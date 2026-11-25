Sawirrada dayax-gacmeedka ee qabuuraha ku yaalla Bunia, bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo, ayaa muujinaya farqi weyn oo u dhexeeya tirada qabuuraha la qoday iyo tirada rasmiga ah ee dhimashada Ebola, taas oo soo jeedinaysa in cudurka dillaacay uu sababay dhimasho aad uga badan inta ay mas’uuliyiintu diiwaangeliyeen.
Salomon Mugisa, oo qabuuraha ka qoda qabuuraha Nyamurongo ee Bunia, ayaa si toos ah u arkay sida ay xaaladdu u sii xumaanaysay.
Bilowgii sannadka, shaqaaluhu waxay aasi jireen wax aan ka badnayn laba ama saddex qof maalintii. Ka dib markii Ebola uu magaalada ku faafay dabayaaqadii Abriil, xawaaruhu si weyn ayuu isu beddelay.
“Waxaan aasi jirnay shan, 10, 15 qof maalintii. Tiradu way sii kordhaysay,” ayuu yiri Mugisa isagoo taagan meel ballaaran oo ay ka buuxaan qabriyo cusub oo la qoday.
Bishii Luulyo, wuxuu qiyaasay in ku dhowaad 600 qof lagu aasay Nyamurongo tan iyo markii kororka dhimashadu bilaabmay.
Si kastaba, xilligaas diiwaannada rasmiga ah waxay muujinayeen in wax ka yar 200 qof oo Ebola qaba ay ku dhinteen Bunia, oo ah xuddunta cudurka dillaacay. Mas’uuliyiintu waxay si rasmi ah u shaaciyeen cudurka dillaacay 15-kii May. Dalka oo dhan, cudurku wuxuu tan iyo markaas ku dhacay in ka badan 11,500 qof, halka uu dilay in ka badan 5,500.
Dib-u-eegis ay Reuters ku samaysay sawirrada dayax-gacmeedka ee Nyamurongo iyo laba qabri oo kale oo waaweyn oo ku yaalla Bunia ayaa lagu ogaaday in qabuuraha cusub ee la qoday ay si weyn uga badnaayeen dhimashada Ebola ee la soo sheegay. Farqigaasi wuxuu muujinayaa in kumannaan dhimasho ah laga yaabo inaan laga diiwaangelin guud ahaan cudurka dillaacay.
Baaritaanku wuxuu isbarbardhigay tirada qabuuraha la qoday sannadka 2026 iyo dhaqdhaqaaqii aaska ee sannadkii ka horreeyay, ka hor intii uusan cudurku dillaacin.
Isbarbardhiggaasi wuxuu soo saaray qiyaasta “dhimashada xad-dhaafka ah”, oo ah cabbir caafimaadka bulshada loo adeegsado in lagu ogaado inta qof ee ka badan tiradii caadiga ahayd ee la filayay inay dhinteen.
Reuters ayaa markaas qiyaastii dhimashada xad-dhaafka ah la barbar dhigtay tirooyinka rasmiga ah ee dhimashada Ebola.
Farqigu wuu yaraaday markii baaritaanka iyo dabagalka cudurku ay soo hagaageen. Hase yeeshee, horraantii Nofeembar, Bunia waxay diiwaangelisay in ka badan 1,000 dhimasho oo xad-dhaaf ah — taas oo in ka badan 50% ka sarreysay tirada rasmiga ah ee dhimashada Ebola oo xilligaas ahayd 707.
Dhimashooyinka dheeraadka ah dhammaantood lama xiriirin karo Ebola. Qaar waxaa laga yaabaa inay sababeen cudurro kale, oo ay ku jiraan dad isbitaallada ka baaqsaday iyagoo ka baqaya inay qaadaan fayras aan lahayn daaweyn ama tallaal la ansixiyay.
