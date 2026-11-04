Cabdul El-Sayed ayaa ku guuleystay doorashada Senate-ka Michigan, isagoo noqday Muslimkii ugu horreeyay ee loo doorto Senate-ka Mareykanka

Cabdul El-Sayed ayaa ku guuleystay doorashada Senate-ka Michigan, isagoo taariikh sameeyay kaddib markii uu noqday Muslimkii ugu horreeyay ee loo doorto Senate-ka Mareykanka
MICHIGAN, Mareykanka — Dimuqraadiga Cabdul El-Sayed ayaa ka adkaaday Jamhuuriga Mike Rogers doorashadii si dhow loogu loollamay ee Senate-ka Michigan, isagoo noqday Muslimkii ugu horreeyay ee loo doorto Senate-ka Mareykanka, sida ay muujinayaan saadaasha warbaahintu.
Guusha El-Sayed waxay astaan taariikhi ah u tahay matalaadda Muslimiinta ee Washington, waxayna guul weyn u tahay garabka horumarka ee Xisbiga Dimuqraadiga. Wuxuu beddeli doonaa Senator-ka Dimuqraadiga Gary Peters oo hawlgabaya, taasoo u oggolaanaysa Dimuqraadiyiinta inay sii haystaan kursiga.
El-Sayed oo 42 jir ah waa wiilka muhaajiriin Masaari ah, waana mas’uul hore oo caafimaadka dadweynaha ah oo aan horay xil la doorto u qaban. Khibraddiisa waaxda dadweynaha waxaa ka mid ah inuu hoggaamiyay Waaxda Caafimaadka Detroit iyo inuu xilal caafimaadka dadweynaha ah ka soo qabtay guud ahaan Michigan.
Koritaankiisa siyaasadeed ee Senate-ka wuxuu daba socday dib-u-dhac hore. Ololihii El-Sayed ee 2018 uu ugu tartamay xilka guddoomiyaha Michigan wuxuu ku dhammaaday in lagaga adkaado isreeb-reebka Dimuqraadiga, iyadoo farqigu ahaa in ka badan toban dhibcood. Markii dambe ayuu ku soo noqday siyaasadda doorashooyinka, isagoo dhisay olole salka ku haya bulshada oo soo jiitay cod-bixiyeyaasha da’da yar iyo dhaqdhaqaaqyada horumarka.
Daryeelka caafimaadka ayaa udub-dhexaad u ahaa ololihiisa Senate-ka. El-Sayed wuxuu u ololeeyay nidaam caalami ah oo ay dawladdu maalgeliso, isaga oo soo jeediyay qorshihiisa Medicare for All, wuxuuna ballanqaaday inuu caqabad ku noqdo doorka lacagaha shirkadaha iyo deeq-bixiyeyaasha taajiriinta ah ku leeyihiin doorashooyinka Mareykanka.
Mucaaradnimadiisa siyaasadda Mareykanka ee ku aaddan Israa’iil, oo ay ku jirto baaqiisa ka dhanka ah gargaarka milatari ee Mareykanka, ayaa sidoo kale noqotay arrin si weyn loogu kala aragti duwanaaday. Mowqifkaasi wuxuu ka caawiyay inuu helo taageerada horumarka, iyadoo uu dhanka kale dhaliyay dhaleeceyn uga timid mucaaradkiisa siyaasadeed iyo qaar ka mid ah xubnaha xisbigiisa.
Tartanku wuxuu dhacay xilli ay jireen kala qaybsanaan siyaasadeed oo qoto dheer iyo kharashaad badan oo dibadda laga bixiyay. Weeraradii Jamhuuriga waxaa ka mid ahaa eedeymo sheegaya in El-Sayed uu xiriir la lahaa Ikhwaanul Muslimiinka, eedeymahaas oo uu isagu beeniyay. Wakiiladda Haley Stevens, oo horay isaga kula tartantay isreeb-reebka Dimuqraadiga, ayaa Rogers taageertay wax yar ka hor Maalinta Doorashada.
Rogers, oo ah xildhibaan hore iyo wakiil hore oo FBI-da ka tirsanaa, ayaa ku dooday in El-Sayed uu Michigan uga horusocdo xad-dhaaf. El-Sayed, dhankiisa, wuxuu Jamhuuriga ku tilmaamay inuu si dhow ula safan yahay Madaxweyne Donald Trump.
Michigan ayaa weli ah gobol si adag loogu loollamo oo ku yaalla bartamaha-galbeed ee Mareykanka, isla markaana muhiim u ah doorashooyinkii Mareykanka ee dhowaan dhacay. Guusha El-Sayed waxay horumariyeyaasha siinaysaa cod cusub oo saamayn leh oo ka dhex muuqda Senate-ka, iyadoo Dimuqraadiyiintu ka fiirsanayaan jihada mustaqbalka ee xisbigu ka qaadanayo daryeelka caafimaadka, sinnaan la’aanta dhaqaale iyo siyaasadda arrimaha dibadda.
Natiijadu sidoo kale waxay guul taariikhi ah u tahay Muslimiinta Mareykanka, kuwaas oo muddo dheer ku dadaalayay matalaad xooggan oo ay ku yeeshaan heerarka ugu sarreeya ee dowladda federaalka.
AXADLETM