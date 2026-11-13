Microsoft ayaa sheegtay in casriyeynta awoodda shabakadda ay sababtay ciladda

Microsoft ayaa sheegtay in cilad weyn oo dunida oo dhan saameysay ay ka dhalatay dhibaato la abuuray xilli hore oo la casriyeynayay awoodda shabakadda, taas oo soo shaacbaxday kadib isbeddel dambe oo lagu sameeyay shabakadda.
Shirkaddu waxay sheegtay inay saxday ciladdii salka u ahayd dhibaatada, isla markaana ay sii waday inay adeegyada dib ugu soo celiso khadka macaamiisha iyo gobollada ay carqaladdu saameysay.
Microsoft waxay sidoo kale carrabka ku adkaysay in dhacdadani aysan la xiriirin weerar dhanka internetka ah ama wakiillo sirdoon macmal ah.
“Waxaan si qoto dheer uga raalli-gelinaynaa carqaladda ay dhacdadani ku keentay macaamiisheena iyo shuraakadayada.
“Iyadoo la tixgelinayo baaxadda baahida, waxaan adeegyada si tartiib ah ugu soo celinnay khadka, annagoo marxalad kasta ku hubinay xasilloonida. Inkastoo tani ay qaadatay waqti dheer, waxay gacan ka geysatay in dib-u-soo-celintu noqoto mid xasilloon.
Ciladdu waxay saameysay barnaamijyada Microsoft sida Outlook
“Waxaan bixin doonnaa warbixin dhammaystiran oo ku saabsan dhacdada marka dib-u-eegistayadu soo dhammaato,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Dawladaha adduunka ayaa horay loogu qasbay inay dhaqaajiyaan qorshayaashooda xaaladaha degdegga ah, iyadoo Microsoft ay ku howlanayd inay dib u soo celiso iimaylka, Teams iyo adeegyo kale oo khadka ka baxay abaare 6-dii fiidnimo ee shalay.
Downdetector, oo la socda warbixinnada ku saabsan carqaladaha internetka, ayaa diiwaangelisay kororkii ugu horreeyay ee xooggan ee cabashooyinka ku saabsan Microsoft Teams ee Ireland iyo UK abaare 6:15-dii fiidnimo ee shalay. Dalka Maraykanka, in ka badan 130,000 oo isticmaale ayaa sheegay inay dhibaato kala kulmeen Outlook xilligii ay ciladdu ugu darnayd xalay.
Malaayiin macaamiil ah ayaa awoodi waayay inay farriimo ku diraan ama ku helaan Outlook. Teams sidoo kale lama heli karin dad badan, halka kaaliyaha sirdoonka macmalka ah ee Microsoft’s Copilot iyo alaabooyin kale oo Microsoft 365 ah ay saameeyeen.
Dhowr madalood oo kale oo lagu sheekeysto iyadoo la adeegsanayo sirdoonka macmalka ah ayaa sidoo kale la kulmay carqalad, oo ay ku jiraan Chat GPT ee OpenAI’s iyo Claude ee Anthropic’s.
Waxaan u baahanahay oggolaanshahaaga si aan u soo rarno nuxurka rte-player-kaWaxaan u isticmaalnaa rte-player si aan u maamulno nuxur dheeraad ah oo ku kaydin kara cookies qalabkaaga, isla markaana xog ka ururin kara hawlahaaga. Fadlan dib u eeg faahfaahintooda oo aqbal si nuxurka loogu soo raro.Maamul dookhyada
Fashilkan ayaa saameeyay ganacsiyada, ciidamada booliiska, adeegyada caafimaadka iyo dugsiyada, taasoo ka dhigtay mid ka mid ah carqaladihii ugu halista badnaa ee dhanka IT-ga laga arkay sannadihii u dambeeyay.
Qaar ka mid ah ciidamada booliiska ayaa sheegay inaysan internetka ku qaabili karin warbixinnada dembiyada, waxayna dadweynaha ku booriyeen inay wacaan 101 ama 999 marka ay soo gudbinayaan warbixinno degdeg ah.
HSE waxay sheegtay inay iyaduna saameysantay, sida macaamiisha kale, iyadoo iimaylladu diri waayeen.
Healthmail wuxuu ka mid ahaa adeegyada carqaladdu saameysay, taasoo dhibaato ku abuurtay qorista daawooyinka. Dhakhaatiirta guud iyo farmashiyeyaasha ayaa lagula taliyay inay soo saaraan warqadaha daawooyinka iyadoo la raacayo nidaamka GMS.
HSE waxay intaas ku dartay in adeegyada shirarka muuqaalka ah ee Microsoft ay la kulmayeen dhibaatooyin is-daba-joog ah, inkastoo aanay ilaa hadda wax adeegyo kale ah saameyn.
La-taliye Irish ah oo dhinaca tiknoolajiyadda ah ayaa sheegay inay jiraan dhowr sababood oo suurtagal ah oo adeegyada Microsoft 365 ugu dhex dhici kareen ciladdan.
Microsoft ayaa sheegtay in ciladuhu aysan u muuqan inay ka dhasheen weerar dhanka internetka ah
Isagoo ka hadlayay barnaamijka Drivetime ee RTÉ, Brian Honan wuxuu sheegay in ururrada ka hawlgala qaybo badan ay Microsoft 365 ugu tiirsan yihiin iimaylka, farriimaha, SharePoint, wadaagga faylasha iyo xiriirka ay la leeyihiin shaqaalaha iyo macaamiisha.
Wuxuu sheegay in dhacdadani aysan ahayn ciladdii ugu horreysay ee weyn ee Microsoft ku dhacda, isagoo xusay in carqalad la mid ah ay dhacday sannad ka hor.
“Dhibaatadu waxay tahay marka aad isticmaalayso hal bixiye oo keliya sidaas, waxaad isku ururinaysaa khatarta. Haddii wax ku dhacaan bixiyahaas, waxay ugu dambayn saameyn weyn ku yeelanaysaa dhammaan dhinacyada,” ayuu yiri.
Switzerland, Denmark iyo Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ayaa dhammaantood ka wareegay Microsoft 365, ayuu sheegay, isagoo sabab uga dhigay walaacyo farsamo oo keliya ma aha, balse sidoo kale su’aalo ku saabsan madax-bannaanida dhijitaalka ah iyo ilaalinta xogta.
Mr Honan wuxuu sheegay in ururrada nidaamyadooda u dhiiba dhinac saddexaad ay weli masuul ka yihiin joogteynta adeegyadooda.
Wuxuu intaas ku daray in ganacsiyadu ay qiimeeyaan sida ciladdu u saameyn lahayd hawlahooda ka hor inta aysan ku tiirsanaan bixiye.
“Ma lihid wax xakameyn toos ah oo arrintan ah, sidaas darteed waxaad ku tiirsan tahay dhinaca saddexaad inuu dib u hawlgeliyo oo shaqaysiiyo,” ayuu yiri.