 Skip to content
Sunday, September 13, 2026 30 Rabi al-Awwal 1448 AH Fajr 04:41
Muqdisho 25°C
Breaking: Federaalka Soomaaliya oo wajahaya dib-u-urursiga awoodda ee Muqdisho
Breaking News
Federaalka Soomaaliya oo wajahaya dib-u-urursiga awoodda ee MuqdishoReform says crypto billionaires want “nothing” in exchange for £72m donationSomalia’s lower house ends monthly $100 salary deduction for lawmakersUS Politicians Back AI Development Despite Industry WarningsSomali Region President Criticizes Claims of Exclusive Ownership Over Past StrugglesSouth West State Warns Civilians as Security Tensions Rise in SomaliaFederaalka Soomaaliya oo wajahaya dib-u-urursiga awoodda ee MuqdishoReform says crypto billionaires want “nothing” in exchange for £72m donationSomalia’s lower house ends monthly $100 salary deduction for lawmakersUS Politicians Back AI Development Despite Industry WarningsSomali Region President Criticizes Claims of Exclusive Ownership Over Past StrugglesSouth West State Warns Civilians as Security Tensions Rise in Somalia
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News English

Federaalka Soomaaliya oo wajahaya dib-u-urursiga awoodda ee Muqdisho

Follow
By Axadle Editorial Desk September 13, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 30 minutes ago 2-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~2 min audio
Federaalka Soomaaliya ma dhabbaa, mise Muqadisho ayaa dib u urursanysa awooddii?

Soomaaliya waxay wajahaysaa marxalad siyaasadeed oo go’aamin karta jihada federaalka dalka. Dooddu kuma koobna oo keliya cidda noqonaysa madaxweynaha dowlad-goboleed ama xisbiga ku guulaysanaya doorasho; su’aasha aasaasiga ahi waxay tahay: yaa awood u leh inuu go’aamiyo hoggaanka dowlad-goboleedyada Soomaaliyeed?

Xisbiga Madaxweyne Xasan Sheekh, JSP, ayaa saameyn muuqata ku yeeshay siyaasadda Hirshabelle, Galmudug iyo Konnfur Galbeed. Haddii taageeradaas lagu helo doorashooyin xor ah oo dhab ah, waxay qayb ka tahay geeddi-socodka dimuqraadiyadda. Hase yeeshee, haddii Muqdisho ay horay uga go’aamiso cidda hoggaaminaysa dowlad-goboleed, ka hor inta aan shacabka iyo hay’adaha deegaanka go’aankooda dhiiban, arrintu waxay si toos ah u taabanaysaa saldhigga federaalka.

- Advertisement -

Federaalkii Soomaaliya loo dhisay wuxuu ku salaysnaa in awoodda aan lagu ururin hal meel. Dowlad-goboleedyaduna waa inay yeeshaan awood siyaasadeed oo dhab ah, iyo xaq ay ku doortaan hoggaankooda.

Puntland State iyo Jubbaland ayaa durba muujiyay diidmadooda ku aaddan jihada ay u arkaan in siyaasadda Muqdisho u socoto. Labada dowlad-goboleed waxay ku adkaysanayaan in Soomaaliya aysan u baahnayn awood dhinac keliya ku urursan, balse ay u baahan tahay heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay.

Haddii khilaafku sii fido, su’aasha xigta waxay noqon kartaa: Hiiraan ma qaadan doontaa mowqif la mid ah kan Puntland State iyo Jubbaland?

Waxa hadda Soomaaliya ka socda ma aha oo keliya loollan u dhexeeya Xasan Sheekh iyo mucaaradkiisa. Waa muran taabanaya qaabka uu mustaqbalka u ekaan doono federaalka Soomaaliya.

Haddii JSP ay ku guulaysato doorashooyin xor ah, taasi waa natiijo dimuqraadi ah. Laakiin haddii xisbiga talada haya uu isu beddelo awoodda go’aamisa cidda hoggaaminaysa dowlad-goboleed kasta, waxaa lama huraan noqoneysa in la isweydiiyo:

Federaalku weli ma yahay nidaam awood-qaybsi, mise wuxuu isu beddelay nidaam ay Muqdisho ka maamusho dhammaan go’aannada?

Soomaaliya waxay u baahan tahay federaal dhab ah- mid ay dowlad-goboleedyadu ku leeyihiin awood, shacabka ay ku leeyihiin cod, mucaaradkuna uu ku haysto meel uu kaga qaybqaato siyaasadda.

Dowlad xooggan ma aha mid wax walba gacanta ku haysa; dowlad xooggan waa mid ilaalisa heshiiska ay ummaddu ku wada nooshahay.

________________________

[email protected]

How do you rate this story?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,611 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.