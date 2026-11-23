Duqeymaha Israa’iil ayaa Gaza ku dilay afar qof, oo ay ku jiraan saddex qof oo ku dhintay markii la weeraray gaari siday gargaar cunto ah, sida ay sheegtay hay’adda difaaca madaniga ah ee dhulkaasi.
Dhacdadan ayaa timid iyadoo Israa’iil iyo Xamaas ay weli isku eedeynayaan jebinta xabbad-joojintii dhaqan gashay Oktoobar 2025, kaddib laba sano oo dagaal ah oo ka dhashay weerarradii Xamaas ee 7-dii Oktoobar 2023.
Mahmoud Bassal, afhayeenka hay’adda difaaca madaniga ah ee Gaza, ayaa sheegay in diyaarad aan duuliye lahayn oo Israa’iil leedahay ay ku dhufatay gaari siday cunto loogu talagalay Falastiiniyiinta barakacayaasha ah, kaas oo marayay xaafadda Tel al-Hawa ee magaalada Gaza. Waxa uu sheegay in saddex qof ay dhinteen, halka dhowr kalena ay dhaawacmeen.
Abu Zein Al-Daya, oo goob joog ka ahaa duqeynta, ayaa sheegay in gaarigu isu diyaarinayay inuu istaago si cunto iyo cabitaanno loogu qaybiyo carruurta markii gantaal lagu dhuftay.
Haraaga gaarigii xamuulka ahaa ee siday raashinka
Milatariga Israa’iil ayaa sheegay inuu “ku dhuftay dhowr hawl-wadeenno milatari oo ku sugnaa aagga”, balse faahfaahin dheeraad ah ma uusan bixin.
Isbitaalka Al-Shifa ee magaalada Gaza ayaa sheegay inuu helay meydadka saddex nin oo lagu dilay duqeynta.
Difaaca madaniga ah ee Gaza, oo ah adeeg samatabbixin oo hoos yimaada maamulka Xamaas, ayaa sidoo kale sheegay in qof kale lagu dilay rasaas ay ciidamada Israa’iil ku fureen Jabalia al-Balad, oo ku taalla waqooyiga Marinka Gaza.
Isbitaalka Al-Shifa ayaa sheegay inuu helay meydka nin lagu dilay dhacdadaas.
Milatariga Israa’iil ayaan isla markiiba ka jawaabin codsi faallo laga dalbaday.
Dhanka kale, bartamaha Gaza, dadweyne ayaa isugu soo baxay inay baroordiiq u sameeyaan afar nin oo lagu dilay duqeyn cirka ah oo maalin ka hor ka dhacday koonfur-galbeed xero qaxooti oo ku taalla Bureij.
Milatariga Israa’iil ayaa sheegay in ciidamadiisu ay “duqeeyeen dhowr argagixiso” oo ka tirsan garabka milatari ee Xamaas, “iyagoo kulan u lahaa sidii loo dardargelin lahaa weerarro argagixiso oo ka dhan ah dadka rayidka ah ee Israa’iil iyo ciidamada IDF ee ku sugan bartamaha Gaza”.
Falastiiniyiin ayaa ka qaybgalaya xaflad aaska afarta nin ee lagu dilay weerarka ka dhacay meel u dhow xerada qaxootiga Bureij
“Aaway xabbad-joojintii uu Netanyahu sheeganayo?” ayuu weydiiyay Mahdi Abu Gharqud, oo walaalkiis ka mid ahaa dadkii la dilay, isaga oo tixraacayay ra’iisul wasaaraha ku-meelgaarka ah ee Israa’iil.
“Dunida oo dhan ayaa naga tagtay, iyadoo u malaynaysa in dagaalkii Gaza uu dhammaaday, hase yeeshee maalmahan ayaa xitaa ka daran dagaalkii dhabta ahaa,” ayuu yiri.
In ka badan 1,600 Falastiiniyiin ah ayaa la dilay tan iyo markii ay xabbad-joojintu bilaabatay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Gaza, oo hoos timaadda maamulka Xamaas, tirooyinkeediina Qaramada Midoobay waxay u aragtaa kuwo la isku halleyn karo.
Muddadaas gudaheeda, milatariga Israa’iil ayaa sheegay in la dilay toddoba askari iyo hal qandaraasle rayid ah.