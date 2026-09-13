Federaalka Soomaaliya oo wajahaya dib-u-urursiga awoodda ee Muqdisho

Soomaaliya waxay wajahaysaa marxalad siyaasadeed oo go’aamin karta jihada federaalka dalka. Dooddu kuma koobna oo keliya cidda noqonaysa madaxweynaha dowlad-goboleed ama xisbiga ku guulaysanaya doorasho; su’aasha aasaasiga ahi waxay tahay: yaa awood u leh inuu go’aamiyo hoggaanka dowlad-goboleedyada Soomaaliyeed?
Xisbiga Madaxweyne Xasan Sheekh, JSP, ayaa saameyn muuqata ku yeeshay siyaasadda Hirshabelle, Galmudug iyo Konnfur Galbeed. Haddii taageeradaas lagu helo doorashooyin xor ah oo dhab ah, waxay qayb ka tahay geeddi-socodka dimuqraadiyadda. Hase yeeshee, haddii Muqdisho ay horay uga go’aamiso cidda hoggaaminaysa dowlad-goboleed, ka hor inta aan shacabka iyo hay’adaha deegaanka go’aankooda dhiiban, arrintu waxay si toos ah u taabanaysaa saldhigga federaalka.
Federaalkii Soomaaliya loo dhisay wuxuu ku salaysnaa in awoodda aan lagu ururin hal meel. Dowlad-goboleedyaduna waa inay yeeshaan awood siyaasadeed oo dhab ah, iyo xaq ay ku doortaan hoggaankooda.
Puntland State iyo Jubbaland ayaa durba muujiyay diidmadooda ku aaddan jihada ay u arkaan in siyaasadda Muqdisho u socoto. Labada dowlad-goboleed waxay ku adkaysanayaan in Soomaaliya aysan u baahnayn awood dhinac keliya ku urursan, balse ay u baahan tahay heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay.
Haddii khilaafku sii fido, su’aasha xigta waxay noqon kartaa: Hiiraan ma qaadan doontaa mowqif la mid ah kan Puntland State iyo Jubbaland?
Waxa hadda Soomaaliya ka socda ma aha oo keliya loollan u dhexeeya Xasan Sheekh iyo mucaaradkiisa. Waa muran taabanaya qaabka uu mustaqbalka u ekaan doono federaalka Soomaaliya.
Haddii JSP ay ku guulaysato doorashooyin xor ah, taasi waa natiijo dimuqraadi ah. Laakiin haddii xisbiga talada haya uu isu beddelo awoodda go’aamisa cidda hoggaaminaysa dowlad-goboleed kasta, waxaa lama huraan noqoneysa in la isweydiiyo:
Federaalku weli ma yahay nidaam awood-qaybsi, mise wuxuu isu beddelay nidaam ay Muqdisho ka maamusho dhammaan go’aannada?
Soomaaliya waxay u baahan tahay federaal dhab ah- mid ay dowlad-goboleedyadu ku leeyihiin awood, shacabka ay ku leeyihiin cod, mucaaradkuna uu ku haysto meel uu kaga qaybqaato siyaasadda.
Dowlad xooggan ma aha mid wax walba gacanta ku haysa; dowlad xooggan waa mid ilaalisa heshiiska ay ummaddu ku wada nooshahay.
________________________
[email protected]