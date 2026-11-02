 Skip to content
Monday, November 2, 2026 21 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 26°C
Breaking: Qabashada Kookaynta ee Sii Kordhaysa Waqooyiga Afrika oo Muujinaysa Ballaarashada Waddooyinka Tahriibinta
Breaking News
Qabashada Kookaynta ee Sii Kordhaysa Waqooyiga Afrika oo Muujinaysa Ballaarashada Waddooyinka TahriibintaWidespread Post-Election Repression Deepens Political Crisis Across ZambiaHackers Send Fake Nuclear Alerts Across Ukraine and RussiaPuntland State Enlists Troops for US Military Training at Bosaso BaseMashruuc ay EU maalgelisay oo ay NUSOJ ku dhiseyso xirfadda suxufiyiinta Soomaaliyeed iyadoo taageero ka helaysa UNDPDakar 2026 Faces Defining Test Ahead of Africa’s Olympic DebutQabashada Kookaynta ee Sii Kordhaysa Waqooyiga Afrika oo Muujinaysa Ballaarashada Waddooyinka TahriibintaWidespread Post-Election Repression Deepens Political Crisis Across ZambiaHackers Send Fake Nuclear Alerts Across Ukraine and RussiaPuntland State Enlists Troops for US Military Training at Bosaso BaseMashruuc ay EU maalgelisay oo ay NUSOJ ku dhiseyso xirfadda suxufiyiinta Soomaaliyeed iyadoo taageero ka helaysa UNDPDakar 2026 Faces Defining Test Ahead of Africa’s Olympic Debut
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom North-Africa News English

Qabashada Kookaynta ee Sii Kordhaysa Waqooyiga Afrika oo Muujinaysa Ballaarashada Waddooyinka Tahriibinta

Follow
By Newsroom November 2, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 1-minute read
Rising Cocaine Seizures In North Africa Point to Expanding Routes
Rising Cocaine Seizures In North Africa Point to Expanding Routes

Waqooyiga Afrika ayaa isu beddelaya marin sii kordhaya oo muhiim u ah daroogada loo raro Yurub, iyadoo Tuniisiya ay sheegtay in qabashada kookayntu si joogto ah u korodhay intii lagu jiray hawlgalladii amni iyo kastam ee dhawaan dhacay.

Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ayaa qayb ka mid ah kororka ku micnaysay tahriibinta ka socota xadka 460-ka kiiloomitir ah ee Tuniisiya la wadaagto Liibiya, oo ah marin weyn oo lagu kala gudbiyo xaddi badan oo daroogooyin sharci-darro ah.

- Advertisement -

Warbixin ay soo saartay Xafiiska Qaramada Midoobay ee Daroogada iyo Dambiyada bishii Janaayo 2026 ayaa sheegtay in Liibiya ay isu beddeshay “beddel ka kharash yar oo sahlan” oo loogu talagalay gaadiidka, kaydinta iyo qaybinta daroogada ee Waqooyiga Afrika iyo meelo ka baxsan.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,195 published stories
More stories
Keep reading

More from North-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.