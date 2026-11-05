Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Soomaaliya oo xilka laga qaaday ka hor xukun la filayo oo ku saabsan wax-ka-beddelka dastuurka

Soomaaliya oo xilka ka qaadday Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ka hor xukun dastuuri ah oo la filayo
MUQDISHO, Soomaaliya — Madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilka ka qaaday Guddoomiyihii Maxkamadda Sare Baashe Yuusuf Axmed, waxaana xilkaas loo magacaabay Ibraahim Idle Suleymaan.
Ilo xog-ogaal ah ayaa Axadle u sheegay in xil-ka-qaadista Baashe aysan ku koobnayn go’aankiisii uu ku buriyay natiijadii doorashadii maamul-goboleedka Galmudug ee dhowaan dhacday, balse ay sidoo kale la xiriirtay dadaallo lagu hor istaagayo xukun ay Maxkamadda Sare ka soo saari lahayd wax-ka-beddellada dastuurka ee muranka dhaliyay.
Waxaa la filayay in Baashe uu jimcihii u safro Muqdisho, isla markaana uu sabtida ku dhawaaqo go’aanka maxkamadda ee ku saabsan wax-ka-beddellada Dastuurka Ku-meelgaarka ah ee Soomaaliya. Madaxda mucaaradka ayaa wax-ka-beddellada ku tilmaamay kuwo aan waafaqsanayn dastuurka isla markaana sharci-darro ah.
Go’aanka ayaa la filayay inuu dhabar-jab weyn ku noqdo maamulkii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo sii waday dadaallada wax-ka-beddellada inkastoo ay si xooggan uga soo horjeedaan hoggaamiyeyaasha mucaaradka iyo daneeyayaasha kale ee siyaasadda.
Sida ay ilo-wareedyadu sheegeen, madaxweynuhu wuxuu Baashe xilka ka qaaday ka hor ku dhawaaqistii loo qorsheeyay, taas oo ka hor istaagtay inuu soo bandhigo go’aanka la filayay ee maxkamadda.
Villa Soomaaliya ayaa sidoo kale la sheegay inay ka fiirsanayso tallaabooyin looga hortagayo in guddoomiyihii xilka laga qaaday uu u safro Muqdisho, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen.
Tallaabo muujinaysa isbeddelka hoggaanka, Xasan Sheekh ayaa xilli dambe oo Arbaco ah magacaabay Ibraahim Idle Suleymaan. Suleymaan ayaa horey u ahaa xoghayaha madaxweynaha u qaabilsan arrimaha sharciga ee Xisbiga Caddaaladda iyo Wadajirka (JSP).
Magacaabistan ayaa sii xoojisay walaaca laga qabo madax-bannaanida garsoorka, gaar ahaan iyadoo wax-ka-beddellada dastuurku weli yihiin xudunta khilaaf siyaasadeed iyo mid sharci oo ballaaran.
Warar hordhac ah ayaa tilmaamaya in Baashe uu diyaarinayo jawaab uu u diro Villa Soomaaliya, taas oo ku saabsan eedeymaha ay madaxtooyadu u jeedisay.
Xil-ka-qaadistiisu waxay sii murjisay qalalaasaha siyaasadeed ee Soomaaliya oo sii xoogeysanaya. Dowladda federaalka iyo hoggaamiyeyaasha mucaaradka ayaa durba isku haya dib-u-habaynta dastuurka, hannaanka doorashada iyo sharciyadda marxaladda kala-guurka siyaasadeed ee dalka.
Villa Soomaaliya iyo Maxkamadda Sare midkoodna ma soo saarin illaa hadda faahfaahin rasmi ah oo ku saabsan xil-ka-qaadista ama xukunka la filayo.
AXADLETM