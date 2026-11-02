 Skip to content
Monday, November 2, 2026 21 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:04
Muqdisho 30°C
Breaking: Mashruuc ay EU maalgelisay oo ay NUSOJ ku dhiseyso xirfadda suxufiyiinta Soomaaliyeed iyadoo taageero ka helaysa UNDP
Breaking News
Mashruuc ay EU maalgelisay oo ay NUSOJ ku dhiseyso xirfadda suxufiyiinta Soomaaliyeed iyadoo taageero ka helaysa UNDPDakar 2026 oo wajahaya imtixaan go’aaminaya ka hor ciyaaraha Olombikada ee Afrika markii ugu horreysayRigging Claims and Xenophobia Fuel Tensions as South Africa VotesMo Ibrahim Warns African Leaders Are Increasingly Turning Toward Authoritarian RuleDanjiraha Israel oo warqadaha aqoonsiga u gudbiyay Waqooyi Galbeed xilli labada dhinac ay doonayaan xiriir ganacsi iyo mid amniKey Figures and Groups at Risk in the US Midterm ElectionsMashruuc ay EU maalgelisay oo ay NUSOJ ku dhiseyso xirfadda suxufiyiinta Soomaaliyeed iyadoo taageero ka helaysa UNDPDakar 2026 oo wajahaya imtixaan go’aaminaya ka hor ciyaaraha Olombikada ee Afrika markii ugu horreysayRigging Claims and Xenophobia Fuel Tensions as South Africa VotesMo Ibrahim Warns African Leaders Are Increasingly Turning Toward Authoritarian RuleDanjiraha Israel oo warqadaha aqoonsiga u gudbiyay Waqooyi Galbeed xilli labada dhinac ay doonayaan xiriir ganacsi iyo mid amniKey Figures and Groups at Risk in the US Midterm Elections
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Dakar 2026 oo wajahaya imtixaan go’aaminaya ka hor ciyaaraha Olombikada ee Afrika markii ugu horreysay

Follow
By Adam Omar November 2, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 47 minutes ago 1-minute read
Dakar 2026 - Africa’s Olympic Debut Faces Defining Test
Dakar 2026 Faces Defining Test Ahead of Africa’s Olympic Debut

Ku dhowaad 3,000 oo ciyaartooy ah oo da’doodu u dhaxayso 14 ilaa 17 sano ayaa labada toddobaad ee soo socda ku tartami doona 25 isboorti, kuwaas oo lagu qabanayo Dakar, Diamniadio iyo magaalada xeebeedka ah ee Saly, iyadoo Senegal ay martigelinayso munaasabaddii ugu horreysay ee Olombikada ee abid lagu qabto qaaradda Afrika. Hase yeeshee, sida uu qoray wargeyska Leadership, Ciyaaraha Olombikada Dhallinyarada Dakar 2026 waxaa lagu qiimeyn doonaa wax ka badan billado, rikoorro iyo bandhigyo ciyaareed.

Wargeysku wuxuu sheegay in imtixaanka ballaaran ee Senegal uu noqon doono inay awooddo inay dareenka caalamiga ah iyo maalgashiga ballaaran ee ku xeeran Dakar 2026 u beddesho kaabayaal isboorti oo waara, fursado dhaqaale oo cusub iyo madal xooggan oo lagu horumariyo dhallinyarada.

- Advertisement -

Madaxweyne Bassirou Diomaye Faye ayaa sheegay in ciyaarahan ay yihiin fursad weyn oo lagu xoojinayo waaxda isboortiga Senegal, lagu ballaarinayo awoodda dalka ee martigelinta tartamada caalamiga ah, laguna kobcinayo warshadaha isboortiga gudaha.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 661 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.