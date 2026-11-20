Saddex walxood oo loo malaynayo inay Ruush leeyihiin — oo ay u badan tahay inay yihiin laba gantaal iyo diyaarad aan duuliye lahayn — ayaa habeenkii galay hawada Poland, ayuu sheegay wasiirka gaashaandhigga Poland, isaga oo duullaanka ku tilmaamay “daandaansi” ka yimid Moscow.
Safaaradda Ruushka ee Warsaw ayaan isla markiiba ka jawaabin codsi faallo laga dalbaday.
Tan iyo markii Ruushku bilaabay duullaankiisa buuxa ee Ukraine bishii Febraayo 2022, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa marar badan galay hawada xubnaha bariga NATO. Dhacdo kasta waxay kordhisay cadaadiska saaran isbahaysiga, waxayna soo nooleysay cabsi laga qabo in colaaddan ay ku fidi karto meel ka baxsan xuduudaha Ukraine.
“Waxaa jiray gantaal nooca Kh-101 ah… Xaaladda labaad, sidoo kale waxaa la oran karaa wuxuu ahaa gantaal; tan saddexaadna, waxay u badan tahay inuu ahaa diyaaradd aan duuliye lahayn oo matoor jet ah.”
Walxahan ayaa la ogaaday xilli Poland isu diyaarinaysay inay martigeliso dhoollatusyo milatari oo ay ka qaybgalayaan “Isbahaysiga Dadka Doonaya”, oo ah koox ay ku mideysan yihiin xulafada Ukraine.
“Dhoollatusyadan, oo ay weheliso joogitaanka wasiirrada gaashaandhigga ee Faransiiska, Boqortooyada Midowday iyo dalalka Baltiga – iyo sidoo kale siddeed taliyeyaal ciidan, oo ay ku jiraan kuwa xulafadeenna muhiimka ah – waxay muujinayaan in isku beeganka dhacdooyinkani aanu ahayn mid iska yimid,” ayuu yiri Mr Kosiniak-Kamysz.
Wuxuu sheegay in dhoollatusyadu u socon doonaan sidii loo qorsheeyay, isla markaana Poland ay NATO ka codsan doonto gargaar dheeraad ah oo lagu xoojinayo amniga garabka bari ee isbahaysiga.
Ra’iisul Wasaaraha Poland Donald Tusk wuxuu sheegay in aan wax shaki ah laga qabin in walxihii ku soo dhacay Poland ay ahaayeen kuwo Ruush leeyahay.
“Waxay u muuqataa inaan la macaamilayno daandaansi ula kac ah,” ayuu ka sheegay shir jaraa’id.
Dhacdadan ayaa timid kadib digniino ay bixiyeen dowladaha Yurub oo sheegay in aan heshiis nabadeed lagu soo rogin iyaga oo aan lagala tashan, kaddib markii Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Vladimir Putin oo Ruushka ah ku tilmaamay “saaxiib” intii lagu jiray shir madaxeed uu la yeeshay hoggaamiyaha Shiinaha Xi Jinping.
Waa kuma? Waa saaxiibkay
Wasiirka Arrimaha Gudaha Poland Marcin Kierwinski ayaa sheegay in mas’uuliyiintu ay baarayaan saddex goobood oo kala duwan.
Muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada, oo sida muuqata lagu duubay kamarad amni oo ku taalla guri ku yaalla tuulada Chmielek, oo u dhow Nowy Lipowiec, ayaa qabtay waxa u muuqday qarax meel fog ka dhacay.
“Hadda ayaan soo kacay. Waxaan samaynayay qaxwo, carruurtana iskuul ayaan u diyaarinayay, markaas ayaan maqlay cod foodhi ah. Kadibna waxaa dhacay jug — jug hoose oo codkeedu xanniban yahay,” ayay tiri Natalia Szponar oo deegaanka ah. “Wax yar ayaan argagaxay. Cabsi ayaan dareemay.”
Andrzej Borowiec, duqa degmada deriska ah ee Aleksandrow, ayaa sheegay in walax dhererkeedu ku dhow yahay toddoba mitir ay aroortii hore ku soo dhacday.
“Qiiq ayaa cirka isku shareeray – qiiq madow… wax u ekaa daruur weyn oo si cad u muuqata, qaab likaha ah,” ayuu yiri.
Wasiirka Kaabayaasha Dhaqaalaha Poland Dariusz Klimczak ayaa X ku sheegay in hagaha taraafikada uu soo wariyay inuu maqlay jug xooggan oo ka dhacday agagaarka xarumaha tareennada ee Rudnik nad Sanem, oo qiyaastii 50km galbeed ka xigta Nowy Lipowiec.
Wuxuu sheegay in aan waxyeello muuqata laga helin jidka tareenka, inkasta oo gaari kormeer loo diray goobta.
Klimczak wuxuu intaas ku daray in hagayaasha isu socodka hawadu laga daadgureeyay garoonka diyaaradaha ee Rzeszow, oo ah magaalada ugu weyn koonfur-bari Poland.
<p booliska ayaa sheegay in burbur laga helay dhul ballaaran oo beero aan la beerin ah oo ku yaalla Molodycz, oo qiyaastii 50km koonfur ka xigta Nowy Lipowiec.