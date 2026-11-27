Dowladda Costa Rica ayaa dalkeeda u diidday inay soo gasho Francesca Albanese, oo ah ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan dhulka Falastiin ee la haysto, iyadoo ku eedaysay “xiriir ay la leedahay falal argagixiso,” sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee AFP.
Omer Badilla, oo ah agaasimaha guud ee hay’adda socdaalka ee Costa Rica, ayaa caddeeyay in Albanese loo xanibay maadaama ay “ku jirto digniin caalami ah oo la xiriirta ku lug lahaanshaha falal argagixisanimo.”
“Waxaan rajeynayaa in tani ay meesha ka saarayso shaki kasta, isla markaana ay caddaynayso khatarta ay haweeneydani ku hayso amniga qaranka,” ayuu hadalkiisa ku daray.
Dhankeeda, Albanese ayaa tallaabadan loogu diiday inay dalkaas gasho ku tilmaantay “ceeb,” iyadoo intaas ku dartay, “Waxa dhacay waa wax aad looga xumaado.”
Erika Guevara Rosas, oo ah agaasimaha sare ee cilmi-baarista, u-doodidda, siyaasadda, iyo ololaha ee hay’adda Amnesty International, ayaa barteeda X ku qortay in celinta Albanese lagu sameeyay Costa Rica ay tahay “fal culus,” waxayna tiri, “Aamusinta khabiir ka tirsan Qaramada Midoobay ma aamusin doonto xaqiiqada.”
Francesca Albanese ayaa muddooyinkii dambe wajahaysay olole cadaadis ah oo joogto ah oo uga imaanayay saraakiisha Maraykanka iyo Israa’iil, taas oo salka ku haysa shaqadeeda ku aaddan diiwaangelinta tacaddiyada iyo dambiyada la sheegay in Israa’iil ay ka geysato dadka Falastiiniyiinta ah.
Xukuumadda Washington ayaa horay ugu soo rogtay cunaqabatayn dhinaca Maraykanka ah, taas oo ka xannibtay adeegyadii bangiyada, isla markaana ka mamnuucday muwaadiniinta iyo shirkadaha Maraykanka inay wax ganacsi ah la sameeyaan.