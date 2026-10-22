Hubanti la’aanta Siyaasadeed ee Soomaaliya: Muwaadiniintu Waxay Mudan Yihiin Jawaabo Ku Saabsan Dastuurka iyo Doorashooyinka

Khilaafaadka dastuuriga ah, jadwalka doorashada 2027 iyo xiisadaha u dhexeeya hoggaamiyeyaasha federaalka iyo kuwa dowlad-goboleedyada ayaa dhalinaya su’aalo muhiim ah oo ku saabsan hufnaanta, xasilloonida siyaasadeed iyo isla-xisaabtanka Soomaaliya.
Mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya kuma xirna oo keliya go’aannada dastuurka iyo ku dhawaaqista doorashooyinka, balse sidoo kale wuxuu ku xiran yahay awoodda shacabka ay ku fahmi karaan sida go’aannadaas loo gaaro. Iyadoo khilaafaadku ka taagan yahay isbeddellada dastuurka, hannaanada doorashada iyo xiriirka u dhexeeya hay’adaha federaalka iyo kuwa dowlad-goboleedyada, muwaadiniintu waxay mudan yihiin sharraxaad cad, hannaan hufan iyo waddo lagu kalsoonaan karo oo loo maro xasilloonida siyaasadeed.
Dad badan oo Soomaali ah, walaaca ugu weyn waa mid cad: yaa go’aannada ka gaaraya mustaqbalka dalka, sidee loo gaarayaa go’aannadaas, maxayse uga dhigan yihiin dadka caadiga ah?
Su’aalahan si toos ah looma fasiran karo inay caddayn u yihiin wax khalad ah. Taa beddelkeeda, waxay muujinayaan muhiimadda hufnaanta iyo isla-xisaabtanka dadweynaha ee dal doonaya inuu xoojiyo hay’adihiisa siyaasadeed.
Habaynta dastuurka iyo caqabadda is-afgaradka siyaasadeed
Habaynta dastuurku weli waa mid ka mid ah arrimaha ugu saamaynta badan siyaasadda Soomaaliya.
4 Maarso 2026, baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ansixiyay isbeddello dastuurka lagu sameeyay, kuwaas oo dhaliyay khilaaf ku saabsan saameyntooda ku aaddan muddo-xileedyada hay’adaha iyo jadwalka doorashada. Dowladda waxay habaynta dastuurka ku soo bandhigtay inay qayb ka tahay dadaalladeeda lagu horumarinayo siyaasadda iyo hannaanka doorashooyinka dalka, halka siyaasiyiinta mucaaradku ay su’aal geliyeen qaybo ka mid ah isbeddellada iyo cawaaqibka ka dhalan kara.
Khilaafkani wuxuu iftiiminayaa caqabad aasaasi ah: habaynta dastuurku waxay u baahan tahay wax ka badan go’aanno baarlamaan. Waxay sidoo kale u baahan tahay faham dadweyne, habraacyo sharci oo cad iyo is-afgarad siyaasadeed oo ku filan si loo hubiyo in hannaanka ka dhasha uu helo kalsooni.
Taageerayaasha iyo dhaliilayaasha isbeddelladu way ku kala duwanaan karaan jihada habaynta. Hase yeeshee, khilaafaadkaas waa in lagu maareeyaa habraacyada dastuuriga ah, fasiraadda sharciga iyo wada-hadal siyaasadeed, halkii ay iska horimaad ka dhalan lahaayeen.
Shacabka waa inay awoodaan inay helaan qodobbada dastuuriga ah ee khuseeya, fahmaan sida ay u saameynayaan hay’adaha siyaasadeed, isla markaana ogaadaan habraacyada lagu maamulayo doorashooyinka soo socda ee dalka.
Haddii aan la bixin sharraxaad cad, xitaa go’aanno loo soo bandhigo horumar waxay isu beddeli karaan ilo kalsooni-darro.
Doorashooyinka 2027: Ku dhawaaqista waa inay raacaan habraacyo lagu kalsoonaan karo
15 Oktoobar 2026, hay’adaha doorashooyinka Soomaaliya waxay ku dhawaaqeen jadwal dhigaya in doorashada baarlamaanka la qabto 15 Abriil 2027, halka doorashada madaxweynuhuna ay dhacdo 15 May 2027, sida ay sheegtay Reuters.
Ku dhawaaqistu waxay bixisaa jadwal la soo jeediyay, balse dejinta taariikhaha waa qayb keliya oo ka mid ah abaabulka doorasho lagu kalsoonaan karo.
