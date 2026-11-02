Qabashada Kookaynta ee Sii Kordhaysa Waqooyiga Afrika oo Muujinaysa Ballaarashada Waddooyinka Tahriibinta

Waqooyiga Afrika ayaa isu beddelaya marin sii kordhaya oo muhiim u ah daroogada loo raro Yurub, iyadoo Tuniisiya ay sheegtay in qabashada kookayntu si joogto ah u korodhay intii lagu jiray hawlgalladii amni iyo kastam ee dhawaan dhacay.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ayaa qayb ka mid ah kororka ku micnaysay tahriibinta ka socota xadka 460-ka kiiloomitir ah ee Tuniisiya la wadaagto Liibiya, oo ah marin weyn oo lagu kala gudbiyo xaddi badan oo daroogooyin sharci-darro ah.
Warbixin ay soo saartay Xafiiska Qaramada Midoobay ee Daroogada iyo Dambiyada bishii Janaayo 2026 ayaa sheegtay in Liibiya ay isu beddeshay “beddel ka kharash yar oo sahlan” oo loogu talagalay gaadiidka, kaydinta iyo qaybinta daroogada ee Waqooyiga Afrika iyo meelo ka baxsan.