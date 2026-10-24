Garsoore Amar Ku Bixiyay In Trump Ka Markhaati Furo Dacwadda Sumcad-dilista ee BBC-da

Madaxweyne Donald Trump waa inuu dhaar ku maray ku markhaati furo ugu dambayn 11-ka Diseembar dacwaddiisa sumcad-dilista ee uu BBC-da ka gudbiyay, taas oo ku kacaysa 10 bilyan oo doollar (€8.91bn), sida uu go’aamiyay garsoore Mareykan ah oo ku sugan Miami.
Garsoore Enjolique Lett ayaa soo saartay amarka kaddib markii warbaahinta Ingiriisku ay cabatay in Trump uu diiday inuu bixiyo marqaati qoraal ah, isla markaana uu baajiyay kulan hore loogu heshiiyay oo loo qorsheeyay 16-ka Oktoobar.
Maxkamaddu waxay ka digtay in haddii uusan iman ka hor muddada loo qabtay ay ka dhalan karaan ciqaabo, oo ay ku jirto in la laalo dacwaddiisa.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa ku doodaya in BBC-du si khiyaano leh u tafatirtay barnaamijkeeda dokumentariga ah ee ‘Trump: Fursad Labaad’, taas oo abuurtay aragti ah inuu taageerayaashiisa ku boorrinayay inay rabshado sameeyaan markii uu u sheegay inay u dhaqaaqaan dhismaha Kongareeska Mareykanka 6-dii Janaayo 2021, kaddib markii looga adkaaday doorashadii madaxtinimada.
BBC-du waxay raalli-gelin ka bixisay tafatirka, kaas oo sababay is-casilaadda dhowr masuul oo sare. Si kastaba ha ahaatee, waxay diiddan tahay in baahinta barnaamijku ay Trump u geysatay waxyeello dhab ah, waxayna maxkamadda ka codsatay inay dacwadda meesha ka saarto.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa si joogto ah u weeraray warbaahinta intii uu xilka madaxtinimada hayay labada xilli
Madaxweyne Trump ayaa dacwadda ka gudbiyay BBC-da Diseembar 2025, isaga oo dalbanaya ugu yaraan 5 bilyan oo doollar (€4.4 bilyan) mid kasta oo ka mid ah laba dacwadood.
Charles Tobin, oo BBC-da wakiil ka ah, ayaa maxkamadda u sheegay in Trump uusan haysan sabab sax ah oo uu u diido inuu markhaati furo. Wuxuu sheegay in 16-kii Oktoobar madaxweynuhu uu si fudud olole doorasho waday oo uu “ku hawlanaa siyaasadda xisbiga”.
“Qof dacwoode ah kama sarreeyo sharciga,” ayuu yiri Tobin.
Qoraal maxkamadeed oo la gudbiyay Arbacadii, qareennada Trump waxay sheegeen inuusan isku dayayn inuu ka baxsado bixinta marqaati qoraal ah, balse ay ka hor istaageen inuu yimaado “arrimo muhiim u ah qaranka”.
Waxay sheegeen in Trump uu beddelkeeda bixin karo marqaati inta u dhexeysa 11-ka iyo 22-ka Janaayo.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa marar badan isku dhacay warbaahinta intii uu xilka hayay labada xilli, isaga oo aflagaadeeyay saxafiyiinta, isla markaana isku dayay inuu Aqalka Cad ka saaro warbaahinta baahisa warbixinno dhaliilaya.
Dhawaanahan, maamulka Trump wuxuu galay muran sharci oo uu CNN, MSNOW iyo Politico kala dhexeeyo, kaas oo ku saabsan dadaallo lagu hor istaagayo inay galaan Aqalka Cad.