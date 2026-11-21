TikTok ayaa tallaabo ka qaadaysa muuqaallada been-abuurka ah ee lagu sameeyo dadka caanka ah, iyadoo dunida oo dhan ka hirgelinaysa qalab lagu ogaado, xilli madalku isu diyaarinayo doorashooyin dhowr ah oo Yurub ka dhici doona sannadka soo socda, isla markaana doonaysa inay yareyso faafitaanka wararka marin-habaabinta ah ee ay abuuraan aaladaha sirdoonka macmalka ah.
“Qalabka lagu ogaado ku-dayashada muuqaalka” ayaa si tartiib-tartiib ah loo hirgelinayaa. Waxa uu siyaasiyiinta iyo akoonnada TikTok ee leh taageerayaal badan u saamaxayaa inay aqoonsadaan oo soo sheegaan waxyaabo uu abuuray sirdoonka macmalka ah oo muuqaalkooda loo adeegsaday fasax la’aan.
Muuqaallada been-abuurka ah waxaa ka mid ah qoraallo, sawirro, muuqaallo iyo codad u muuqda ama u dhawaaqaya kuwo dhab ah, balse la sameeyay ama wax laga beddelay iyadoo la adeegsanayo sirdoonka macmalka ah.
TikTok, oo ay leedahay shirkadda ByteDance ee fadhigeedu yahay Shiinaha, qalabkan waxa uu u yahay qayb weyn oo ka mid ah tallaabooyinka ay uga hortagayso khataraha la xiriira doorashooyinka, ka hor codbixinno sannadka soo socda ka dhici doona dalal badan oo Yurub ah, oo ay ku jiraan Talyaaniga, Faransiiska iyo Giriigga.
Waxay sheegtay in qalabka lagu ogaado ku-dayashada muuqaalku uu ka caawin doono “siyaasiyiinta iyo dowladda inay aqoonsadaan waxyaabo laga yaabo in sirdoonka macmalka ah uu abuuray, kuwaas oo laga yaabo in la faafiyay iyaga oo aan oggolaansho laga haysan.”
Midowga Yurub ayaa bishii Agoosto bilaabay hirgelinta xeerar ballaaran oo ku saabsan hufnaanta sirdoonka macmalka ah, oo ay ku jirto shuruudda ah in muuqaallada been-abuurka ah iyo waxyaabaha kale ee sirdoonka macmalka ah uu abuuray lagu xardho calaamado tilmaamaya arrintaas.
Dhowr sano ayay TikTok ka doonaysay dadka wax abuura inay shaaciyaan sawirrada, codadka iyo muuqaallada macquulka u eg ee uu abuuray sirdoonka macmalka ah.
Sannadkii hore, shirkaddu waxay sheegtay in horumarka tiknoolajiyadu u saamaxayo inay yareyso tirada shaqooyinka iyo goobaha dhexdhexaadinta waxyaabaha lagu faafiyo ee dunida oo dhan.
Sirdoonka macmalka ah ayaa sii kordhaya muhiimaddiisa dhinaca dhexdhexaadinta waxyaabaha lagu faafiyo baraha bulshada, iyadoo madalladu doonayaan inay yareeyaan kharashka dib-u-eegista ay dadku sameeyaan ee la xiriirta sawirrada qaawan, wararka marin-habaabinta ah iyo hadallada nacaybka.
YouTube ayaa sidoo kale dhistay qalab lagu ogaado ku-dayashada muuqaalka, kaas oo u saamaxaya dadka wax abuura inay helaan muuqaallo uu sirdoonka macmalka ah abuuray oo muujinaya dad iska dhigaya iyaga.