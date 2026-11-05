Tobannaan Qof Ayaa Weli La La’yahay Kadib Weerar Ruushku Ku Qaaday Xarun Gargaar oo Ukraine ku Taalla

Ugu yaraan 37 qof ayaa ku dhintay, halka tobannaan kalena ay weli la la’yihiin, kadib markii duqeyn Ruushku gaystay ay Isniintii ku dhufatay goob gargaar lagu qaybinayay oo ku taalla gobolka Zaporizhzhia ee koonfur-bari Ukraine, sida ay mas’uuliyiintu sheegeen. Weerarku wuxuu ka mid noqday weerarradii ugu dhimashada badnaa ee sanadkan lagu qaado dadka rayidka ah.
Kooxaha gurmadka ayaa sii waday baaritaanka burburka dugsi hore oo ku yaalla tuulada Komyshuvakha, iyagoo raadinayay cid weli nool, sida uu sheegay afhayeen u hadlay maamulka milatariga ee gobolka.
Ivan Fedorov, oo ah wada-madaxa Golaha Difaaca Gobolka Zaporizhzhia, ayaa Telegram ku sheegay in 59 qof la la’yahay.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in ciidamada Ruushku markii hore bambooyin cirka laga soo tuuro ku rideen dugsiga xilli dadka deegaanka ay isugu soo urureen si ay gargaar u helaan, ka hor inta aysan weerarro kale ku qaadin hoyga.
Weerarku wuxuu ka mid ahaa weerarradii ugu dhimashada badnaa ee sanadkan lagu qaado dadka rayidka ah
Wasaaradda Difaaca Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeedu bartilmaameedsadeen cutubyo milatari oo Ukraine leedahay oo ku dhow Komyshuvakha iyo laba deegaan oo kale, iyadoo ku andacootay in ilaa 25 askari oo Ukraine ah la dilay.
Ruushka iyo Ukraine labaduba waxay diiddan yihiin inay si ula kac ah u bartilmaameedsadaan dadka rayidka ah.
Duqeyntu waxay dhacday maalin kadib markii uu dhammaaday xabbad-joojin lix maalmood socotay oo dadka rayidka ah u oggolaanaysay inay ka baxaan magaalada Oleshky ee koonfurta Ukraine, taas oo Ruushku haysto.
Xabbad-joojinta, oo ay gorgortankeeda fududaysay Marwada Koowaad ee Mareykanka Melania Trump, ayaa suuragelisay in ku dhowaad 800 qof ay ka baxaan magaalada, sida ay sheegtay Marwada Koowaad. Mudane Zelensky ayaa markii dambe guddoonsiiyay sharaf dowladeed, isagoo ku ammaanay doorkii ay ka qaadatay.
Ergeyga Mareykanka Steve Witkoff ayaa Isniintii sheegay in Mareykanku Abu Dhabi ku martigelin doono wafdiyada Ukraine iyo Ruushka 10-11ka November, si ay uga wada hadlaan soo afjaridda dagaalka, qabanqaabada amniga dagaalka kadib iyo dejinta xiisadda.