 Skip to content
Friday, November 13, 2026 2 Jumada al-Thaniyah 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 26°C
Breaking: KDF oo xadka Kenya iyo Itoobiya ku qarxisay saddex walxood oo qarxa oo nooca RPG ah xilli ay xiisad taagan tahay
Breaking News
KDF oo xadka Kenya iyo Itoobiya ku qarxisay saddex walxood oo qarxa oo nooca RPG ah xilli ay xiisad taagan tahayRag Hubeysan Oo Weeraray Isu-soo-baxii Ololaha Mucaaradka Peter Obi ee LagosDR Congo President Takes Step Toward Possible Third TermBotswana’s Boko Reaffirms Commitment to the Diamond IndustryMicrosoft says network capacity upgrade caused outageSomalia’s Political Turmoil Puts East African Community’s Unity to the TestKDF oo xadka Kenya iyo Itoobiya ku qarxisay saddex walxood oo qarxa oo nooca RPG ah xilli ay xiisad taagan tahayRag Hubeysan Oo Weeraray Isu-soo-baxii Ololaha Mucaaradka Peter Obi ee LagosDR Congo President Takes Step Toward Possible Third TermBotswana’s Boko Reaffirms Commitment to the Diamond IndustryMicrosoft says network capacity upgrade caused outageSomalia’s Political Turmoil Puts East African Community’s Unity to the Test
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom West-Africa News English

Rag Hubeysan Oo Weeraray Isu-soo-baxii Ololaha Mucaaradka Peter Obi ee Lagos

Follow
By Adam Omar November 13, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
Armed Men Attack at Peter Obi Opposition Campaign Rally in Lagos
Armed Men Attack Peter Obi Opposition Campaign Rally in Lagos

Rag hubeysan ayaa carqaladeeyay kulan olole oo loogu qabtay musharraxa mucaaradka Nigeria ee madaxtinnimada, Peter Obi, kaas oo ay soo qabanqaabisay Xisbiga Kongareeska Dimuqraadiga Nigeria (NDC) ee magaalada Lagos, iyagoo weeraray taageerayaal iyo saxafiyiin ka hor doorashada 16-ka Janaayo 2027.

Goobjoogayaal ayaa sheegay in kooxdaasi ay la timid faasas, ulo iyo baangado, taasoo dhalisay iska horimaadyo ku fiday waddooyinka ku dhow. Booliiska ayaa markii dambe adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa si ay u kala eryaan dadkii isku soo baxay. Hal saxafi ayaa la weeraray, waxaana laga xaday qalabkiisii duubista.

Taageerayaasha NDC ayaa Xisbiga Horumarka Dhammaan (APC) ee talada haya ku eedeeyay inuu abaabulay rabshadaha, balse xisbigu wuu diiday eeddaas, isagoo sheegay inaysan jirin wax caddeyn ah oo ku xiriirinaysa weerarka. Dhacdadan ayaa sii kordhisay cab fears laga qabo caburin siyaasadeed iyo rabshado la xiriira doorashada, iyadoo ololuhu sii xoogeysanayo ka hor codeynta.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Adam Omar Reporter

Adam Omar covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 676 published stories
More stories
Keep reading

More from West-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.