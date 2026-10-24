Shiinaha iyo Jabuuti oo Muujiyay Mucaaradnimada Aqoonsiga Israel ee Waqooyi Galbeed

Shiinaha iyo Jabuuti oo Mar kale Xaqiijiyay Midnimada Dhuleed ee Soomaaliya, Iyagoo Farriin ka Diray Waqooyi Galbeed
BEIJING — Shiinaha iyo Jabuuti ayaa si wadajir ah u diiday aqoonsiga Waqooyi Galbeed, iyagoo mar kale xaqiijiyay taageeradooda madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya.
Mowqifkan ayaa lagu caddeeyay bayaan la soo saaray Khamiistii, kaddib markii Wasiirka Arrimaha Dibadda Shiinaha Wang Yi uu Beijing wadahadal kula yeeshay Wasiirka Arrimaha Dibadda Jabuuti Abdoulkader Houssein Omar.
“Labada dhinac waxay si adag u taageerayaan Soomaaliya si ay u ilaaliso madaxbannaanideeda qaran iyo midnimadeeda dhuleed, waxayna ka soo horjeedaan isku day kasta oo lagu doonayo in Waqooyi Galbeed loo helo ‘aqoonsi diblomaasiyadeed’,” ayuu bayaan-ku sheegay.
Beijing iyo Jabuuti ayaa sidoo kale meesha ka saaray suuragalnimada in Waqooyi Galbeed loo aqoonsado dal madax-bannaan, iyagoo sheegay in gobolku yahay qayb aan laga goyn karin Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
“Labada dhinac waxay ka soo horjeedaan in Waqooyi Galbeed loo aqoonsado maamul madax-bannaan, waxayna mar kale caddeynayaan in Waqooyi Galbeed uu yahay qayb aan laga goyn karin Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya,” ayuu bayaanku intaas ku daray.
Bayaankan ayaa soo baxay xilli ololaha tobannaan sano socday ee Waqooyi Galbeed loogu raadinayay aqoonsi caalami ah uu weli sii hurinayo xiisadaha diblomaasiyadeed. Gobolku wuxuu Soomaaliya ka go’ay 1991-kii, tan iyo xilligaasna wuxuu sameystay hay’ado siyaasadeed, maamul iyo ciidamo amni oo u gaar ah, balse ma uusan helin aqoonsi caalami ah oo ballaaran.
Israel ayaa bishii Diseembar ee sannadkii hore noqotay dalkii ugu horreeyay ee si rasmi ah Waqooyi Galbeed ugu aqoonsada dowlad madax-bannaan, taasoo dhalisay cambaareyn ka timid Soomaaliya iyo dhaleeceyn uga timid dalal kale oo dhowr ah.
Soomaaliya waxay Waqooyi Galbeed u aragtaa qayb ka mid ah dhulkeeda qaran, waxayna ku doodday in heshiisyada lala gaaro mas’uuliyiinta Waqooyi Galbeed iyadoo aanay dowladda federaalku ku lug lahayn ay xadgudub ku yihiin madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalka.
<p arrintani waxay si gaar ah xasaasi uga tahay Geeska Afrika, oo ah goob istaraatiiji ah oo ku dhow marinno muhiim u ah gaadiidka badda, isla markaana ay qaabeeyaan dano amni iyo kuwo juqraafi-siyaasadeed oo is-dul saaran.
Shiinaha wuxuu si joogto ah u taageeraa midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Jabuuti, oo xuduud la leh Waqooyi Galbeed isla markaana Soomaaliya la leh xiriirro dhaqaale iyo siyaasadeed oo dhow, ayaa sidoo kale ka soo horjeedda dadaallada lagu doonayo in gobolka loo aqoonsado dal madax-bannaan.
Bayaanka wadajirka ah ayaa muujiyay mowqifka ay labada dowladood ka mideysan yihiin ee ku aaddan midnimada Soomaaliya, xilli quwadaha gobolka iyo kuwa caalamku ay weli xiriir la sameynayaan maamulada ka jira Geeska Afrika.
<p hoggaamiyeyaasha Waqooyi Galbeed ayaa tobannaan sano waday dadaallo ay ku raadinayaan aqoonsi, iyagoo sheegaya in dhulku leeyahay hay’ado deggan isla markaana uu si madax-bannaan isu maamulayay tan iyo 1991-kii. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa diiddan sheegashadaas, waxayna weli Waqooyi Galbeed u aragtaa qayb ka mid ah dalka.
Bayaanka ugu dambeeyay ee Beijing iyo Jabuuti wuxuu xoojinayaa taageerada diblomaasiyadeed ee loo hayo xuduudaha Soomaaliya ee caalamku aqoonsan yahay, iyadoo muranka ku saabsan maqaamka Waqooyi Galbeed uu weli yahay mid aan xal loo helin.
AXADLETM