Su’aalo muhiim ah ayaa weli ka taagan hannaanka doorashada, ka-qaybgalka, hirgelinta iyo kormeerka. Dhinacyada siyaasadeed waa inay si cad u fahmaan xeerarka lagu dabaqi doono, halka shacabka loo baahan yahay inay ku kalsoonaadaan in geeddi-socodka si hufan loo maamuli doono.
Jadwalka doorashadu wuxuu gacan ka geysan karaa yareynta hubanti la’aanta, balse waxtarkiisu wuxuu ku xiran yahay in hay’adaha ay khusayso ay awoodaan inay hirgeliyaan iyo in khilaafaadka siyaasadeed si nabad ah loo maareyn karo.
Hay’adaha federaalka, hoggaamiyeyaasha mucaaradka iyo wakiillada dowlad-goboleedyada federaalka Soomaaliya dhammaantood waxay mas’uuliyado ku leeyihiin geeddi-socodkan.
Dowladdu waa inay sharraxdo go’aannadeeda oo ay muujiso sida hannaanka doorashadu u shaqayn doono. Xisbiyada iyo kooxaha mucaaradku waa inay caddeeyaan walaacyadooda oo ay soo jeediyaan beddello la hirgelin karo. Hoggaamiyeyaasha dowlad-goboleedyadu waa inay ka qaybqaataan dadaallada lagu xallinayo khilaafaadka iyada oo loo marayo wada-hadal.
Ugu dambayntii, sharciyadda doorashadu kuma xirna oo keliya ku dhawaaqista taariikh, balse waxay ku xirantahay in la sameeyo hannaan ay shacabka iyo dhinacyada siyaasadeed fahmi karaan oo ay baari karaan.
Khilaafaadka siyaasadeed waa inuusan dhib u geysan shacabka
Khilaafaadka siyaasadeed wuxuu leeyahay cawaaqib ka baxsan doodaha baarlamaanka iyo wada-xaajoodyada u dhexeeya hoggaamiyeyaasha siyaasadeed.
Iska horimaadyadii 17 Agoosto 2026 ka dhacay Baydhabo waxay muujinayeen sida xiisadaha siyaasadeed ugu gudbi karaan iska horimaad hubaysan, iyadoo Reuters ay sheegtay in dhimasho iyo dhaawac soo gaareen dad rayid ah.
Dhacdooyinka noocan ah waxay xoojinayaan muhiimadda ay leedahay in tartanka siyaasadeed uusan isu beddelin khatar ku wajahan badbaadada dadweynaha.
Muwaadiniintu waxay u baahan yihiin amni, dugsiyo shaqaynaya, adeeg caafimaad oo la heli karo iyo adeegyo dadweyne oo la isku halayn karo, iyadoon loo eegin dhinacyada siyaasadeed ee isku khilaafsan.
Marka khilaafaadka siyaasadeed ay carqaladeeyaan nolol maalmeedka, dadka caadiga ah ayaa qaada cawaaqib aysan inta badan awood u lahayn inay saameeyaan.
Dhammaan dhinacyada leh mas’uuliyado siyaasadeed ama ciidan waa inay mudnaanta siiyaan ilaalinta shacabka, ka fogaadaan kicinta aan loo baahnayn, isla markaana raadiyaan habab nabadeed oo lagu xalliyo khilaafaadka.
Kala duwanaanshaha siyaasadeed waa arrin aan laga maarmi karin oo ka mid ah nolosha dadweynaha. Hase yeeshee, rabshaddu waa inaysan noqon hab la aqbalo oo lagu xalliyo.
Loollanka goboleed iyo danaha qaranka Soomaaliya
Caqabadaha siyaasadeed ee gudaha Soomaaliya waxay sidoo kale ka jiraan jawi goboleed oo ballaaran.
Falanqayn la daabacay 16 Oktoobar 2026, Chatham House waxay uga digtay in tartanka u dhexeeya quwadaha shisheeye uu sii xoojin karo xiisadda siyaasadeed ee gudaha Soomaaliya.
Qiimaynaha noocan ah waxay muujinayaan muhiimadda ay leedahay in la fahmo sida danaha goboleed ula falgalaan kala qaybsanaanta siyaasadeed ee gudaha. Hase yeeshee, falanqaynta saameynta dibadda waa in laga soocaa sheegashooyinka ah in dhinacyo gaar ahi si qarsoodi ah u maamulaan go’aannada siyaasadeed. Eedeymaha noocaas ahi waxay u baahan yihiin caddayn.
Danaha qaranka Soomaaliya waxaa sida ugu wanaagsan loogu adeegaa marka heshiisyada waaweyn, ballanqaadyada dadweynaha iyo go’aannada dowladda ay yihiin kuwo hufan oo ku filan in si dhab ah loo hubiyo.
