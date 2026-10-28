 Skip to content
Thursday, October 29, 2026 17 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 23°C
Breaking: Ebola outbreak surpasses 10,000 cases as death toll nears 5,000
Breaking News
Ebola outbreak surpasses 10,000 cases as death toll nears 5,000Tit-for-Tat Drone Strikes in Sudan Kill 21 PeopleAlgeria Announces Plan to Deploy Troops to Niger for ProtectionEthiopia Says It Acquired 12 Russian Fighter Jets as Eritrea Tensions RiseUgu yaraan saddex qof oo rayid ah oo ku dhintay, toddobo kalena ku dhaawacmay duqeyn hoobiye oo al-Shabab ka geysatay PuntlandCiidanka Mali iyo dagaalyahanno Ruush ah oo lagu eedeeyay dilka dad rayid ahEbola outbreak surpasses 10,000 cases as death toll nears 5,000Tit-for-Tat Drone Strikes in Sudan Kill 21 PeopleAlgeria Announces Plan to Deploy Troops to Niger for ProtectionEthiopia Says It Acquired 12 Russian Fighter Jets as Eritrea Tensions RiseUgu yaraan saddex qof oo rayid ah oo ku dhintay, toddobo kalena ku dhaawacmay duqeyn hoobiye oo al-Shabab ka geysatay PuntlandCiidanka Mali iyo dagaalyahanno Ruush ah oo lagu eedeeyay dilka dad rayid ah
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Ciidanka Mali iyo dagaalyahanno Ruush ah oo lagu eedeeyay dilka dad rayid ah

Follow
By Adam Omar October 28, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 13 hours ago 1-minute read
Russian-Backed Africa Corps Implicated in Mali Civilian Deaths
Russian-Backed Africa Corps Implicated in Civilian Deaths in Mali

Siddeed qof oo rayid ah ayaa la dilay, ugu yaraan lix kalena waa lagu dhaawacay weerar la rumeysan yahay in uu ahaa duqeyn ay diyaarad aan duuliye lahayn ka geysatay gobolka Mopti ee bartamaha Mali, sida ay sheegtay Human Rights Watch, iyadoo hay’adda xuquuqda aadanaha ay ciidamada Mali iyo Ciidanka Afrika ee Ruushku maamulo ku eedeysay xadgudubyo kale oo baahsan. Weerarka oo dhacay 16-kii Sebtembar ayaa lagu qaaday tuulada Guélédié, halkaas oo goobjoogayaal ay sheegeen in dadka deegaanka ay isugu yimaadeen si ay u isticmaalaan internet-ka dayax-gacmeedka. Dagaalyahanno lala xiriiriyo Al-Qaacida ayaa sidoo kale la sheegay in ay tuulada joogeen.

Human Rights Watch waxay si gaar ah u diiwaangelisay jirdil la sheegay iyo xarig ka baxsan bani’aadantinimada oo ka dhacay saldhig ciidan oo ku yaalla Sévaré intii u dhaxaysay May iyo Agoosto. Dad hore loogu hayay xabsiga ayaa sheegay in rayid lagu xiray konteenarro xamuul oo ciriiri ah, iyadoo aan la siin cunto, biyo, nadaafad iyo daryeel caafimaad oo ku filan. Waxay sheegeen in si daran loo garaacay, koronto lagu dhuftay, laguna sameeyay hafin biyo, waxayna ku andacoodeen in maxaabiis dhowr ah ay ku dhinteen xabsiga.

- Advertisement -

Milatariga Mali ayaa sheegay in hawlgalkii Sebtembar lagu bartilmaameedsaday maleeshiyaad la tuhunsan yahay, isla markaana lagu burburiyay qalabkoodii. Human Rights Watch waxay ku baaqday baaritaanno lagu kalsoonaan karo iyo isla xisaabtan, iyadoo ka digtay in weerarrada lagu qaado dadka rayidka ah, jirdilka iyo diidmada daryeelka caafimaadku ay jebin karaan sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada, xaaladaha qaarna ay noqon karaan dambiyo dagaal.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 652 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.