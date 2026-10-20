 Skip to content
Tuesday, October 20, 2026 8 Jumada al-Ula 1448 AH Maghrib 17:45
Muqdisho 28°C
Breaking: Somali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political Action
Breaking News
Somali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political ActionEgypt’s President Sisi Says He Will Step Down When His Term Ends in 2030Ghana Set to Overtake Ethiopia as Africa’s Eighth-Largest EconomyCritic from Rwanda Found Beheaded in UgandaKenyan starvation cult leader found guilty of terrorism chargesWarsaw Security Forum Delivers Message of Confidence Rather Than PanicSomali Future Council Rejects 2027 Election Timetable, Warns of Further Political ActionEgypt’s President Sisi Says He Will Step Down When His Term Ends in 2030Ghana Set to Overtake Ethiopia as Africa’s Eighth-Largest EconomyCritic from Rwanda Found Beheaded in UgandaKenyan starvation cult leader found guilty of terrorism chargesWarsaw Security Forum Delivers Message of Confidence Rather Than Panic
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News English

Christiane Amanpour oo CNN ka tagaysa 2027 kadib 43 sano

Follow
By Axadle Editorial Desk October 20, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 12 hours ago 2-minute read
Dhageyso Qodobada AI Narration • ~2 min audio
Christiane Amanpour to Leave CNN in 2027 After 43 Years
Christiane Amanpour to Leave CNN in 2027 After 43 Years

Christiane Amanpour oo CNN ka bixi doonta 2027 kadib 43 sano

WASHINGTON – Kadib in ka badan afar tobannaan sano oo ay ka warbixinaysay dagaallada, colaadaha iyo dhacdooyinka waaweyn ee dunida, weriyaha caalamiga ah ee ugu sarreeya CNN, Christiane Amanpour, ayaa ku dhawaaqday qorshaheeda ay shabakadda uga tagayso sannadka soo socda.

- Advertisement -

Weriyahan 68 jirka ah ayaa Isniintii sheegtay in ay go’aanka gaartay kadib bilo ay ka fiirsanaysay.

“Kadib bilo badan oo aan ka fikirayay iyo dhowr habeen oo aan hurdo la’aan ahaa, waxaan go’aansaday inaan ka tago CNN, oo ahayd lammaanahayga 43 sano oo cajiib ah!” ayay Amanpour ku tiri bayaan.

Waxay sheegtay inay qorshaynayso inay raacdo mashaariic cusub, iyadoo weli taageeraysa CNN iyo sida ay muddada dheer uga go’an tahay saxaafad madax-bannaan.

“Xusuusta: mar walba runta sheeg, ha noqon dhexdhexaad,” ayay raacisay.

Guddoomiyaha CNN Mark Thompson ayaa Amanpour ku tilmaamay “mid ka mid ah saxafiyiinta ugu lagu kalsoon yahay uguna la jecel yahay meel kasta.”

Thompson ayaa sheegay in shabakadda ay bilaha soo socda ku bixin doonto xuska shaqadeeda iyo dabaaldegga wax-ku-biirinteeda ka hor inta aysan sannadka soo socda bixin.

Amanpour waxay shaqadeeda CNN ka billowday 1983 iyada oo kaaliye ka ahayd miiska wararka caalamiga ah. Waxay markii dambe noqotay mid ka mid ah wariyeyaasha shabakadda ugu caansan, iyadoo inta badan warbixinnadeedu diiradda saarayeen colaadaha hubaysan, dagaallada iyo horumarrada siyaasadeed ee waaweyn.

Intii ay ku jirtay xirfadeeda, waxay ka soo shaqaysay goobaha colaadaha waxayna wareysatay hoggaamiyeyaal siyaasadeed, diblomaasiyiin iyo shakhsiyaad kale oo caan ah, iyadoo dhisatay sumcad ah mid ka mid ah saxafiyiinta dunida ugu caansan ee ka warrama arrimaha caalamiga ah.

Laga soo bilaabo 2009, Amanpour waxay CNN International ku martigelisaa barnaamijkeeda wareysiyada habeen kasta, iyadoo arrimaha waaweyn ee caalamka kala hadasha hoggaamiyeyaal siyaasadeed, diblomaasiyiin iyo shakhsiyaad kale oo saameyn leh.

Ka bixitaankeedu wuxuu soo afjari doonaa cutub 43 sano ah oo ay CNN ku qaadatay, wuxuuna calaamad u noqon doonaa bixitaanka mid ka mid ah codadka shabakadda ugu astaysan saxaafadda caalamiga ah.

Ku dhawaaqista Amanpour waxay imanaysaa xilli CNN ay isu diyaarinayso inay aqoonsato xirfadeeda dheer iyo wax-ku-biirinteeda ka hor inta aysan bixin 2027.

AXADLETM

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,908 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.