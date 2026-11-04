Wasiirka Gaadiidka Spain oo Iscasilay Maalmo Kaddib Shil Tareen oo Dhimasho Sababay

Wasiirka Gaadiidka Spain, Oscar Puente, ayaa iska casilay xilka kaddib shilkii tareenka ee dhimashada sababay toddobaadkii hore, kaas oo ahaa shilkii labaad ee tareen oo dhimasho sababa ee dalka ka dhaca sannadkan. Ku dhawaaqistiisa ayaa timid saacado uun kaddib markii uu faahfaahiyay gargaarka degdegga ah ee loo fidinayo dhibbanayaasha iyo xirmo tallaabooyin cusub oo lagu xoojinayo amniga.
“Wasiirka gaadiidka ee dal sida Spain oo kale ah xilka ma sii hayn karo kaddib laba shil oo sidan u culus oo dhacay wax ka yar hal sano,” ayuu u sheegay xildhibaannada Guddiga Joogtada ah, oo ah guddiga hawlgala marka baarlamaanka la kala diro.
Puente ayaa hadlay ku dhowaad toddobaad kaddib shilkii 28-kii Oktoobar ka dhacay agagaarka Urda, oo ah magaalo ku taalla bartamaha Spain, kaas oo ay ku dhinteen 69 qof.
Is-casilaaddiisa ayaa timid wax ka yar afar toddobaad ka hor doorashada baarlamaanka ee degdegga ah ee Ra’iisul Wasaare Pedro Sanchez ugu yeeray 29-ka Nofeembar. Waxay sidoo kale daba socotaa laba shil oo dhimasho sababay oo sannadkan ka dhacay isla khadka tareenka.
Inkasta oo Mudane Puente uu hore u diiday baaqyada ku aaddan inuu iscasilo, wuxuu sheegay inuu go’aanka qaatay daqiiqado gudahood markii uu maqlay shilka. Wuxuu sheegay inuu xilka sii hayay ilaa jawaabtii degdegga ahayd ee bilowga ahayd ay shaqaynaysay, baaritaannadii hordhaca ahaa la bilaabay, lana hirgeliyay tallaabooyinkii ugu horreeyay ee magdhow loogu siinayay dhibbanayaasha iyo lagu xoojinayay amniga tareennada.
Wasiirka Gaadiidka Spain Oscar Puente ma uusan sheegin goorta uu xilka ka degi doono
Shil kale oo dhacay bishii Janaayo, kaas oo ay ku lug lahaayeen isla shirkadihii iyo isla waddadii, ayaa waxaa ku dhintay 46 qof.
Arbacadii la soo dhaafay, cilad ku timid nidaamka calaamadaha ee khadka Madrid-Seville ayaa si toos ah u joojisay dhowr tareen, kaddib taas oo maamulayaasha taraafikada ee Madrid ay la wareegeen mas’uuliyadda maareynta isku socodka.
Sida uu sheegay Puente, maamulayaashu waxay u fasaxeen tareen ay leedahay shirkadda dawladda ee Renfe inuu sii socdo, inkasta oo tareen ay leedahay shirkadda gaarka loo leeyahay ee Iryo uu ku hakaday meel ka sii horreysa jidka.
Baarayaashu waxay xawaaraha isku dhaca ku qiyaaseen inta u dhexeysa 160 iyo 200km/h.
Xirmo gargaar degdeg ah oo loogu talagalay dhibbanayaasha
Sida ku cad tallaabooyinka uu Mudane Puente ku dhawaaqay horaantii Talaadadii, adeegyada khadka Madrid-Seville waa la dhimi doonaa inta Hay’adda Amniga Tareennadu ay qiimeynayso nidaamyada amniga jidka, dowladduna ay dhammaystirayso hirgelintii dib u dhacday ee Nidaamka Maareynta Gaadiidka Tareennada Yurub (ERTMS).
Tallaabooyinka amniga ee la qorsheeyay waxaa ka mid ah in xawaaraha lagu xaddido 40km/h marka darawalladu ay ku khasban yihiin inay araggooda ku tiirsanaadaan si ay u aqoonsadaan caqabadaha kaddib cilad ku timaadda nidaamka calaamadaha. Dowladdu waxay sidoo kale qori doontaa shaqaale dheeraad ah, waxayna hagaajin doontaa xaaladaha shaqada ee xarumaha laga hago tareennada.
Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in lacagaha khasabka ah ee caymiska rakaabka ee loo bixiyo dhibbanayaasha shilalka la labanlaabi doono, halka sheegashooyinka magdhowga si dhakhso leh loo farsamayn doono, lana xoojin doono caymiska awood-darrada ku-meelgaarka ah.
Mr Puente wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay waxa uu ku tilmaamay tallaabo dunida ugu horreysa ah: wakiil sirdoon macmal ah oo loogu talagalay shabakadda tareennada, kaas oo “ogaansan doona cilladaha isla markaana la socon doona wada sheekaysiga” u dhexeeya darawallada iyo maamulayaasha, iyadoo ujeeddadu tahay in la yareeyo khatarta khaladaadka bani’aadamka.
“Ma ogin nidaam tareen oo kale oo adeegsada hab ama teknoolojiyad noocan ah. Annaga ayaa noqon doonna kuwii ugu horreeyay ee jidkan qaada,” ayuu yiri Mr Puente. Spain waxay sidoo kale dhisi doontaa hannaan dijitaal ah oo waqtiga-dhabta ah ku matala shabakadda tareennada, ayuu raaciyay.
Khilaafka ku saabsan cidda mas’uuliyadda ka leh shilka ayaa sii xoogaystay kaddib markii ururrada shaqaaluhu ka digeen inay caddaalad-darro tahay in diiradda lagu koobo oo keliya khaladka bani’aadamka.
Raquel Ayllon, oo ah hoggaamiye urur shaqaale oo ka tirsan shirkadda dawladda ee kaabayaasha Adif, ayaa Jimcihii sheegtay in maamulayaashu ay ku shaqaynayeen xaalado culus.
“Khaladka bani’aadamka si aad u degdeg ah ayaa loo dhaleeceynayaa loona su’aal gelinayaa, halka aan si dhab ah diiradda loo saarin arrinta udub-dhexaadka ah: fashilka nidaamka amniga,” ayay Ms Ayllon ka sheegtay TVE.