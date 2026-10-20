Guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo xilka laga qaaday maalmo kadib markii uu dhaliilay qaybsiga canshuurta suuqa xoolaha

Beledweyne (AX) — Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa xilka ka qaaday guddoomiyihii gobolka Hiiraan Maxamed Xuseen Maxamed Carab, wuxuuna beddelkiisa u magacaabay Muuse Salaad Weheliye, sida ku cad wareegto madaxweyne oo la soo saaray Isniintii.
Afhayeenka madaxtooyada Hirshabeelle ayaa sheegay in tallaabadan ay ka dambeysay talo soo jeedin uu sameeyay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka gobolka.
Afhayeenku wuxuu xaqiijiyay in Guudlaawe uu saxiixay wareegtada rasmi ka dhigaysa xil ka qaadista iyo magacaabista labadaba.
Isbeddelkan hoggaamineed ayaa ku soo beegmaya walaacyo isa soo tarayay oo maamulka Hiiraan ka muujiyay qaabka loo qaybiyo dakhliga canshuuraha ee ka soo xarooda suuqa xoolaha Beledweyne.
Maxamed Xuseen Maxamed Carab ayaa ka horyimid in dakhliga Beledweyne laga ururiyo loo qoondeeyo deegaanno kale, isagoo sheegay in qaar ka mid ah goobaha lacagaha helaya aysan lahayn adeegyo ama kaabayaal u qalma saamigooda.
Wareysi dhowaan la yeeshay, guddoomiyuhu wuxuu sidoo kale cambaareeyay waxa uu ku tilmaamay qaybin aan caddaalad ahayn oo lagu sameeyo dakhliga suuqa xoolaha, isaga oo ku dooday inaysan cadaalad ahayn in deegaanno gaar ah ay helaan wax ka badan kuwa kale.
Ma cadda in muranka dakhliga uu qayb ka qaatay xil ka qaadistiisa. Madaxtooyada Hirshabeelle si cad uguma xiriirin go’aanka khilaafkaas.
Isbeddelkan ayaa imanaya iyadoo xiisadaha siyaasadeed ay sii xoogeysanayaan Hirshabeelle, ka hor doorashada madaxweynaha maamulka.
Guudlaawe, oo ah madaxweynaha xilka haya, ayaa doonaya mar labaad, iyadoo ay jiraan muranno ku saabsan habraaca doorashada. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Hiiraan iyo hoggaamiyeyaasha bulshada ayaa ku baaqaya heshiis siyaasadeed oo ballaaran oo ku saabsan matalaadda iyo awood-qaybsiga.
Muuse Salaad Weheliye ayaa hadda la wareegaya hoggaanka Hiiraan xilli xasaasi ah, iyadoo ay weli taagan yihiin khilaafaad aan la xallin oo ku saabsan maamulka, qaybsiga kheyraadka iyo matalaadda siyaasadeed.