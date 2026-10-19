 Skip to content
Tuesday, October 20, 2026 8 Jumada al-Ula 1448 AH Maghrib 17:45
Muqdisho 28°C
Breaking: Somali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political Action
Breaking News
Somali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political ActionEgypt’s President Sisi Says He Will Step Down When His Term Ends in 2030Ghana Set to Overtake Ethiopia as Africa’s Eighth-Largest EconomyCritic from Rwanda Found Beheaded in UgandaKenyan starvation cult leader found guilty of terrorism chargesWarsaw Security Forum Delivers Message of Confidence Rather Than PanicSomali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political ActionEgypt’s President Sisi Says He Will Step Down When His Term Ends in 2030Ghana Set to Overtake Ethiopia as Africa’s Eighth-Largest EconomyCritic from Rwanda Found Beheaded in UgandaKenyan starvation cult leader found guilty of terrorism chargesWarsaw Security Forum Delivers Message of Confidence Rather Than Panic
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Isbahaysiga Mucaaradka Itoobiya oo Diiday In Marco Rubio Ku Tilmaamo ‘Gooni-u-goosad’

Follow
By Newsroom October 19, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 18 hours ago 1-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~1 min audio
Ethiopian Opposition Coalition Rejects Rubio’s 'Separatist' Label
Ethiopian Opposition Coalition Rejects Marco Rubio’s ‘Separatist’ Label

Isbahaysi hubaysan ayaa ka horyimid qaabka uu Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Marco Rubio u qeexay colaadda ka taagan waqooyiga Itoobiya iyo guud ahaan Geeska Afrika, isagoo diiday hadalkiisa ah in walaacyada gooni-u-goosadka iyo argagixisadu ay ka mid yihiin awoodaha hurinaya rabshadaha.

Isbahaysiga Ciidamada Shacabka Itoobiya ee Badbaadada ayaa bayaan ku sheegay in hawlgalladiisu yihiin is-difaac. Kooxdu waxay ku eedeysay dowladda inay ka jeesatay dadaallada lagu doonayo xal nabadeed, oo ay ku jiraan Heshiiskii Pretoria ee Noofambar 2022.

- Advertisement -

Isbahaysigu wuxuu sheegay inuu doonayo taageeridda hannaan dimuqraadi ah oo loo dhan yahay, dib u soo celinta nabadda iyo in Itoobiyaanka la siiyo awoodda ay ku go’aamiyaan mustaqbalka siyaasadeed ee dalkooda. Waxa uu sidoo kale diiday in weerarradiisa ka dhanka ah xarumaha milatari ee dowladda lagu tilmaamo argagixiso, isagoo sheegay in eraygaasi qalloocinayo dabeecadda colaadda.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,170 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.