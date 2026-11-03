Wasiirka Caafimaadka Puntland oo Ballanqaaday Isbitaal Heer Adduun ah si loo Ballaarinayo Adeegyada Caafimaadka Soomaaliya

Soomaaliya: Puntland oo Qorshaynaysa Isbitaal Heer Adduun ah si Daryeelka Takhasuska ah Loogu Soo Dhaweeyo Dadka
AXADLE, Soomaaliya — Puntland waxay qorshaynaysaa inay dhisto isbitaal heer adduun ah oo bixin doona daaweyn takhasus ah, taas oo dad badan oo deggan gobolku ay hadda u raadsadaan meel ka baxsan Dowlad Goboleedka ama dibadda, ayuu wasiirka caafimaadku u sheegay xildhibaannada.
Wasiirka Caafimaadka Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa hindisahan ku dhawaaqay isaga oo ka hor jeedinayay baarlamaanka Puntland warbixin ku saabsan waxqabadka wasaaraddiisa, caqabadaha jira iyo mudnaanta horumarineed.
Faroole waxaa kulanka ku wehliyay Wasiiru-dowlaha Cali Maxamed Cismaan, Agaasimaha Guud, la-taliyeyaal iyo mas’uuliyiin kale oo sarsare, kuwaas oo warbixin ka bixiyay dadaallada lagu casriyeynayo xarumaha caafimaadka iyo fidinta adeegyada dhammaan gobollada, degmooyinka iyo deegaannada fogfog ee Puntland.
Warbixinta wasaaraddu waxay sheegtay in Puntland ay leedahay in ka badan 436 xarumood oo caafimaad oo ku kala yaalla gobolladeeda, kuwaas oo laf-dhabar u ah gaarsiinta adeegyada caafimaadka bulshada deegaannada.
Hindisayaasha uu wasiirku xusay waxaa ka mid ahaa sameynta golaha xirfadlayaasha caafimaadka, kaas oo diiwaangeliyay oo shahaado siiyay in ka badan 1,000 shaqaale caafimaad ah.
Wasaaraddu waxay sidoo kale sheegtay in horumar laga sameeyay siyaasadda dib-u-soo-celinta kharashaadka, diyaarinta qorshaha istiraatiijiyadda caafimaadka ee 2026-2030 iyo aasaaska Machadka Caafimaadka Dadweynaha ee Puntland.
Xildhibaannadu waxay mas’uuliyiinta wasaaradda wax ka weydiiyeen hirgelinta qorshayaasha horumarinta caafimaadka, dib u dhaca ku yimid fidinta adeegyada deegaannada fogfog iyo tirada iyo aqoonta shaqaalaha caafimaadka ee ka hawlgala xarumaha caafimaadka Puntland.
Isaga oo ka jawaabaya, Faroole wuxuu sheegay in wasaaraddu ku dadaali doonto hirgelinta isbitaal heer adduun ah oo awood u leh bixinta daryeel takhasus ah, kaas oo hadda ku qasba dad badan oo reer Puntland ah inay daaweyn ka raadsadaan meel ka baxsan gobolka ama dibadda.
Waxa uu sidoo kale ballanqaaday in la casriyeyn doono xarumaha jira, lana horumarin doono heerka adeegyada loo fidiyo bulshada.
Wasiirku wuxuu xildhibaannada ugu baaqay inay taageeraan kordhinta maalgelinta waaxda caafimaadka, isaga oo ku dooday in kheyraad dheeraad ah uu muhiim u yahay xoojinta adeegyada caafimaadka iyo daboolidda baahiyaha caafimaad ee bulshada.
Dhageysigu wuxuu qayb ka ahaa kalfadhigii 59-aad ee Golaha Wakiillada Puntland. Guddoomiyaha Golaha Cabdirisaaq Axmed Siciid ayaa shir guddoomiyay kulanka, waxaana ku wehliyay Guddoomiye Ku-xigeenka Koowaad Maxamed Baarri Shire iyo Guddoomiye Ku-xigeenka Labaad Maxamed Maxamuud Esse.
Puntland, oo ah dowlad goboleed ku taalla waqooyi-bari Soomaaliya, ayaa muddo dheer wajahaysay caqabado ku saabsan bixinta daryeel caafimaad oo ku filan, gaar ahaan deegaannada fogfog oo ay gabaabsi ka yihiin xarumaha caafimaadka iyo shaqaalaha tababbaran.
Isbitaalka la soo jeediyay wuxuu yareyn karaa baahida bukaannadu u qabaan inay dibadda ugu safraan daaweyn takhasus ah. Hase yeeshee, wasaaraddu ma aysan shaacin jadwalka dhismaha, goobta ama kharashka lagu qiyaasay mashruuca.
AXADLETM