Si kastaba ha ahaatee, natiijooyinkani waa dadaalkii ugu horreeyay ee faahfaahsan ee lagu cabbirayo baaxadda dhimashada aan la diiwaangelin ee Bunia. Waxay si guud ula jaanqaadayaan qiyaas ay Hay’adda Caafimaadka Adduunka soo saartay bishii Luulyo, taas oo sheegtay in cudurka dillaacay uu laba ilaa afar jeer ka weynaan karo inta ay muujinayaan xogta la heli karo.
Falanqayntu weli waxay hoos u dhigi kartaa qiyaasta khasaaraha, maadaama aysan ku darin goobaha yaryar ee aaska ee ku kala firirsan magaalada.
Wasaaradda Caafimaadka ee Kongo kama aysan jawaabin codsiyadii Reuters ee faallo laga bixiyo.
Jean-Jacques Muyembe, oo hoggaamiya Machadka Qaranka ee Cilmi-baarista Biyomedikalka ee dalka, ayaa sheegay in farqigii hore ee u dhexeeyay dhimashada Ebola ee la soo sheegay iyo tirada dhabta ahi uu ahaa mid la fahmi karo, maadaama mas’uuliyiintu cudurka dillaacay ogaadeen goor dambe. Si kastaba, wuxuu intaas ku daray in qiyaasaha dhimashada xad-dhaafka ah loo baahan yahay in lagu hubiyo baaritaanno lagu ogaanayo sababaha gaarka ah ee dhimashada.
Yap Boum, oo ah madaxa u-diyaargarowga iyo ka-jawaabista xaaladaha degdegga ah ee Xarumaha Afrika ee Xakamaynta iyo Ka-hortagga Cudurrada, ayaa sheegay in natiijooyinku u muuqdaan kuwo guud ahaan la aamini karo. Wuxuu sheegay in dhimashada xad-dhaafka ahi inta badan ugu badan tahay bilowga cudur dillaaca, ka hor inta aysan si buuxda u shaqayn nidaamyada baaritaanka, dabagalka iyo ka-jawaabista.
Farqi sii ballaaranaya bilihii hore
Isbarbardhigga dhimashada xad-dhaafka ah iyo diiwaannada rasmiga ah wuxuu muujin karaa sida ay mas’uuliyiintu si wax-ku-ool ah u ogaanayaan infekshannada iyo dhimashada. Kiisaska aan la ogaan waxay sidoo kale shaqaalaha caafimaadka ka hor istaagaan inay aqoonsadaan dadka la xiriiray bukaannada, taas oo adkaynaysa in la jebiyo silsiladaha faafitaanka.
Reuters waxay ogaatay in farqiga u dhexeeya dhimashada la qiyaasay iyo tirooyinka rasmiga ah ee Ebola uu ugu weynaa bilihii ugu horreeyay ee cudurka dillaacay. Farqigu wuxuu yaraaday markii mas’uuliyiintu kordhiyeen baaritaanka iyo warbixinnada.
“Waxaan weli helaynaa caddeymo muujinaya in qayb ka mid ah kiisaska iyo dhimashada aan waligood la ogaan,” ayuu yiri Olivier Le Polain, madaxa cudurrada faafa iyo falanqaynta ee Barnaamijka Xaaladaha Degdegga ah ee WHO.
Dabayaaqadii Juun, Bunia waxay diiwaangelisay in ka badan 580 dhimasho oo xad-dhaaf ah, taas oo ku dhowaad toddoba jeer ka badan tirada rasmiga ah ee dhimashada Ebola, sida lagu sheegay falanqaynta.
Bishii Sebtembar, dhimashada xad-dhaafka ah ee isbiirsatay waxay gaartay ku dhowaad 950, taas oo ku dhowaad laba jibbaar ka badan tirada la soo sheegay.
Diiwaannada aaska ee Nyamurongo waxay bixiyaan cabbir muujinaya sida ay dhimashadu si weyn isu beddeshay. Ka hor intii uusan cudurku dillaacin, shaqaaluhu waxay celcelis ahaan qodi jireen 2.4 qabri maalintii. Bishii Juun, celceliska maalinlaha ahi wuxuu ka batay sagaal, ka hor inta uusan hoos ugu dhicin ku dhowaad 4.5 horraantii Nofeembar.
