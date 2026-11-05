 Skip to content
Thursday, November 5, 2026 24 Jumada al-Ula 1448 AH Isha 18:53
Muqdisho 26°C
Breaking: Tobannaan Qof Ayaa Weli La La’yahay Kadib Weerar Ruushku Ku Qaaday Xarun Gargaar oo Ukraine ku Taalla
Breaking News
Tobannaan Qof Ayaa Weli La La’yahay Kadib Weerar Ruushku Ku Qaaday Xarun Gargaar oo Ukraine ku TaallaSomalia Supreme Court Declares President and Parliament Terms Expired, Orders Elections Within 90 DaysMaxkamadda Sare ee Soomaaliya oo waxba kama jiraan ku dhawaaqday xil-ka-qaadistii guddoomiyaha maxkamadda sareNigerian President Asks Senate to Approve $7.7 Billion LoanDR Congo Rebels Threaten Radio Station, Demand Approval to BroadcastSouth Africa Awaits Official Results From Its ElectionTobannaan Qof Ayaa Weli La La’yahay Kadib Weerar Ruushku Ku Qaaday Xarun Gargaar oo Ukraine ku TaallaSomalia Supreme Court Declares President and Parliament Terms Expired, Orders Elections Within 90 DaysMaxkamadda Sare ee Soomaaliya oo waxba kama jiraan ku dhawaaqday xil-ka-qaadistii guddoomiyaha maxkamadda sareNigerian President Asks Senate to Approve $7.7 Billion LoanDR Congo Rebels Threaten Radio Station, Demand Approval to BroadcastSouth Africa Awaits Official Results From Its Election
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom World News English

Tobannaan Qof Ayaa Weli La La’yahay Kadib Weerar Ruushku Ku Qaaday Xarun Gargaar oo Ukraine ku Taalla

Follow
By Abdiwahab Ahmed November 5, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 2-minute read
Dozens still missing after Russian strike on Ukraine aid centre

Ugu yaraan 37 qof ayaa ku dhintay, halka tobannaan kalena ay weli la la’yihiin, kadib markii duqeyn Ruushku gaystay ay Isniintii ku dhufatay goob gargaar lagu qaybinayay oo ku taalla gobolka Zaporizhzhia ee koonfur-bari Ukraine, sida ay mas’uuliyiintu sheegeen. Weerarku wuxuu ka mid noqday weerarradii ugu dhimashada badnaa ee sanadkan lagu qaado dadka rayidka ah.

Kooxaha gurmadka ayaa sii waday baaritaanka burburka dugsi hore oo ku yaalla tuulada Komyshuvakha, iyagoo raadinayay cid weli nool, sida uu sheegay afhayeen u hadlay maamulka milatariga ee gobolka.

- Advertisement -

Ivan Fedorov, oo ah wada-madaxa Golaha Difaaca Gobolka Zaporizhzhia, ayaa Telegram ku sheegay in 59 qof la la’yahay.

Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in ciidamada Ruushku markii hore bambooyin cirka laga soo tuuro ku rideen dugsiga xilli dadka deegaanka ay isugu soo urureen si ay gargaar u helaan, ka hor inta aysan weerarro kale ku qaadin hoyga.

Weerarku wuxuu ka mid ahaa weerarradii ugu dhimashada badnaa ee sanadkan lagu qaado dadka rayidka ah

Wasaaradda Difaaca Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeedu bartilmaameedsadeen cutubyo milatari oo Ukraine leedahay oo ku dhow Komyshuvakha iyo laba deegaan oo kale, iyadoo ku andacootay in ilaa 25 askari oo Ukraine ah la dilay.

Ruushka iyo Ukraine labaduba waxay diiddan yihiin inay si ula kac ah u bartilmaameedsadaan dadka rayidka ah.

Duqeyntu waxay dhacday maalin kadib markii uu dhammaaday xabbad-joojin lix maalmood socotay oo dadka rayidka ah u oggolaanaysay inay ka baxaan magaalada Oleshky ee koonfurta Ukraine, taas oo Ruushku haysto.

Xabbad-joojinta, oo ay gorgortankeeda fududaysay Marwada Koowaad ee Mareykanka Melania Trump, ayaa suuragelisay in ku dhowaad 800 qof ay ka baxaan magaalada, sida ay sheegtay Marwada Koowaad. Mudane Zelensky ayaa markii dambe guddoonsiiyay sharaf dowladeed, isagoo ku ammaanay doorkii ay ka qaadatay.

Ergeyga Mareykanka Steve Witkoff ayaa Isniintii sheegay in Mareykanku Abu Dhabi ku martigelin doono wafdiyada Ukraine iyo Ruushka 10-11ka November, si ay uga wada hadlaan soo afjaridda dagaalka, qabanqaabada amniga dagaalka kadib iyo dejinta xiisadda.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Abdiwahab Ahmed Reporter

Abdiwahab Ahmed covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 5,388 published stories
More stories
Keep reading

More from World

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.