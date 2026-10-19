Isbahaysiga Mucaaradka Itoobiya oo Diiday In Marco Rubio Ku Tilmaamo ‘Gooni-u-goosad’

Isbahaysi hubaysan ayaa ka horyimid qaabka uu Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Marco Rubio u qeexay colaadda ka taagan waqooyiga Itoobiya iyo guud ahaan Geeska Afrika, isagoo diiday hadalkiisa ah in walaacyada gooni-u-goosadka iyo argagixisadu ay ka mid yihiin awoodaha hurinaya rabshadaha.
Isbahaysiga Ciidamada Shacabka Itoobiya ee Badbaadada ayaa bayaan ku sheegay in hawlgalladiisu yihiin is-difaac. Kooxdu waxay ku eedeysay dowladda inay ka jeesatay dadaallada lagu doonayo xal nabadeed, oo ay ku jiraan Heshiiskii Pretoria ee Noofambar 2022.
Isbahaysigu wuxuu sheegay inuu doonayo taageeridda hannaan dimuqraadi ah oo loo dhan yahay, dib u soo celinta nabadda iyo in Itoobiyaanka la siiyo awoodda ay ku go’aamiyaan mustaqbalka siyaasadeed ee dalkooda. Waxa uu sidoo kale diiday in weerarradiisa ka dhanka ah xarumaha milatari ee dowladda lagu tilmaamo argagixiso, isagoo sheegay in eraygaasi qalloocinayo dabeecadda colaadda.