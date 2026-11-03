 Skip to content
Tuesday, November 3, 2026 22 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 26°C
Breaking: Wasiirka Caafimaadka Puntland oo Ballanqaaday Isbitaal Heer Adduun ah si loo Ballaarinayo Adeegyada Caafimaadka Soomaaliya
Breaking News
Wasiirka Caafimaadka Puntland oo Ballanqaaday Isbitaal Heer Adduun ah si loo Ballaarinayo Adeegyada Caafimaadka SoomaaliyaBooliska Waqooyi Galbeed oo shaaciyay 82 kiis oo dil ah iyo 254 kiis oo kufsi ah sanadkii 2026U.S. Plans to Remove South Africa and Rwanda From AGOA Trade DealBulgarian President Iotova Wins Runoff as Russia-Ukraine War Raises StakesSoomaaliya iyo Jabuuti oo kala saxiixday heshiis lagu xoojinayo iskaashiga baarlamaannadaTaliban Expresses Concern Over U.S. Plans to Deport Afghan ImmigrantsWasiirka Caafimaadka Puntland oo Ballanqaaday Isbitaal Heer Adduun ah si loo Ballaarinayo Adeegyada Caafimaadka SoomaaliyaBooliska Waqooyi Galbeed oo shaaciyay 82 kiis oo dil ah iyo 254 kiis oo kufsi ah sanadkii 2026U.S. Plans to Remove South Africa and Rwanda From AGOA Trade DealBulgarian President Iotova Wins Runoff as Russia-Ukraine War Raises StakesSoomaaliya iyo Jabuuti oo kala saxiixday heshiis lagu xoojinayo iskaashiga baarlamaannadaTaliban Expresses Concern Over U.S. Plans to Deport Afghan Immigrants
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Wasiirka Caafimaadka Puntland oo Ballanqaaday Isbitaal Heer Adduun ah si loo Ballaarinayo Adeegyada Caafimaadka Soomaaliya

Follow
By Axadle Editorial Desk November 3, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 2-minute read
Puntland State Health Minister Pledges World-Class Hospital to Expand Somalia’s Medical Services
Puntland State Health Minister Pledges World-Class Hospital to Expand Somalia’s Medical Services

Soomaaliya: Puntland oo Qorshaynaysa Isbitaal Heer Adduun ah si Daryeelka Takhasuska ah Loogu Soo Dhaweeyo Dadka

AXADLE, Soomaaliya — Puntland waxay qorshaynaysaa inay dhisto isbitaal heer adduun ah oo bixin doona daaweyn takhasus ah, taas oo dad badan oo deggan gobolku ay hadda u raadsadaan meel ka baxsan Dowlad Goboleedka ama dibadda, ayuu wasiirka caafimaadku u sheegay xildhibaannada.

- Advertisement -

Wasiirka Caafimaadka Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa hindisahan ku dhawaaqay isaga oo ka hor jeedinayay baarlamaanka Puntland warbixin ku saabsan waxqabadka wasaaraddiisa, caqabadaha jira iyo mudnaanta horumarineed.

Faroole waxaa kulanka ku wehliyay Wasiiru-dowlaha Cali Maxamed Cismaan, Agaasimaha Guud, la-taliyeyaal iyo mas’uuliyiin kale oo sarsare, kuwaas oo warbixin ka bixiyay dadaallada lagu casriyeynayo xarumaha caafimaadka iyo fidinta adeegyada dhammaan gobollada, degmooyinka iyo deegaannada fogfog ee Puntland.

Warbixinta wasaaraddu waxay sheegtay in Puntland ay leedahay in ka badan 436 xarumood oo caafimaad oo ku kala yaalla gobolladeeda, kuwaas oo laf-dhabar u ah gaarsiinta adeegyada caafimaadka bulshada deegaannada.

Hindisayaasha uu wasiirku xusay waxaa ka mid ahaa sameynta golaha xirfadlayaasha caafimaadka, kaas oo diiwaangeliyay oo shahaado siiyay in ka badan 1,000 shaqaale caafimaad ah.

Wasaaraddu waxay sidoo kale sheegtay in horumar laga sameeyay siyaasadda dib-u-soo-celinta kharashaadka, diyaarinta qorshaha istiraatiijiyadda caafimaadka ee 2026-2030 iyo aasaaska Machadka Caafimaadka Dadweynaha ee Puntland.

Xildhibaannadu waxay mas’uuliyiinta wasaaradda wax ka weydiiyeen hirgelinta qorshayaasha horumarinta caafimaadka, dib u dhaca ku yimid fidinta adeegyada deegaannada fogfog iyo tirada iyo aqoonta shaqaalaha caafimaadka ee ka hawlgala xarumaha caafimaadka Puntland.

Isaga oo ka jawaabaya, Faroole wuxuu sheegay in wasaaraddu ku dadaali doonto hirgelinta isbitaal heer adduun ah oo awood u leh bixinta daryeel takhasus ah, kaas oo hadda ku qasba dad badan oo reer Puntland ah inay daaweyn ka raadsadaan meel ka baxsan gobolka ama dibadda.

Waxa uu sidoo kale ballanqaaday in la casriyeyn doono xarumaha jira, lana horumarin doono heerka adeegyada loo fidiyo bulshada.

Wasiirku wuxuu xildhibaannada ugu baaqay inay taageeraan kordhinta maalgelinta waaxda caafimaadka, isaga oo ku dooday in kheyraad dheeraad ah uu muhiim u yahay xoojinta adeegyada caafimaadka iyo daboolidda baahiyaha caafimaad ee bulshada.

Dhageysigu wuxuu qayb ka ahaa kalfadhigii 59-aad ee Golaha Wakiillada Puntland. Guddoomiyaha Golaha Cabdirisaaq Axmed Siciid ayaa shir guddoomiyay kulanka, waxaana ku wehliyay Guddoomiye Ku-xigeenka Koowaad Maxamed Baarri Shire iyo Guddoomiye Ku-xigeenka Labaad Maxamed Maxamuud Esse.

Puntland, oo ah dowlad goboleed ku taalla waqooyi-bari Soomaaliya, ayaa muddo dheer wajahaysay caqabado ku saabsan bixinta daryeel caafimaad oo ku filan, gaar ahaan deegaannada fogfog oo ay gabaabsi ka yihiin xarumaha caafimaadka iyo shaqaalaha tababbaran.

Isbitaalka la soo jeediyay wuxuu yareyn karaa baahida bukaannadu u qabaan inay dibadda ugu safraan daaweyn takhasus ah. Hase yeeshee, wasaaraddu ma aysan shaacin jadwalka dhismaha, goobta ama kharashka lagu qiyaasay mashruuca.

AXADLETM

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,999 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.