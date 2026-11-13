Rag Hubeysan Oo Weeraray Isu-soo-baxii Ololaha Mucaaradka Peter Obi ee Lagos

Rag hubeysan ayaa carqaladeeyay kulan olole oo loogu qabtay musharraxa mucaaradka Nigeria ee madaxtinnimada, Peter Obi, kaas oo ay soo qabanqaabisay Xisbiga Kongareeska Dimuqraadiga Nigeria (NDC) ee magaalada Lagos, iyagoo weeraray taageerayaal iyo saxafiyiin ka hor doorashada 16-ka Janaayo 2027.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in kooxdaasi ay la timid faasas, ulo iyo baangado, taasoo dhalisay iska horimaadyo ku fiday waddooyinka ku dhow. Booliiska ayaa markii dambe adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa si ay u kala eryaan dadkii isku soo baxay. Hal saxafi ayaa la weeraray, waxaana laga xaday qalabkiisii duubista.
Taageerayaasha NDC ayaa Xisbiga Horumarka Dhammaan (APC) ee talada haya ku eedeeyay inuu abaabulay rabshadaha, balse xisbigu wuu diiday eeddaas, isagoo sheegay inaysan jirin wax caddeyn ah oo ku xiriirinaysa weerarka. Dhacdadan ayaa sii kordhisay cab fears laga qabo caburin siyaasadeed iyo rabshado la xiriira doorashada, iyadoo ololuhu sii xoogeysanayo ka hor codeynta.