Dakar 2026 oo wajahaya imtixaan go’aaminaya ka hor ciyaaraha Olombikada ee Afrika markii ugu horreysay

Ku dhowaad 3,000 oo ciyaartooy ah oo da’doodu u dhaxayso 14 ilaa 17 sano ayaa labada toddobaad ee soo socda ku tartami doona 25 isboorti, kuwaas oo lagu qabanayo Dakar, Diamniadio iyo magaalada xeebeedka ah ee Saly, iyadoo Senegal ay martigelinayso munaasabaddii ugu horreysay ee Olombikada ee abid lagu qabto qaaradda Afrika. Hase yeeshee, sida uu qoray wargeyska Leadership, Ciyaaraha Olombikada Dhallinyarada Dakar 2026 waxaa lagu qiimeyn doonaa wax ka badan billado, rikoorro iyo bandhigyo ciyaareed.
Wargeysku wuxuu sheegay in imtixaanka ballaaran ee Senegal uu noqon doono inay awooddo inay dareenka caalamiga ah iyo maalgashiga ballaaran ee ku xeeran Dakar 2026 u beddesho kaabayaal isboorti oo waara, fursado dhaqaale oo cusub iyo madal xooggan oo lagu horumariyo dhallinyarada.
Madaxweyne Bassirou Diomaye Faye ayaa sheegay in ciyaarahan ay yihiin fursad weyn oo lagu xoojinayo waaxda isboortiga Senegal, lagu ballaarinayo awoodda dalka ee martigelinta tartamada caalamiga ah, laguna kobcinayo warshadaha isboortiga gudaha.