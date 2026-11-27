Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa hoggaamiyaha midigta fog Marine Le Pen ku eedeeyay “isla-weyni”, kaddib markii ay dhaleeceysay dadaalkiisa ku aaddan in la xaqiijiyo miisaaniyadda muddada-dheer ee xigta ee Midowga Yurub ka hor inta uusan Faransiisku codeyn doorashada madaxtinimada ee sanadka dambe.
Madaxda Midowga Yurub ayaa Brussels ku wada xaajoonaya shir xasaasi ah, iyagoo doonaya inay heshiis ka gaaraan bisha Diseembar miisaaniyadda ururka ee 2028-2034. In heshiis la gaaro sanadkan waxay ka hortagi lahayd in khilaafku ku soo beegmo xilli doorashooyin badan ay ka dhacayaan Yurub, gaar ahaan Faransiiska.
Mr Macron ayaa khamiistii sii kordhiyay cadaadiska, isagoo ka digay inuu ka tanaasuli doono geeddi-socodka haddii heshiis aan la gaarin ka hor 2027. Ms Le Pen ayaa si kulul uga jawaabtay.
“Dalkeenna wuxuu qarka u saaran yahay inuu bixin waayo deymihiisa, isla markaana ay ka dhacaan qalalaase bulsho. Hoggaamiyayaasheenna waa inay xoogga saaraan sixidda xaaladda, halkii ay adeegsan lahaayeen xeelado siyaasadeed oo qarsoon oo lagu carqaladeynayo rabitaanka dimuqraadiyadeed ee shacabka Faransiiska,” ayay Ms Le Pen, oo ah musharraxa ugu horreeya doorashada madaxtinimada ee soo socota, ku qortay X.
Iyada oo ku qoreysa X, Ms Le Pen waxay sheegtay in Faransiisku ‘qarka u saaran yahay inuu bixin waayo deymihiisa, isla markaana ay ka dhacaan qalalaase bulsho’
Khilaafka miisaaniyadda ayaa ah iska horimaadkii ugu dambeeyay ee dhex mara labada siyaasi.
Bishii hore, Mr Macron wuxuu Ms Le Pen ku yiri “is-hoosaysii” kaddib markii ay soo bandhigtay qorshayaal lagu dhimayo gargaarka Faransiisku siiyo Ukraine iyo wax-ku-biirintiisa Midowga Yurub.
‘>Kama baqayo’
Doorashada soo fool leh ee Faransiiska ayaa hadh dheer ku yeelatay shirka Brussels, iyadoo diblomaasi sare oo Yurub ah uu sheegay inay tahay arrin muhiim ah oo hoggaamiyayaashu ka walaacsan yihiin.
“Suurtagalnimada guul ay Ms Le Pen gaarto – iyo cawaaqibteeda – ayaa mar walba ku jirta maskaxda qof walba,” ayuu yiri diblomaasiga.
Mr Macron wuxuu sheegay inuu haysto ilaa dhammaadka sanadka si uu heshiis u gaaro, isagoo wariyeyaasha u sheegay: “Kaddib 31-ka Diseembar, ma ahaan doono xaalad siyaasadeed ama dimuqraadiyadeed oo aan dib ugu furo wadahadallada miisaaniyadda oo aan ku soo gabagabeeyo, maadaama aan geli doonno xilli aad ugu dhow doorashada madaxtinimada ee Faransiiska.”
Dhowr hoggaamiye ayaa diiday fikradda ah in jadwalka doorashada Faransiisku uu hagayo wadahadallada. Ra’iisul Wasaaraha Austria Christian Stocker wuxuu sheegay inuusan “haba yaraatee ka baqayn doorasho ka dhacda Faransiiska”.
Ra’iisul Wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa sidoo kale sheegtay inuusan jirin “waqti kama dambays ah oo adag” oo heshiis lagu gaarayo.
Akhri wax dheeraad ah:Tony Connolly: Miisaaniyadda cusub ee Midowga Yurub waxay isu muujinaysaa arrin sii adkaanaysa
Madaxweynaha Golaha Yurub Antonio Costa ayaa cadaadis dheeraad ah saaray ka hor inta aan la bilaabin wada-hadallada miisaaniyadda. Jarmalka, oo ka mid ah xubnaha ugu saamaynta badan ururka, ayaa ku baaqaya in kharashaadka la dhimo, isagoo sidoo kale doonaya heshiis ku saabsan taageerada dhaqaale ee Ukraine.
