Kooxo Xuquuqda Aadanaha u Doodaya in La Sii Daayo Suxufiga Niger ee Xiran

Welwelka laga qabo xaaladda suxufiga caanka ah ee Niger Moussa Kaka ayaa sii xoogaystay kaddib markii Human Rights Watch ay ugu baaqday mas’uuliyiinta inay ilaaliyaan oo ay sii daayaan, haddii aan lagu soo oogin dacwad dembi oo rasmi ah. Kaka, oo ah agaasimaha guud ee Radio Télévision Saraounia, horayna u ahaa weriye ka tirsan Radio France Internationale (RFI), ayaa 31-kii Agoosto ka baxay xafiiskiisa magaalada Niamey isagoo ku sii jeeda gurigiisa, balse ma uusan gaarin, taasoo walaac ka dhalisay maqnaanshihiisa.
Wasiirka Caddaaladda Alio Daouda ayaa bishii Sebtembar, xilli uu ka qaybgalayay madal caalami ah oo ka dhacaysay Geneva, xaqiijiyay in Kaka lagu hayo xabsiga. Daouda wuxuu sheegay in suxufiga loo xiray “dembi” lagu tuhunsan yahay, isla markaana uu “maxkamadaha hortooda uga jawaabi doono,” balse ma uusan bixin wax macluumaad ah oo ku saabsan dembiga laga shakisan yahay ama goobta lagu hayo Kaka.
Ururka Weriyeyaasha Aan Xuduudda Lahayn ayaa kiiska horgeeyay Guddiga Qaramada Midoobay ee Dadka Lagu Qasbo In La Waayo. Ururku wuxuu horey kiiska ugu gudbiyay wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan xorriyadda hadalka iyo helitaanka macluumaadka.