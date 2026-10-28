Ciidanka Mali iyo dagaalyahanno Ruush ah oo lagu eedeeyay dilka dad rayid ah

Siddeed qof oo rayid ah ayaa la dilay, ugu yaraan lix kalena waa lagu dhaawacay weerar la rumeysan yahay in uu ahaa duqeyn ay diyaarad aan duuliye lahayn ka geysatay gobolka Mopti ee bartamaha Mali, sida ay sheegtay Human Rights Watch, iyadoo hay’adda xuquuqda aadanaha ay ciidamada Mali iyo Ciidanka Afrika ee Ruushku maamulo ku eedeysay xadgudubyo kale oo baahsan. Weerarka oo dhacay 16-kii Sebtembar ayaa lagu qaaday tuulada Guélédié, halkaas oo goobjoogayaal ay sheegeen in dadka deegaanka ay isugu yimaadeen si ay u isticmaalaan internet-ka dayax-gacmeedka. Dagaalyahanno lala xiriiriyo Al-Qaacida ayaa sidoo kale la sheegay in ay tuulada joogeen.
Human Rights Watch waxay si gaar ah u diiwaangelisay jirdil la sheegay iyo xarig ka baxsan bani’aadantinimada oo ka dhacay saldhig ciidan oo ku yaalla Sévaré intii u dhaxaysay May iyo Agoosto. Dad hore loogu hayay xabsiga ayaa sheegay in rayid lagu xiray konteenarro xamuul oo ciriiri ah, iyadoo aan la siin cunto, biyo, nadaafad iyo daryeel caafimaad oo ku filan. Waxay sheegeen in si daran loo garaacay, koronto lagu dhuftay, laguna sameeyay hafin biyo, waxayna ku andacoodeen in maxaabiis dhowr ah ay ku dhinteen xabsiga.
Milatariga Mali ayaa sheegay in hawlgalkii Sebtembar lagu bartilmaameedsaday maleeshiyaad la tuhunsan yahay, isla markaana lagu burburiyay qalabkoodii. Human Rights Watch waxay ku baaqday baaritaanno lagu kalsoonaan karo iyo isla xisaabtan, iyadoo ka digtay in weerarrada lagu qaado dadka rayidka ah, jirdilka iyo diidmada daryeelka caafimaadku ay jebin karaan sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada, xaaladaha qaarna ay noqon karaan dambiyo dagaal.