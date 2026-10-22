Masar waxay taageeraysaa difaaca Sacuudiga iyadoo ka soo horjeedda weerarrada Yemen

Masar waxay taageeraysaa difaaca Sacuudiga balse way diiddan tahay howlgallada weerarka ah ee Yemen
QAHAIRA — Masar waxay garab istaagi doontaa Sacuudiga haddii dhulkiisa ama xuduudihiisa la soo weeraro, ayuu madaxweyne Cabdifataax Al-Siisi sheegay Arbacadii, balse wuxuu meesha ka saaray ka-qaybgalka milatariga Masar ee duqeymaha ka dhanka ah Yemen, iyadoo fallaagada Xuutiyiinta ee xulafada la ah Iiraan ay kordhinayaan weerarrada ay ku qaadaan bartilmaameedyada Sacuudiga.
Hadalladan ayaa imanaya xilli xiisaduhu ay ku sii kordhayaan Bariga Dhexe, taasoo sare u qaadaysa walaaca laga qabo xasilloonida gobolka iyo amniga sahayda tamarta adduunka.
Al-Siisi wuxuu sheegay in Masar ay sidoo kale ka caawin karto dalalka kale ee Carabta difaaca dhulkooda haddii ay si rasmi ah u codsadaan caawimaad. Wuxuu carrabka ku adkeeyay in ka-qaybgal kasta oo noocaas ah uu diiradda saari doono ilaalinta dhulka iyo amniga qaranka, ee uusan noqon doonin tallaabo weerar ah oo lagu qaado dalalka deriska ah.
Hadalladiisa ayaa yimid kaddib kulan ka dhacay Riyaad oo dhex maray wasiirka arrimaha dibadda Masar Badr Cabdullaati, madaxa sirdoonka Xasan Rashaad iyo dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan.
Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Sacuudiga, SPA, ayaa sheegtay in Cabdullaati uu boqor Salmaan u gudbiyay farriin qoraal ah oo ka timid Al-Siisi. Wadahadalladu waxay ku saabsanaayeen dadaallada lagu xoojinayo xiriirka labada dhinac iyo horumarradii ugu dambeeyay ee gobolka.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Masar ayaa sheegtay in farriintu ay muujinaysay garab istaagga buuxa ee Qaahira ay la garab taagan tahay Sacuudiga iyo taageerada ay u hayso amniga iyo xasilloonida boqortooyada.
Xildhibaannada Masar ayaa Isniintii sheegay in baarlamaanku uu dib u dhigay ilaa 26-ka Oktoobar cod loo qaadayo in ciidamada qalabka sida loo oggolaado inay caawiyaan Sacuudiga haddii Riyaad ay codsato.
Taageero milatari oo toos ah oo Masar ay siiso Sacuudiga waxay noqon kartaa koror weyn oo ku yimaada iska horimaadka ballaaran ee ay ku lug leeyihiin Mareykanka, Israa’iil iyo Iiraan. Colaaddan ayaa khatar gelisay sahayda tamarta, waxayna sare u qaadday qiimaha shidaalka tan iyo markii weerarrada Mareykanka iyo Israa’iil ay ku qaadeen Iiraan ay billowdeen bishii Febraayo.
Dhanka kale, rabshadaha Yemen ayaa toddobaadyadii u dambeeyay sii xoogaystay, taasoo abuurtay jiho kale oo suurtagal ah oo ka mid noqon karta colaadda ballaaran. Isbahaysi uu Sacuudigu hoggaamiyo ayaa taageera dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay, taasoo ka soo horjeedda Xuutiyiinta haysta Sanca, caasimadda, iyo dhul ballaaran oo ku yaalla waqooyiga dalka.
Masar iyo Sacuudiga waxay leeyihiin xiriirro istiraatiiji iyo dhaqaale oo dhow, kuwaas oo ay taageeraan iskaashi ballaaran oo milatari, diblomaasiyadeed iyo ganacsi.
Sacuudiga iyo dalal kale oo Khaliijka ah, oo ay ku jirto Imaaraadka Carabta, ayaa Masar siiyay balaayiin doollar oo gargaar ah, deebaaji bangiga dhexe ah iyo maalgashi kaddib markii milatariga Masar uu xilka ka tuuray madaxweynihii Islaamiga ahaa Maxamed Mursi sannadkii 2013. Al-Siisi, oo xilligaas hoggaaminayay milatariga, ayaa madaxweyne loo doortay sannadkii xigay.
Masar waxay hore uga qaybqaadatay faragelintii isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaaminayay ee Yemen sannadkii 2015, taasoo ujeedadeedu ahayd in lagu taageero dowladda caalamku aqoonsan yahay ee ka soo horjeedda Xuutiyiinta. Hase yeeshee, ciidamada Masar waxay ka qaateen door dagaal oo xaddidan.
Hadalladii ugu dambeeyay waxay muujinayaan in Qaahira ay isku dayayso inay Riyaad u xaqiijiso taageeradeeda, iyadoo si cad u kala saaraysa difaaca dhulka Sacuudiga iyo howlgallada weerarka ah ee gudaha Yemen.
Mowqifka Masar wuxuu ka tarjumayaa cadaadiska ay wajahayaan dowladaha gobolka, kuwaas oo isku dayaya inay ka jawaabaan weerarrada iyo isbeddellada ku yimaada isbahaysiyada milatari iyaga oo aan kicin koror ballaaran oo colaadda ah, taasoo durba qalqal gelisay suuqyada tamarta, xasilloonidana halis gelisay guud ahaan Bariga Dhexe.
AXADLETM