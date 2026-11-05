 Skip to content
Thursday, November 5, 2026 24 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:42
Muqdisho 30°C
Breaking: Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Soomaaliya oo xilka laga qaaday ka hor xukun la filayo oo ku saabsan wax-ka-beddelka dastuurka
Breaking News
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Soomaaliya oo xilka laga qaaday ka hor xukun la filayo oo ku saabsan wax-ka-beddelka dastuurkaMadaxweynaha Soomaaliya oo xilka ka qaaday guddoomiyihii Maxkamadda Sare, dibna u soo celiyay kii ka horreeyaySomalia’s Currency Crisis Exposes Failures in Central Bank LeadershipAbdi Daisane oo ah Soomaali-Mareykan ka tirsan xisbiga Democrat-ka oo ku guuleystay doorashada Golaha Wakiilada gobolka MinnesotaTwo Ryanair Flights From Dublin Searched After Bomb HoaxAl-Baraa bin Malik Brigade’s Next-Generation Strategy Moves From Battlefields to ClassroomsGuddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Soomaaliya oo xilka laga qaaday ka hor xukun la filayo oo ku saabsan wax-ka-beddelka dastuurkaMadaxweynaha Soomaaliya oo xilka ka qaaday guddoomiyihii Maxkamadda Sare, dibna u soo celiyay kii ka horreeyaySomalia’s Currency Crisis Exposes Failures in Central Bank LeadershipAbdi Daisane oo ah Soomaali-Mareykan ka tirsan xisbiga Democrat-ka oo ku guuleystay doorashada Golaha Wakiilada gobolka MinnesotaTwo Ryanair Flights From Dublin Searched After Bomb HoaxAl-Baraa bin Malik Brigade’s Next-Generation Strategy Moves From Battlefields to Classrooms
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Soomaaliya oo xilka laga qaaday ka hor xukun la filayo oo ku saabsan wax-ka-beddelka dastuurka

Follow
By Axadle Editorial Desk November 5, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 2-minute read
Somalia’s Supreme Court Chief Justice Ousted Ahead of Expected Constitutional Amendment Ruling
Somalia’s Supreme Court Chief Justice Ousted Ahead of Expected Constitutional Amendment Ruling

Soomaaliya oo xilka ka qaadday Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ka hor xukun dastuuri ah oo la filayo

MUQDISHO, Soomaaliya — Madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilka ka qaaday Guddoomiyihii Maxkamadda Sare Baashe Yuusuf Axmed, waxaana xilkaas loo magacaabay Ibraahim Idle Suleymaan.

- Advertisement -

Ilo xog-ogaal ah ayaa Axadle u sheegay in xil-ka-qaadista Baashe aysan ku koobnayn go’aankiisii uu ku buriyay natiijadii doorashadii maamul-goboleedka Galmudug ee dhowaan dhacday, balse ay sidoo kale la xiriirtay dadaallo lagu hor istaagayo xukun ay Maxkamadda Sare ka soo saari lahayd wax-ka-beddellada dastuurka ee muranka dhaliyay.

Waxaa la filayay in Baashe uu jimcihii u safro Muqdisho, isla markaana uu sabtida ku dhawaaqo go’aanka maxkamadda ee ku saabsan wax-ka-beddellada Dastuurka Ku-meelgaarka ah ee Soomaaliya. Madaxda mucaaradka ayaa wax-ka-beddellada ku tilmaamay kuwo aan waafaqsanayn dastuurka isla markaana sharci-darro ah.

Go’aanka ayaa la filayay inuu dhabar-jab weyn ku noqdo maamulkii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo sii waday dadaallada wax-ka-beddellada inkastoo ay si xooggan uga soo horjeedaan hoggaamiyeyaasha mucaaradka iyo daneeyayaasha kale ee siyaasadda.

Sida ay ilo-wareedyadu sheegeen, madaxweynuhu wuxuu Baashe xilka ka qaaday ka hor ku dhawaaqistii loo qorsheeyay, taas oo ka hor istaagtay inuu soo bandhigo go’aanka la filayay ee maxkamadda.

Villa Soomaaliya ayaa sidoo kale la sheegay inay ka fiirsanayso tallaabooyin looga hortagayo in guddoomiyihii xilka laga qaaday uu u safro Muqdisho, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen.

Tallaabo muujinaysa isbeddelka hoggaanka, Xasan Sheekh ayaa xilli dambe oo Arbaco ah magacaabay Ibraahim Idle Suleymaan. Suleymaan ayaa horey u ahaa xoghayaha madaxweynaha u qaabilsan arrimaha sharciga ee Xisbiga Caddaaladda iyo Wadajirka (JSP).

Magacaabistan ayaa sii xoojisay walaaca laga qabo madax-bannaanida garsoorka, gaar ahaan iyadoo wax-ka-beddellada dastuurku weli yihiin xudunta khilaaf siyaasadeed iyo mid sharci oo ballaaran.

Warar hordhac ah ayaa tilmaamaya in Baashe uu diyaarinayo jawaab uu u diro Villa Soomaaliya, taas oo ku saabsan eedeymaha ay madaxtooyadu u jeedisay.

Xil-ka-qaadistiisu waxay sii murjisay qalalaasaha siyaasadeed ee Soomaaliya oo sii xoogeysanaya. Dowladda federaalka iyo hoggaamiyeyaasha mucaaradka ayaa durba isku haya dib-u-habaynta dastuurka, hannaanka doorashada iyo sharciyadda marxaladda kala-guurka siyaasadeed ee dalka.

Villa Soomaaliya iyo Maxkamadda Sare midkoodna ma soo saarin illaa hadda faahfaahin rasmi ah oo ku saabsan xil-ka-qaadista ama xukunka la filayo.

AXADLETM

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 24,009 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.