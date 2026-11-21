Go’aan lagu sheegay in Myanmar ay xasuuq ka geysatay dadka laga tirada badan yahay ee Rohingya ayaa xubin ka tirsan bulshadaas oo ku nool Ireland ku tilmaamay “guul taariikhi ah”.
Toddobaadkan, Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ayaa soo bandhigtay caddeymo ku saabsan gaboodfallo loo geystay Rohingya-da u badan Muslimiinta intii lagu jiray hawlgalkii milatari ee 2017-kii ka dhacay gobolka Rakhine ee galbeedka dalka.
Madaxweynaha maxkamadda, Garsoore Yuji Iwasawa, ayaa sheegay in ciidamada ammaanka Myanmar ay dileen kumannaan rayid ah oo Rohingya ah, haweenkana ay u geysteen “xadgudub galmo oo baahsan”, halka carruurtana loo geystay “rabshado xad-dhaaf ah”.
Hichael Rashid wuxuu Myanmar, oo hore loogu yiqiin Burma, ka baxay 21 sano ka hor, wuxuuna hadda ku nool yahay Carlow.
Mr Rashid wuxuu sheegay in cadaadiska lagu hayo Rohingya-da uu muddo dheer ka horreeyay hawlgalkii 2017-kii. “Nolosha Burma waxay ahayd jahannamo nool, sababtoo ah waxaa nalaga qaaday jinsiyadda sharcigii jinsiyadda ee 1982, inkastoo waalidiintay iyo awoowayaashay ay ahaayeen muwaadiniin Burma ah,” ayuu yiri.
“Kadibna wax walba ayaa nalaga qaaday — xuquuqda aasaasiga ah ee aadanaha, xorriyadda waxbarashada, daryeelka caafimaadka, xorriyadda isu-socodka, fursadaha nololeed iyo wax kasta oo kale,” ayuu raaciyay.
Mr Rashid wuxuu sheegay in aqoonsigiisa qowmiyadeed iyo diimeed uu ka hor istaagay inuu jaamacad dhigto sannadkii 2004.
“Markaan ka hadlayno xasuuq, ma ahayn wax la sameeyay 2017-kii, balse wuxuu socday diyaarintiisu muddo 64 sano ah.”
Akhri wax dheeraad ah:Maxkamadda ICJ waxay heshay in Myanmar ay xasuuq ka geysatay RohingyaDhibaatada Rohingya weli lama xallin iyadoo ICJ ay go’aan ka gaartay Myanmar
Wuxuu sheegay in xukunka ICJ uu bulshada Rohingya siiyay “neef cusub oo nololeed”.
Markii la weydiiyay inuu mar uun ku laaban karo Myanmar, Mr Rashid wuxuu sheegay in xaaladaha hadda jira ay taasi ka dhigayaan wax aan suurtagal ahayn.
“Xaaladda dhulka ayaa si buuxda isu beddeshay, laga soo bilaabo xukun milatari ilaa koox hubaysan oo leh ujeeddooyin, xeelado iyo yoolal la mid ah — kuwaas oo ah in dadka laga saaro dhulka, lana tirtiro gebi ahaanba bulshada Rohingya.
“Sidoo kale waxaa caadi laga dhigay xiriirka lala leeyahay jeneraal hore oo milatari oo isagu isu beddelay madaxweyne. Sidaas darteed, arrintu aad bay u adag tahay,” ayuu yiri.
Chris Gunness, agaasimaha Mashruuca Isla-xisaabtanka Myanmar, ayaa xukunka ICJ ku tilmaamay mid “taariikhi ah”.
Ururkiisu wuxuu la shaqeeyaa dadkii ka badbaaday si loo diyaariyo dacwado ciqaabeed oo ka dhan ah xubno ka tirsan ciidamada Myanmar. Mr Gunness wuxuu sheegay in “dhibaatooyin dhab ah oo la taaban karo” ay weli jiraan, balse wuxuu ku dooday in “qodobka dhabta ahi” yahay aqoonsiga xuquuqda Rohingya “heerka ugu sarreeya ee caddaaladda caalamka”.
