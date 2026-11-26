Madaxweyne Donald Trump ayaa Wasaaradda Caddaaladda ku amray inay dedejiso fulinta xukunnada dilka federaalka, isaga oo munaasabad ka dhacday Aqalka Cad ku cambaareeyay go’aanka Guddoomiyaha Gobolka California Gavin Newsom ee ahaa in loo beddelo dhammaan xukunnada dilka ee gobolka.
Newsom, oo si weyn loo filayo inuu tixgeliyo inuu u tartamo madaxtinnimada sannadka 2028, ayaa horraantii bishan ku dhawaaqay in in ka badan 500 oo maxaabiis ah oo ku jira safka dilka ee California xukunkooda loogu beddeli doono xabsi daa’in.
Trump ayaa go’aanka ku weeraray Wasaaradda Caddaaladda, halkaas oo ay ka soo muuqdeen qaar ka mid ah ehellada dhibbanayaasha oo ka soo horjeeday tallaabada Newsom isla markaana sharxayay saameynta ay ku yeelatay qoysaskooda.
“Waxaan isu nimid inaan ka hortagno gefkan weyn, isla markaana garab istaagno qoysaska dhibbanayaasha oo si naxariis darro ah loogu khiyaamay maamul xun iyo nidaamkeenna siyaasadeed,” ayuu Trump yiri, isaga oo Newsom ku tilmaamay guddoomiye “aad u xun”.
“Mudane Madaxweyne, waxaan kuu xaqiijinayaa in Wasaaraddan Caddaaladdu ay dalbanayso xukunka dilka mar kasta oo ay ku habboon tahay dambiyada laga galo dalkan,” ayuu Blanche yiri isaga oo Trump soo bandhigaya. Waxa uu intaas ku daray in wasaaraddu ay dalbatay xukunka dilka 49 jeer tan iyo bilowgii maamulka.
Todd Blanche wuxuu sheegay in Wasaaradda Caddaaladdu ay raadinayso xukunka dilka ‘mar kasta oo ay ku habboon tahay’
“Maxaabiistii safka dilka ku jirtay ee uu [Newsom] cafiska u fidiyay waxaa ka mid ahaa in ka badan 110 dilaayaal carruur ah, in ka badan 100 kufsade oo dilay dhibbanayaashooda, iyo dilaayaal isdaba joog ah oo tiro badan,” ayuu Trump yiri.
Trump ayaa go’aanka ku tilmaamay “mid ka mid ah falalkii caddaalad-darrada ee ugu naxdinta badnaa ee dalkeennu abid arko”, isaga oo raaciyay: “Ma rumaysan karin.”
Xafiiska Newsom, oo ka jawaabay qoraal arrintan la xiriira oo afhayeenka Aqalka Cad Steven Cheung ku daabacay X, ayaa yiri: “Qof kasta oo… laga beddelo safka dilka ee California wuxuu ku dhiman doonaa xabsi. Midkoodna dibadda uma soo bixi doono.”
“Laakiin dambiilayaasha Donald Trump? Waxay si xor ah u socdaan iyaga oo noqda deeq-bixiyeyaal maalqabeenno ah, halka olole-yaal awood leh ay helaan cafisyo iyadoo ay jiraan eedeymo culus oo ku saabsan in mudnaanta lagu kala iibsado lacag,” ayuu yiri xafiiska Newsom.
Trump ayaa sidoo kale sheegay inuu farayo xeer ilaaliyaha guud “inuu dedejiyo fulinta xukunnada dilka federaalka.” Waxa uu intaas ku daray: “Marka xeerbeegtidu hadlaan, ciqaabta dilku waxay noqon doontaa mid degdeg ah oo la hubo.”
Donald Trump ayaa isku duubaya Sandy Friend, oo ah hooyada Michael Lyons, kaas oo la afduubtay lana dilay bishii May 1996, xilli ay ka hadlaysay munaasabadda ka dhacday Wasaaradda Caddaaladda
California waxaa ku jira 548 qof oo sugaya in la dilo, taas oo gobolka ka dhigaysa mid ka mid ah meelaha adduunka ugu badan ee ay ku nool yihiin maxaabiista safka dilka.
Si kastaba ha ahaatee, gobolku ma fulin wax dil ah muddo labaatan sano ah, inkasta oo maxkamaduhu weli dadka lagu helo dil iyo dambiyo kale oo culus ku xukumayaan dil.
Codbixiyayaashu waxay diideen dadaallo lagu baabi’inayay ciqaabta dilka sannadkii 2012 iyo mar kale sannadkii 2016.
Newsom ayaa sheegay in ciqaabta dilku ay tahay mid akhlaaq ahaan khaldan oo aan la jaanqaadi karin qiyamka California.
Waxa uu sidoo kale ku dooday inaysan bulshooyinka ka dhigin kuwo ammaan badan.
Sida lagu sheegay ra’yi-ururin ay Reuters/Ipsos samaysay bishii Oktoobar, 55% dadka Mareykanka ah ayaa taageera ciqaabta dilka, halka 31% ay ka soo horjeedaan.
Go’aanka Newsom wuxuu Trump siinayaa fursad siyaasadeed oo uu horey u yaqaannay, taas oo uu ku doodi karo in Dimuqraadiyiintu ay dambiilayaasha ka jilicsan yihiin.
Tallaabadan waxaa dhaleeceeyay xeer-ilaaliyeyaal iyo qaar ka mid ah qoysaska dhibbanayaasha. Taageerayaasha beddelidda xukunnada waxay ku doodayaan in ciqaabta dilku qaali tahay, si aan sinnayn loo adeegsado, isla markaana ay jirto suurtagalnimada aan la aqbali karin ee ah in qof aan waxba galabsan la dilo.
Trump ayaa markii ugu dambeysay ka hadlay Wasaaradda Caddaaladda bishii Maarso 2025, isaga oo khudbaddiisa ku saleeyay dambiyada iyo socdaalka, isla markaana cabashooyin ka jeediyay dacwadihii ciqaabeed ee isaga lagu soo oogay. Waxa uu sidoo kale ballanqaaday inuu soo bandhigi doono waxa uu ku tilmaamay anshax-xumo ay sameeyeen saraakiil baaray.
Tan iyo markaas, wasaaraddu waxay waday baaritaanno ku saabsan dhowr ka mid ah dadka Trump u arko inay yihiin cadowgiisa, inkasta oo garsoorayaal iyo xeerbeegtiyo waaweyni ay diideen qaar ka mid ah kiisaskaas.
Munaasabadda, Trump wuxuu ku dhawaaqay tallaabooyin loogu talagalay in lagu ballaariyo adeegsiga ciqaabta dilka. Waxa uu Wasaaradda Caddaaladda faray inay dalbato xukunka dilka dilaayaasha carruurta, kufsadayaasha iyo tahriibiyeyaasha dadka ee dila dhibbanayaashooda.
Waxa uu Blanche faray inuu si dhakhso badan uga shaqeeyo fulinta xukunnada dilka, wuxuu ku dhawaaqay deeqo dhan $150 milyan oo loogu talagalay hay’adaha fulinta sharciga wuxuuna sheegay inuu siin doono $5,000 qof 17 jir ah oo qaraabo la ah dhibbane.