Reuters waxay sidoo kale dib-u-eegis ku samaysay qabuuraha ugu weyn ee Mongbwalu, oo ah magaalo macdan dahab laga qodo oo waqooyi ka xigta Bunia, halkaas oo saraakiisha caafimaadku rumaysan yihiin inuu cudurku ka soo billowday.
Diiwaannada rasmiga ahi waxay sheegayaan in in ka badan 750 qof ay ku dhinteen Bunia, halka in ka badan 350 qof ay ku dhinteen Mongbwalu. Si kastaba, sawirrada dayax-gacmeedka ee labada deegaan ayaa muujiyay is-waafajin la mid ah oo u dhexeeya tirada qabuuraha iyo dhimashada la soo sheegay.
Qabuuraha Mongbwalu ee Reuters baartay, dhimashada xad-dhaafka ahi waxay bishii Agoosto 25% ka sarreysay tirada rasmiga ah ee dhimashada Ebola ee magaalada iyo tuulooyinka ku xeeran.
Booqasho dhacday bishii Luulyo, shaqaalaha qabuuraha iyo mas’uuliyiinta maxalliga ahi waxay tilmaameen dhowr boqol oo qabri oo dheeraad ah oo ku yaalla toddoba goobood oo kale oo lagu aaso, kuwaas oo ay rumaysnaayeen inay ku jiraan dhibbanayaal Ebola u dhintay.
‘Waxaan ogayn inay dhibaato jirto’
Nidaamka caafimaadka Mongbwalu ayaa si dhakhso ah u buuxsamay ka dib markii tiro badan oo bukaanno ah ay bilaabeen inay yimaadaan isbitaalka deegaanka horraantii May.
Qaar badan ayaa markii hore muujiyay calaamado lala xiriiriyo duumada ama qandhada tiifowga. Hase yeeshee, si ka duwan bukaannada qaba cudurradaas, xaaladdoodu si degdeg ah ayay uga sii dartay, wayna dhinteen.
“Waxaan ogayn inay dhibaato jirto, laakiin ma aanan ogeyn waxa ay tahay,” ayuu yiri Richard Lokudu, dhakhtarka madaxa ka ah isbitaalka Mongbwalu.
Markii dhimashadu korodhay, qaar ka mid ah dadka deegaanka waxay ku eedeeyeen inkaaro la sheegay inay bulshada ku habsatay ka dib markii naxashka wadaad caan ah la dhaawacay dabadeedna la gubay. Mas’uuliyiintu waxay tuhunsan yihiin in wadaadku uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee cudurka qaaday ama mid ka mid ah dadkii hore ee si weyn u faafiyay.
Baaritaanka shaybaarku markii hore wuu ku guuldarraystay inuu aqoonsado fayraska, qayb ahaan sababtoo ah shaybaarro ayaa laga baarayay nooca Ebola ee khaldan.
Natiijooyinkii ugu horreeyay ee togan ma soo bixin ilaa bartamihii May, markaas oo la xaqiijiyay in cudurku yahay fayraska Bundibugyo, oo ah nooc dhif ah oo Ebola ah oo aan lahayn daaweyn ama tallaal la heli karo.
“Goor dambe ayaan ogaanay,” ayuu yiri Lokudu. “Taasi waa sababta ay dhimashadu u badatay.”
Markii cudurka si rasmi ah loo shaaciyay bartamihii May, saraakiisha caafimaadka maxalliga ahi waxay Mongbwalu hore uga diiwaangeliyeen 100 dhimasho oo aan la sharrixin lixdii toddobaad ee ka horreeyay. Sida lagu sheegay warbixin xaaladeed oo Wasaaradda Caafimaadka ah oo ay heshay Reuters, dhibbanayaal badan waxay muujiyeen calaamado lala xiriiriyo Ebola.
