 Skip to content
Tuesday, November 10, 2026 29 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:43
Muqdisho 30°C
Breaking: Madaxweynaha Soomaaliya oo xarigga ka jaray xarumaha cusub ee baarlamaanka iyo wasaaradda amniga Hirshabelle ee Jowhar
Breaking News
Madaxweynaha Soomaaliya oo xarigga ka jaray xarumaha cusub ee baarlamaanka iyo wasaaradda amniga Hirshabelle ee JowharTürkiye waxay tacsi u dirtay Masar kadib shil tareenU.S. Deports Rwandan National Over 1994 Genocide AllegationsSouth Africa Arrests Nine Zimbabweans Bound for Russia-Ukraine WarRussell Brand Jailed for 10 Years and Six Months in the UKTrump says he was “only kidding” about offering UFC boss Dana White press roleMadaxweynaha Soomaaliya oo xarigga ka jaray xarumaha cusub ee baarlamaanka iyo wasaaradda amniga Hirshabelle ee JowharTürkiye waxay tacsi u dirtay Masar kadib shil tareenU.S. Deports Rwandan National Over 1994 Genocide AllegationsSouth Africa Arrests Nine Zimbabweans Bound for Russia-Ukraine WarRussell Brand Jailed for 10 Years and Six Months in the UKTrump says he was “only kidding” about offering UFC boss Dana White press role
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom North-Africa News English

Türkiye waxay tacsi u dirtay Masar kadib shil tareen

Follow
By Balaleti November 10, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 2-minute read
Türkiye extends condolences to Egypt after train
Türkiye Extends Condolences to Egypt After Train Accident

Türkiye ayaa Isniintii tacsi u dirtay Masar kadib markii isku dhaca laba tareen oo ka dhacay gobolka Giza uu dilay ugu yaraan toddobo qof.

Bayaan ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa lagu sheegay inay “si weyn uga murugootay khasaaraha nafeed ee ka dhashay shilkii tareenka ee shalay (8-da Nofeembar) ka dhacay Giza, Masar.”

“Waxaan Alle uga baryaynaa naxariistiisa kuwa naftooda ku waayay, waxaan tacsi u diraynaa qoysaskooda iyo shacabka Masar, waxaana dhaawacyada u rajaynaynaa soo kabasho degdeg ah,” ayay wasaaraddu intaas ku dartay.

Shilku wuxuu dhacay Axaddii markii laba tareen ay isku dhaceen koonfurta Qaahira, taasoo sababtay in dhowr gaari tareen ay ka baxaan biraha, halka toddobo qofna ay dhinteen, sida ay sheegeen mas’uuliyiintu.

Hay’adda tareennada Masar ayaa sheegtay in tareen ka safrayay Giza kuna socday Fayoum uu ku dhacay gadaasha tareen kale oo koonfur uga socday Qaahira kuna sii jeeday Aswan.

Wasaaradda Caafimaadka ayaa sheegtay in 125 qof ay ku dhaawacmeen, halka 71 qof laga sii daayay isbitaallada kadib markii la daweeyay.

Dhaawacyada waxaa ka mid ahaa nabarro iyo xagashooyin, jab ku dhacay addimada, miskaha iyo laf-dhabarta, jeexjeexyo madaxa iyo wejiga ah, iyo dhaawacyo laabta ah.

Madaxweyne Abdel-Fattah el-Sissi ayaa sheegay inuu shilka “si weyn uga walaacsan yahay”, wuxuuna amray baaritaan degdeg ah si “loogula xisaabtamo cid kasta oo lagu helo dayacaad.”

Goobjoogayaal ayaa sheegay in dadaallada samatabbixintu si dhakhso ah u noqdeen kuwo jahawareer leh, iyadoo dadka tuuladu, shaqaalaha gurmadka degdegga ah iyo shaqaalaha tareennadu ay isku dayayeen inay soo furtaan rakaab ku xannibnaa gaariro tareen oo rogmaday.

Abdel Wahed Mohamed, oo 31 jir ah, ayaa fadhiyay maqaaxi u dhow xilligii uu isku dhacu dhacay. Wuxuu sheegay in tareenka ku socday Aswan uu istaagay markii tareenka ku socday Fayoum uu ku dhacay.

“Tareenku wuxuu rogmaday abbaaro 1:30 duhurnimo. Lix gaari tareen ayaa rogmaday,” ayuu yiri Mohamed, isagoo intaas ku daray in rakaabku ay dhaawacyo ka soo gaareen madaxa iyo jab ku dhacay addimada.

Mas’uuliyiintu waxay baarayaan shilka ka dhacay deegaanka al-Ayyat ee Giza, oo ah goob sidoo kale uu ka dhacay shilkii tareen ee ugu dhimashada badnaa Masar.

In ka badan 370 qof ayaa dhintay sannadkii 2002, markii dab uu qabsaday tareen siday dad u safrayay fasax, koonfurta Qaahira.

Tareennadu waxay weli yihiin gaadiid muhiim ah oo Masar laga isticmaalo, iyadoo shabakaddeedu ay ka mid tahay kuwa ugu waaweyn Afrika. Si kastaba ha ahaatee, nidaamku wuxuu la kulmay shilal badan oo dhimasho leh oo soo noqnoqday.

Tobankii sano ee la soo dhaafay, Masar waxay balaayiin doollar ku maalgelisay kaabayaasha gaadiidka, oo ay ku jiraan waddooyin waaweyn oo cusub iyo khadadka tareennada xawaaraha sare leh. Hase yeeshee, inta badan shabakadda tareennada ee dalka oo gabowday weli lama marin dib-u-habayn dhammaystiran.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Balaleti Reporter

Balaleti covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 811 published stories
More stories
Keep reading

More from North-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.