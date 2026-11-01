 Skip to content
Sunday, November 1, 2026 20 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:42
Muqdisho 28°C
Breaking: Kooxo Xuquuqda Aadanaha u Doodaya in La Sii Daayo Suxufiga Niger ee Xiran
Breaking News
Kooxo Xuquuqda Aadanaha u Doodaya in La Sii Daayo Suxufiga Niger ee XiranEU Naval Mission oo baaraya wararka sheegaya in markab laga leeyahay Iran lagu afduubtay xeebaha SoomaaliyaGuinea-Bissau Busts Trafficking Ring Behind Fake Migration SchemeExperts say the manosphere should be treated as a public health problem like smokingUS Lists Somalia’s Ports Among Those Failing Anti-Terrorism Security StandardsAqoonyahannada Soomaaliyeed oo loogu baaqay inay u istaagaan badbaadinta dalka SoomaaliyaKooxo Xuquuqda Aadanaha u Doodaya in La Sii Daayo Suxufiga Niger ee XiranEU Naval Mission oo baaraya wararka sheegaya in markab laga leeyahay Iran lagu afduubtay xeebaha SoomaaliyaGuinea-Bissau Busts Trafficking Ring Behind Fake Migration SchemeExperts say the manosphere should be treated as a public health problem like smokingUS Lists Somalia’s Ports Among Those Failing Anti-Terrorism Security StandardsAqoonyahannada Soomaaliyeed oo loogu baaqay inay u istaagaan badbaadinta dalka Soomaaliya
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Kooxo Xuquuqda Aadanaha u Doodaya in La Sii Daayo Suxufiga Niger ee Xiran

Follow
By Adam Omar November 1, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 1-minute read
Rights Groups Demand Probe Into Missing Nigerien Journalist
Rights Groups Call for Investigation Into Missing Nigerien Journalist

Welwelka laga qabo xaaladda suxufiga caanka ah ee Niger Moussa Kaka ayaa sii xoogaystay kaddib markii Human Rights Watch ay ugu baaqday mas’uuliyiinta inay ilaaliyaan oo ay sii daayaan, haddii aan lagu soo oogin dacwad dembi oo rasmi ah. Kaka, oo ah agaasimaha guud ee Radio Télévision Saraounia, horayna u ahaa weriye ka tirsan Radio France Internationale (RFI), ayaa 31-kii Agoosto ka baxay xafiiskiisa magaalada Niamey isagoo ku sii jeeda gurigiisa, balse ma uusan gaarin, taasoo walaac ka dhalisay maqnaanshihiisa.

Wasiirka Caddaaladda Alio Daouda ayaa bishii Sebtembar, xilli uu ka qaybgalayay madal caalami ah oo ka dhacaysay Geneva, xaqiijiyay in Kaka lagu hayo xabsiga. Daouda wuxuu sheegay in suxufiga loo xiray “dembi” lagu tuhunsan yahay, isla markaana uu “maxkamadaha hortooda uga jawaabi doono,” balse ma uusan bixin wax macluumaad ah oo ku saabsan dembiga laga shakisan yahay ama goobta lagu hayo Kaka.

- Advertisement -

Ururka Weriyeyaasha Aan Xuduudda Lahayn ayaa kiiska horgeeyay Guddiga Qaramada Midoobay ee Dadka Lagu Qasbo In La Waayo. Ururku wuxuu horey kiiska ugu gudbiyay wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan xorriyadda hadalka iyo helitaanka macluumaadka.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 660 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.