 milyan oo giniga Masar ah—oo u dhiganta ku dhowaad 54,000 oo doollar oo Maraykan ah—sidoo kalena oggolaatay in lala wareego qalabkeeda, iyadoo sabab uga dhigtay in warbaahintu ku shaqaynaysay ruqsad la’aan. Mada Masr waxay sheegtay inay si isdaba joog ah u gudbisay codsiyo ruqsad, balse aan midkoodna la ansixin.
Xukunku “wuxuu muujinayaa sida sharciga warbaahinta Masar loogu adeegsado xaddididda shaqada warbaahinta, iyadoo ogeysiiskii loo rogayo nidaam oggolaansho ah oo ay dowladdu ku maamusho cidda xaqa u leh inay maamusho xarun warbaahineed,” ayuu yiri Mohamed Salah, guddoomiyaha xarun warbaahineed oo madax-bannaan oo Masri ah, taas oo codsigeeda ruqsadda la diiday.