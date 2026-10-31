Guinea-Bissau oo fashilisay shabakad tahriibin ah oo ka dambaysay qorshe socdaal oo been abuur ah

Hawlgal ay booliisku ka sameeyeen Guinea-Bissau ayaa lagu kala diray shabakad la tuhunsan yahay inay ku lug leedahay tahriibinta dadka, taas oo lagu eedeeyay inay ku khiyaanaysay ku dhowaad 70 qof oo ka kala yimid Galbeedka Afrika, iyadoo ugu ballanqaadday shaqooyin iyo waddooyin ay ku gaaraan Yurub. In ka badan shan qof oo looga shakisan yahay ayaa la xiray intii uu socday hawlgalkii 21-kii Oktoobar.
Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in dhibbanayaashu ay ka yimaadeen Mali, Sierra Leone, Guinea, Senegal iyo Côte d’Ivoire. Baarayaashu waxay ku eedeeyeen shabakadda inay dadkaas khiyaamaysay, xirtay, kuna qasabtay inay dad kale u soo qortaan qorshayaal khiyaano ah oo silsilad-dhaqaale ah. Qaar ka mid ah haweenka ayaa la sheegay in loogu hanjabay in looga faa’iidaysan doono galmo iyo dhillaysi.
Booliisku waxay samatabbixiyeen dhibbanayaasha, hase yeeshee qaar badan ayaa weli ku xanniban Guinea-Bissau, maadaama aysan haysan lacag ay ugu laabtaan dalalkooda. Hay’adaha xuquuqda aadanaha ayaa ka digay in dadka ka badbaaday ay weli wajahayaan helitaan xaddidan oo hoy, daryeel nafsiyeed iyo kaalmo dhaqaale ah.