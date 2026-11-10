Türkiye waxay tacsi u dirtay Masar kadib shil tareen

Türkiye ayaa Isniintii tacsi u dirtay Masar kadib markii isku dhaca laba tareen oo ka dhacay gobolka Giza uu dilay ugu yaraan toddobo qof.
Bayaan ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa lagu sheegay inay “si weyn uga murugootay khasaaraha nafeed ee ka dhashay shilkii tareenka ee shalay (8-da Nofeembar) ka dhacay Giza, Masar.”
“Waxaan Alle uga baryaynaa naxariistiisa kuwa naftooda ku waayay, waxaan tacsi u diraynaa qoysaskooda iyo shacabka Masar, waxaana dhaawacyada u rajaynaynaa soo kabasho degdeg ah,” ayay wasaaraddu intaas ku dartay.
Shilku wuxuu dhacay Axaddii markii laba tareen ay isku dhaceen koonfurta Qaahira, taasoo sababtay in dhowr gaari tareen ay ka baxaan biraha, halka toddobo qofna ay dhinteen, sida ay sheegeen mas’uuliyiintu.
Hay’adda tareennada Masar ayaa sheegtay in tareen ka safrayay Giza kuna socday Fayoum uu ku dhacay gadaasha tareen kale oo koonfur uga socday Qaahira kuna sii jeeday Aswan.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa sheegtay in 125 qof ay ku dhaawacmeen, halka 71 qof laga sii daayay isbitaallada kadib markii la daweeyay.
Dhaawacyada waxaa ka mid ahaa nabarro iyo xagashooyin, jab ku dhacay addimada, miskaha iyo laf-dhabarta, jeexjeexyo madaxa iyo wejiga ah, iyo dhaawacyo laabta ah.
Madaxweyne Abdel-Fattah el-Sissi ayaa sheegay inuu shilka “si weyn uga walaacsan yahay”, wuxuuna amray baaritaan degdeg ah si “loogula xisaabtamo cid kasta oo lagu helo dayacaad.”
Goobjoogayaal ayaa sheegay in dadaallada samatabbixintu si dhakhso ah u noqdeen kuwo jahawareer leh, iyadoo dadka tuuladu, shaqaalaha gurmadka degdegga ah iyo shaqaalaha tareennadu ay isku dayayeen inay soo furtaan rakaab ku xannibnaa gaariro tareen oo rogmaday.
Abdel Wahed Mohamed, oo 31 jir ah, ayaa fadhiyay maqaaxi u dhow xilligii uu isku dhacu dhacay. Wuxuu sheegay in tareenka ku socday Aswan uu istaagay markii tareenka ku socday Fayoum uu ku dhacay.
“Tareenku wuxuu rogmaday abbaaro 1:30 duhurnimo. Lix gaari tareen ayaa rogmaday,” ayuu yiri Mohamed, isagoo intaas ku daray in rakaabku ay dhaawacyo ka soo gaareen madaxa iyo jab ku dhacay addimada.
Mas’uuliyiintu waxay baarayaan shilka ka dhacay deegaanka al-Ayyat ee Giza, oo ah goob sidoo kale uu ka dhacay shilkii tareen ee ugu dhimashada badnaa Masar.
In ka badan 370 qof ayaa dhintay sannadkii 2002, markii dab uu qabsaday tareen siday dad u safrayay fasax, koonfurta Qaahira.
Tareennadu waxay weli yihiin gaadiid muhiim ah oo Masar laga isticmaalo, iyadoo shabakaddeedu ay ka mid tahay kuwa ugu waaweyn Afrika. Si kastaba ha ahaatee, nidaamku wuxuu la kulmay shilal badan oo dhimasho leh oo soo noqnoqday.
Tobankii sano ee la soo dhaafay, Masar waxay balaayiin doollar ku maalgelisay kaabayaasha gaadiidka, oo ay ku jiraan waddooyin waaweyn oo cusub iyo khadadka tareennada xawaaraha sare leh. Hase yeeshee, inta badan shabakadda tareennada ee dalka oo gabowday weli lama marin dib-u-habayn dhammaystiran.