Isgaarsiin cad waxay shacabka ka caawin kartaa inay fahmaan sababaha ka dambeeya siyaasadda dowladda iyo inay qiimeeyaan in go’aannadu u adeegayaan danaha dalka ee muddada dheer.
Madax-bannaanida qaranka kuma xoogaysato oo keliya hadallada diblomaasiyadeed, balse sidoo kale waxay ku xoogaysataa hay’ado awood u leh inay sharraxaan go’aannadooda oo muujiyaan isla-xisaabtan.
Waxa ay muwaadiniintu xaqa u leeyihiin inay weydiiyaan
Arrimaha la xiriira habaynta dastuurka iyo jadwalka doorashadu waxay dhalinayaan su’aalo dhowr ah oo mudan jawaabo cad:
- Hannaan sharciyeedkee ayaa maamuli doona doorashooyinka 2027?
- Sidee loo xallin doonaa khilaafaadka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad-goboleedyada federaalka?
- Waa maxay dammaanadaha lagu xaqiijinayo hufnaanta iyo isla-xisaabtanka inta lagu jiro geeddi-socodka doorashada?
- Sidee loo ilaalin doonaa shacabka haddii xiisadaha siyaasadeed sii bataan?
- Halkee ayay muwaadiniintu ka heli karaan macluumaadka ku saabsan kharashaadka dadweynaha iyo go’aannada waaweyn ee dowladda?
- Waa maxay tallaabooyinka lagu ilaalinayo adeegyada aasaasiga ah si aysan u carqaladeyn xilliyada khilaafaadka siyaasadeed?
Su’aalahan looma diidi karo inay yihiin colaad siyaasadeed. Weydiinta sida ay hay’adaha dadweynuhu u shaqeeyaan waa qayb sharci ah oo ka mid ah ka-qaybgalka muwaadinnimada.
Sidoo kale, su’aalaha looma qaadan karo inay caddayn u yihiin anshax-xumo. Dood dadweyne oo mas’uuliyad leh waxay u baahan tahay caddayn, baaritaan caddaalad ah iyo rabitaan lagu kala saarayo xaqiiqooyinka la xaqiijiyay iyo mala-awaalka.
Isla-xisaabtanku waa inuu gaaraa dhinac kasta oo siyaasadeed
Mas’uuliyadda lagu horumarinayo kalsoonida dadweynuhu kuma eka dowladda oo keliya.
Mas’uuliyiinta dowladda waa inay sharraxaan go’aannadooda, ku shaqeeyaan qaabka sharciyeed ee khuseeya, isla markaana aqbalaan in la hubiyo waxqabadkooda.
Hoggaamiyeyaasha mucaaradku waa inay soo bandhigaan beddello lagu kalsoonaan karo, si wax-ku-ool ah u qiimeeyaan siyaasadda dowladda, ayna diidaan rabshadda inay noqoto aalad siyaasadeed.
Hoggaamiyeyaasha dowlad-goboleedyada federaalku waa inay sidoo kale gacan ka geystaan iskaashiga hay’adaha oo ay muujiyaan isla-xisaabtan ku aaddan bulshooyinka ay maamulaan.
Hoggaamiyeyaasha siyaasadeed waxay yeelan karaan mudnaano kala duwan, balse mas’uuliyaddoodu ugu dambayntii waxay khuseysaa dad isku mid ah.
Mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya laguma sugi karo hadallo is-diiddan oo keliya. Wuxuu u baahan yahay hay’ado si la saadaalin karo u shaqeeya, go’aan-qaadasho hufan iyo hannaano khilaafaadka si nabad ah loogu wajihi karo.
Shacabka waxay mudan yihiin caddayn, ee ma aha mala-awaal
Doodaha dastuurka iyo doorashooyinka Soomaaliya waxay sii wadi doonaan inay soo jiitaan aragtiyo xooggan. Taasi waxay ka dhigaysaa xogta saxda ah iyo dood siyaasadeed oo mas’uuliyad leh kuwo si gaar ah muhiim u ah.
Marka sharraxaadaha rasmiga ahi yihiin kuwo aan dhammaystirnayn ama ay adag tahay in la fahmo, hubanti la’aantu way sii korodhaa. Hase yeeshee, hubanti la’aanta lafteedu ma aha caddayn muujinaysa shirqool qarsoon ama fal khalad ah oo ula kac ah.
Jawaabta ku habboon waa in la raadiyo dukumentiyo, la codsado sharraxaad, lana xoojiyo hay’adaha mas’uulka ka ah kormeerka.
Muwaadiniinta Soomaaliya waxay mudan yihiin inay fahmaan