Jean-Leonard Binziliese Goite, oo ah diiwaan-hayaha madaniga ah ee magaalada, ayaa sheegay in bukaanno badan la aasay iyada oo aan la baarin.
Wuxuu sheegay in tirakoobyada rasmiga ahi aysan ka tarjumayn baaxadda cudurka dillaacay marxaladihiisii hore, qayb ahaan sababtoo ah macdanta dahabka ee Mongbwalu ay soo jiidato shaqaale ka soo hayaama dhammaan gobollada Kongo. Qaar ka mid ah macdan-qodayaasha ayaa dhinta iyaga oo aan lahayn qaraabo u dhow oo soo sheega dhimashadooda ama dhammaystira diiwaangelinta loo baahan yahay.
Cudurka dillaacay wuxuu sidoo kale dadka ku khasbay inay u kala guuraan gobolka Ituri. Markii dhimashadu korodhay, dadka deegaanka ayaa Mongbwalu uga baxay Bunia iyo magaalooyin kale oo waaweyn, taas oo suuragal ka dhigtay inay fayraska geeyaan bulshooyin aan awood badan u lahayn inay ogaadaan oo xakameeyaan infekshannada.
Cabsi iyo dabagal daciif ah ayaa sababay in dhimashooyin aan la diiwaangelin
Ka dib markii cudurka dillaacay la shaaciyay, Wasaaradda Caafimaadku waxay ballaarisay baaritaanka iyo dabagalka. Mas’uuliyiintu waxay sidoo kale xoojiyeen habraacyada aaska, iyagoo isku dayaya inay hubiyaan in dhimashooyin yar ay ka baxsadaan warbixinta rasmiga ah.
Si kastaba, farqi weyn ayaa weli jiray, waxaana sii xumeeyay kheyraadka xaddidan iyo ka-noqoshada gargaarka dibadda ee Mareykanka.
Cabsida laga qabo xarumaha caafimaadka waxay ahayd caqabad kale. Dadka qaar ayaa ka fogaaday isbitaallada ka dib markii ay arkeen bukaanno imanaya oo dhimanaya, halka kuwo kalena ay u jeesteen dhakhaatiir dhaqameed, ayuu sheegay Lokudu.
“Dad badan ayaa ka baqayay inay tagaan xarumaha caafimaadka sababtoo ah waxay arkeen dad halkaas tegaya oo dhimanaya,” ayuu yiri Faustin Ngabu Belo, oo ah mas’uul maxalli ah oo ka tirsan xaafadda Njebi ee Mongbwalu.
Kooxaha caafimaadku waxay sidoo kale la kulmeen dhibaatooyin ku aaddan baaritaanka infekshannada iyo dhimashada laga shakisan yahay, sababo la xiriira gaadiid kooban, dhul adag iyo faham-xumo joogto ah oo ku saabsan cudurka.
Baaxadda warbixinnada ka maqan ee qaybaha kale ee bariga Kongo weli lama oga. Hase yeeshee, Le Polain oo ka tirsan WHO ayaa ka digay in ogaanshuhu u badan yahay inuu xitaa ka sii liito bulshooyinka fogfog, gaar ahaan meelaha amnigoodu liito oo shaqaalaha caafimaadku ay ku adkaato inay gaaraan bukaannada oo ay baaraan dhimashada.
Natiijooyinku waxay muujinayaan in cudurka dillaacay uu si weyn uga ballaarnaan karo inta ay muujinayaan diiwaannada rasmiga ah, gaar ahaan bulshooyinka ay ku yar tahay helitaanka daryeelka caafimaadka.
Xog ay Xarumaha Afrika ee Xakamaynta iyo Ka-hortagga Cudurradu soo bandhigeen 5-tii Nofeembar ayaa sidoo kale muujisay in cudurku weli aan la xakamayn lix bilood ka dib markii si rasmi ah loo shaaciyay.
In ka badan 60% dhimashada Ebola ee aan