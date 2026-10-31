 Skip to content
Sunday, November 1, 2026 20 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 25°C
Breaking: EU Naval Mission oo baaraya wararka sheegaya in markab laga leeyahay Iran lagu afduubtay xeebaha Soomaaliya
Breaking News
EU Naval Mission oo baaraya wararka sheegaya in markab laga leeyahay Iran lagu afduubtay xeebaha SoomaaliyaGuinea-Bissau oo fashilisay shabakad tahriibin ah oo ka dambaysay qorshe socdaal oo been abuur ahExperts say the manosphere should be treated as a public health problem like smokingUS Lists Somalia’s Ports Among Those Failing Anti-Terrorism Security StandardsAqoonyahannada Soomaaliyeed oo loogu baaqay inay u istaagaan badbaadinta dalka SoomaaliyaTinubu in Saudi Arabia to Pray for Nigeria’s Peace and StabilityEU Naval Mission oo baaraya wararka sheegaya in markab laga leeyahay Iran lagu afduubtay xeebaha SoomaaliyaGuinea-Bissau oo fashilisay shabakad tahriibin ah oo ka dambaysay qorshe socdaal oo been abuur ahExperts say the manosphere should be treated as a public health problem like smokingUS Lists Somalia’s Ports Among Those Failing Anti-Terrorism Security StandardsAqoonyahannada Soomaaliyeed oo loogu baaqay inay u istaagaan badbaadinta dalka SoomaaliyaTinubu in Saudi Arabia to Pray for Nigeria’s Peace and Stability
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Guinea-Bissau oo fashilisay shabakad tahriibin ah oo ka dambaysay qorshe socdaal oo been abuur ah

Follow
By Adam Omar October 31, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
Guinea-Bissau Busts Trafficking Ring Behind Fake Migration Scheme
Guinea-Bissau Busts Trafficking Ring Behind Fake Migration Scheme

Hawlgal ay booliisku ka sameeyeen Guinea-Bissau ayaa lagu kala diray shabakad la tuhunsan yahay inay ku lug leedahay tahriibinta dadka, taas oo lagu eedeeyay inay ku khiyaanaysay ku dhowaad 70 qof oo ka kala yimid Galbeedka Afrika, iyadoo ugu ballanqaadday shaqooyin iyo waddooyin ay ku gaaraan Yurub. In ka badan shan qof oo looga shakisan yahay ayaa la xiray intii uu socday hawlgalkii 21-kii Oktoobar.

Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in dhibbanayaashu ay ka yimaadeen Mali, Sierra Leone, Guinea, Senegal iyo Côte d’Ivoire. Baarayaashu waxay ku eedeeyeen shabakadda inay dadkaas khiyaamaysay, xirtay, kuna qasabtay inay dad kale u soo qortaan qorshayaal khiyaano ah oo silsilad-dhaqaale ah. Qaar ka mid ah haweenka ayaa la sheegay in loogu hanjabay in looga faa’iidaysan doono galmo iyo dhillaysi.

- Advertisement -

Booliisku waxay samatabbixiyeen dhibbanayaasha, hase yeeshee qaar badan ayaa weli ku xanniban Guinea-Bissau, maadaama aysan haysan lacag ay ugu laabtaan dalalkooda. Hay’adaha xuquuqda aadanaha ayaa ka digay in dadka ka badbaaday ay weli wajahayaan helitaan xaddidan oo hoy, daryeel nafsiyeed iyo kaalmo dhaqaale ah.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 659 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.