“Hadda waxaa la joogaa waqtigii dhammaan hoggaamiyayaashu ay dooddan uga qaybqaadan lahaayeen maskax furan, qaab wax dhisaya iyo dareen tanaasul,” ayuu yiri Mr Costa, isagoo hoggaamiyayaasha ku boorriyay inay heshiis gaaraan “dhammaadka sanadkan”.
Ku dhowaad dhammaan sannadka 2026, dowladaha Midowga Yurub waxay isku maandhaafeen baaxadda miisaaniyadda 2028-2034. Xirmada kharashaadka oo laba tirilyan oo yuuro ah ee Guddiga Yurub soo jeediyay ayaa caasimadaha dalalka badankood kala kulantay iska caabin.
Xiriirka Ukraine
Wadahadalladii markii horeba adkaa ayaa sii mur komplay kaddib markii Ra’iisul Wasaaraha Jarmalka Friedrich Merz uu heshiiska miisaaniyadda ku xiray in dhammaan 27-ka dal ee Midowga Yurub ay heshiis ka gaaraan maalgelinta Ukraine.
Dalalka xubnaha ka ah ururka waxaa laga codsanayaa inay taageeraan deyn dheeraad ah oo dhan €45 bilyan si Ukraine loo maalgeliyo ilaa 2027. Prague, Budapest iyo Bratislava, si kastaba ha ahaatee, waxay doonayaan in laga dhaafo.
Markii uu yimid, Mr Merz wuxuu sheegay inuu u arko ka-dhaafitaanka noocaas ah mid aan la aqbali karin, isagoo ka digay in “Midowga Yurub ka kooban yahay 27 dal, ee uusan ka koobnayn 23 ama 24”.
Saddexda dal ee ka horjeeda soo jeedintan, kuwaas oo sidoo kale diiday inay ku biiraan deyn ballaaran oo la mid ah sanadkii hore, ayaa caadi ahaan ah kuwa hela lacag ka badan inta ay ku darsadaan miisaaniyadda Midowga Yurub.
Hoggaamiyaha Czech Andrej Babis wuxuu ballanqaaday inuu “dagaallami doono” si loo ilaaliyo lacagaha Midowga Yurub, wuxuuna ku dooday in maalgelinta Ukraine loo maareeyo “si gooni ah”.
Mr Macron wuxuu kulan la yeeshay Ra’iisul Wasaaraha Czech Andrej Babis intii uu socday shir-madaxeedka Midowga Yurub ee Brussels
Dagaalka miisaaniyadda ayaa Midowga Yurub u kala qaybiyay dhowr kooxood oo is haya. Koox dalal ah oo loogu yeero kuwa “kharashka dhawra”, oo ay ku jiraan Jarmalka iyo Netherlands, ayaa doonaya miisaaniyad yar, waxayna isku dayayaan inay dib ugu bixiyaan magaca “Toddobada Caqliga Leh”.
Faransiiska, dhanka kale, wuxuu ku dadaalayaa in lacag badan la siiyo beeraleyda, isagoo ku doodaya in Yurub ay u baahan tahay kheyraad badan si ay uga jawaabto caqabadaha sii kordhaya.
17 dal oo ku yaalla koonfurta, bartamaha iyo bariga Yurub, kuwaas oo ka tirsan kooxda “Saaxiibbada Isku-duubnida”, ayaa sidoo kale dalbanaya in la kordhiyo maalgelinta beeraha iyo horumarinta gobollada.
Soo jeedintii ugu dambeysay ee Mr Costa waxay isku dayday inay yareyso kala duwanaanshahaas, iyadoo miisaaniyadda laga jarayo 204 bilyan oo yuuro, lana soo jeedinayo canshuur laga qaado shirkadaha dhijitaalka ah. Si kastaba ha ahaatee, dhimista la soo jeediyay ayaa caro ka dhalisay hoggaamiyayaasha Midowga Yurub.
Fariintayda maanta: Yurub jaban waxay isu beddeli kartaa khalad aad qaali u ah. Amnigu wuxuu leeyahay qiime. Sidaas oo fudud.
— Donald Tusk (@donaldtusk) November 26, 2026
“Yurub jaban waxay isu beddeli kartaa khalad aad qaali u ah. Amnigu wuxuu leeyahay qiime,” ayuu Donald Tusk oo reer Poland ah ku qoray X.
Boqolaal beeraley ah, oo ah shaqsiyaad si joogto ah uga muuqda dibadbaxyada la qabto xilliyada shirarka hoggaamiyayaasha Midowga Yurub, ayaa Brussels ku mudaharaaday iyagoo ka soo horjeeda dhimista kabka beeraha. Waxay ka digeen in shirka Diseembar uu sababi karo isu-soo-baxyo intaas ka waaweyn.