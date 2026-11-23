MUQDISHO — Dowlad Goboleedka Galmudug ee Soomaaliya ayaa Isniintii wajahday caqabad hor leh oo dhanka golaha wasiirrada ah, kaddib markii wasiir cusub uu is casilay wax ka yar 24 saacadood markii uu xilka qabtay, isagoo sabab uga dhigay waxa uu ku tilmaamay qoondayn aan caddaalad ahayn oo xilalka dowladda loogu qaybiyey beeshiisa.
Maxamed Yuusuf Cali ayaa ku dhawaaqay iscasilaaddiisa bayaan rasmi ah, maalin kaddib markii hoggaamiyaha Galmudug, Libaan Axmed Xasan, uu u magacaabay wasiirka dowlad goboleedka ee madaxtooyada. Cali wuxuu ka mid ahaa 24 wasiir oo loo xulay maamul goboleedka cusub.
Bayaankiisa, Cali wuxuu sheegay inuu go’aanka qaatay kaddib markii uu dib u eegay sida xilalka loogu qaybiyey beelaha Galmudug, isaga oo si gaar ah u eegay metelaadda dadka deggan Galcad, oo ah magaalo ku taalla gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Wuxuu sheegay in bulshadaasi aan loo siin saamiga metelaad ee ku habboonaa.
“Kaddib markii aan arkay in bulshadani aysan helin aqoonsiga iyo saamiga ay mudan tahay, inkastoo ay door muhiim ah ku leedahay midnimada, horumarka iyo mustaqbalka Galmudug,” ayuu Cali ku yiri warqaddiisa iscasilaadda.
Cali wuxuu sheegay in sii wadista xilka ay khilaaf la geli lahayd mabaadi’diisa shakhsiyeed, xirfadeed iyo aqooneed, iyo sidoo kale mas’uuliyadda ka saaran inuu metelo bulshadiisa. Wuxuu si rasmi ah u sheegay in iscasilaaddu dhaqan geli doonto 23-ka Nofeembar 2026.
Wuxuu sidoo kale muujiyey rajadiisa ku aaddan sii socoshada horumarka, midnimada iyo xasilloonida waarta ee maamulka Galmudug iyo shacabkiisa.
Iscasilaaddan ayaa timid xilli maamulka gobolku isu diyaarinayo inuu bilaabo shaqadiisa. Golaha wasiirrada oo ka kooban 24 xubnood ayaa la filayaa inuu wax ka qabto amniga, adeegyada bulshada, dib-u-heshiisiinta iyo horumarinta dhaqaalaha, isaga oo kormeeraya hirgelinta qorshayaasha horumarinta ee Galmudug.
Ka tegista Cali ayaa muujinaysa xasaasiyadda ka dhalata qaybinta xilalka siyaasadeed ee Galmudug, halkaas oo metelaadda beeluhu ay weli tahay arrin muhiim ah marka la dhisayo maamullada gobollada.
AXADLETM