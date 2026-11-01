Rubio oo la kulmaya wasiirka arrimaha dibadda Brazil xilli ay sii xoogaysanayaan xiisadaha diblomaasiyadeed

Xoghayaha Arrimaha Dibadda Maraykanka Marco Rubio iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda Brazil Mauro Vieira ayaa wada sheekeysi kooban ku yeeshay dhinacyada shirka Kooxda 20-ka, waxayna ku heshiiyeen inay mar kale kulmaan toddobaadyada soo socda, taas oo furi karta waddo ay labada dal ku yareeyaan khilaafka diblomaasiyadeed ee sii xoogaysanaya.
Mr Vieira waxa uu ka qayb galay shirka wasiirrada arrimaha dibadda ee G20 oo lagu qabtay Atlanta, kaas oo uu martigeliyay Mr Rubio.
Labada mas’uul ayaa la filayaa inay kulmaan ka hor shirka hoggaamiyeyaasha G20 ee Miami lagu qaban doono bisha Diseembar, sida uu sheegay ilo xog-ogaal u ah qorshayaasha.
Wadahadallada la soo jeediyay waxay noqon karaan isku day lagu soo afjarayo xiisadaha sii xoogaystay kaddib markii maamulkii Trump uu bishii Agoosto kala noqday fiisihii safiirka Brazil ee Washington, isla markaana uu Flavio Bolsonaro siiyay fiisaha Maraykanka kaddib markii uu doorashadii madaxtinnimada kaga adkaaday Madaxweyne Luiz Inacio Lula da Silva.
Brazil ayaa la filayaa inay shirka Miami uga qayb gasho dal kormeere ah, ayuu yiri.
Flavio Bolsonaro oo ka degaya diyaarad kaddib markii uu yimid Miami
Mr Rubio ayaa sidoo kale diiday sheegashada ah in maamulkii Trump uu ka caawiyay Mr Bolsonaro inuu u safro Maraykanka.
Mr Bolsonaro waxa uu yimid Miami Arbacadii, maalin kaddib markii Wasaaradda Arrimaha Dibadda ay ku dhawaaqday in isaga iyo qoyskiisu heli doonaan fiisooyinka Maraykanka.
“Waxba uma fududayn,” ayuu yiri Mr Rubio.
“Waxaan maqalnay inuu yimid Maraykanka. Hore ayuu u haystay fiiso, madaxweynuhuna wuxuu qaatay go’aan uu ugu oggolaanayo inuu dalka soo galo,” ayuu yiri Mr Rubio, isaga oo intaas ku daray in dowladda Maraykanku aysan “si toos ah ugu lug lahayn tallaabooyinkii la qaaday midkoodna”.
‘Arrinta siyaasadaysiinin’
Sarkaal reer Brazil ah ayaa isku dayay inuu yareeyo xiisadaha ka dhashay go’aanka Brazil ay ku diidday inay ansixiso qofka uu Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump u doortay safiirka Brazil, iyo sidoo kale guushii Mr Lula ee wareegii labaad ee doorashada 25-kii Oktoobar.
“Si cad arrinta siyaasadaysiinin, sida aynaan u siyaasadaysiin xaalado kale oo la xiriiray muwaadiniin reer Brazil ah oo u baxsaday Maraykanka,” ayuu yiri sarkaalka reer Brazil.
Sarkaal Maraykan ah iyo qof arrintan xog-ogaal u ah ayaa Reuters u sheegay in Mr Trump uusan hadda qorshaynayn inuu taageero hamiga siyaasadeed ee Mr Bolsonaro, inkasta oo uu siyaasiga reer Brazil u oggolaaday inuu galo Maraykanka.
Mr Rubio ayaa ku celiyay in dowladda Maraykanku “aysan si toos ah ugu lug lahayn tallaabooyinkii la qaaday midkoodna” ee ka horreeyay bixitaankii Mr Bolsonaro ee Brazil horraantii toddobaadkan.
Aabbaha Mr Bolsonaro, madaxweynihii hore ee garabka midigta fog Jair Bolsonaro, ayaa weli ku xiran Brazil kaddib markii lagu eedeeyay inuu maleegayay afgambi kaddib guuldarradii ka soo gaartay isku daygii dib loogu dooran lahaa sannadkii 2022.
Warbixin dheeraad ah: PA