Mr Gunness wuxuu sheegay in dadka Rohingya xukunku uga baahan yahay “in si buuxda loogu soo celiyo” xuquuqdooda lahaanshaha hantida, iyo magdhow guryihii la gubay, dabadeedna “si warshadaysan” loo dumiyay.
Wuxuu raaciyay: “ICJ waxay sheegtay in la helo haraadiga eheladooda, lana siiyo xuquuqda aaska si waafaqsan dhaqankooda.
“Maxkamaduhu waxay in ka badan hal milyan oo Rohingya ah oo ku nool xeryaha Bangladesh ee si ceeb leh u liita — iyo kuwii ka qaxay iyagoo doonyo saaran kuna kala firxaday Koonfur-bari Aasiya — u sheegeen inay si sharaf iyo ammaan ah ugu laaban karaan guryihii awoowayaashood.”
Myanmar waxay si joogto ah u diidday eedeymaha xasuuqa, iyadoo ku adkaysanaysay in hawlgalladeeda ammaanku ay ka dhan ahaayeen kacdoon, kaddib markii weerarro is xigxigay ay dileen 12 xubnood oo ka tirsan ciidamada ammaanka.
Shir jaraa’id oo lagu qabtay caasimadda Naypyidaw, afhayeenad u hadashay madaxweynaha ayaa go’aanka ICJ ku tilmaantay mid aan caddaalad ahayn.
“Inkastoo dadaal uu naga yimid, marka aan eegno natiijada, dhammaan 15-ka garsoore kuma aysan heshiin go’aanka,” ayay tiri, iyadoo tixraacaysa codbixintii 9-6 ahayd.
“Sidaas darteed, kani ma ahayn go’aan loo dhan yahay,” ayay raacisay. “Waxaan oran lahaa ma aha mid caddaalad ah.”
ICJ waxay diidday sheegashada Myanmar ee ahayd in ciidamadeedu wadeen hawlgallo ka dhan ah kacdoonka.
“Maxkamadda horteeda ma jirto wax caddeyn ah oo muujinaysa in, intii lagu guda jiray hawlgallada sifaynta, Myanmar ay kala saartay rayidka iyo dagaalyahannada lagu eedeeyay inay Rohingya yihiin,” ayuu xukunku yiri.
Malaysia waxay Turkiga dib u dejinaysaa 10,000 oo qaxooti Rohingya ah
Malaysia waxay sheegtay inay Turkiga dib u dejin doonto 10,000 oo qaxooti Rohingya ah, iyadoo la adeegsanayo barnaamij habaysan oo tababar xirfadeed ah.
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Ahmad Zahid ayaa bayaan ku sheegay in hindisahan uu noqon doono mid ka mid ah dadaallada dib-u-dejinta ee ugu waaweyn ee ku lug leh Rohingya, wuxuuna qayb ka yahay dadaalka dowladda ee wax looga qabanayo xaaladda qaxootiga Malaysia si ka “isku-dubaridan, wax-ku-ool ah oo bini’aadantinimo leh”.
Wuxuu sheegay in heshiiska lala galay Turkiga uu tusaale u noqon karo iskaashiga caalamiga ah ee dib-u-dejinta qaxootiga.
Malaysia waxay wajahaysaa cadaadis sii kordhaya oo ah in qaxootiga Rohingya dib loogu celiyo Myanmar, iyadoo xiisadaha ka dhex aloosan bulshooyinka maxalliga ah ay sii kordheen.
Xogta UNHCR waxay muujisay in Malaysia ay dhammaadkii Febraayo martigelinaysay ku dhowaad 193,000 oo qaxooti ka diiwaangashan Myanmar, iyadoo Rohingya ay ka ahaayeen ku dhowaad saddex-meelood laba meel tiradaas.
Malaysia waxay tan iyo Janaayo dib ugu celisay dalkooda in ka badan 10,000 oo muwaadiniin Myanmar ah
Warbixin dheeraad ah: AFP, Reuters