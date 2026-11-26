Ku dhowaad lixdan sano kadib markii la dilay Jacqueline “Jackie” Dunleavy oo 16 jir ahayd, booliiska Canada ayaa aqoonsaday nin Irish ah inuu ahaa qofkii ka dambeeyay dhimashadeeda.
Baarayaal ku sugan London, Ontario, ayaa sheegay in Michael Joseph Moore uu Dunleavy dilay 1968-kii, taas oo soo afjartay baaritaan muddo dheer socday, inkastoo tuhmanuhu uu sannado ka hor geeriyooday.
Moore wuxuu Canada u soo guuray 1967-kii, wuxuuna dalka joogay wax ka yar hal sano markii la dilay gabadha da’da yar. Wuxuu markaas jiray 25 sano.
Wuxuu geeriyooday 3-dii Maarso 2018, ka hor inta aysan booliisku xaqiijin inuu ahaa ninkii ka dambeeyay dilka Jackie.
Baare Mike Budzyn ayaa sheegay in baarayaashu ay isku geeyeen baaritaanka DNA-da, falanqaynta caddaymaha la keydiyay iyo cilmi-baarista abtirsiinta si tirada tuhmanayaasha suurtagalka ah loogu soo koobo hal qof.
Michael Joseph Moore wuxuu Canada u soo haajiray 1967-kii
“Baarayaashayadu waxay sameeyeen wareysiyo dheeraad ah, waxay ururiyeen caddaymo cusub, waxayna heleen muunado DNA ah oo la isbarbardhigo. Muunadahaas waxaa loo gudbiyay Xarunta Cilmiga Dambi-baarista si loo falanqeeyo,” ayuu yiri.
Wuxuu intaas ku daray: “Iyadoo lagu salaynayo caddaymaha laga helay baaritaankan, waxaan ku kalsoonahay in heerka caddaynta ee taageeraya eedeymaha ciqaabeed la buuxiyay.
“Haddii Moore maanta noolaan lahaa, waa la xiri lahaa, waxaana lagu soo oogi lahaa dacwad la xiriirta dilka Jackie,” ayuu yiri.
Booliisku waxay sheegeen in Jackie markii ugu dambeysay iyadoo nool la arkay fiidnimadii 9-kii Janaayo 1968, xilli ay ka baxaysay shaqadeeda dukaan ku yaalla deegaanka, kadib markii ay dhammaysatay shaqadeeda.
Dhowr saacadood kadib, saddex dhallinyaro ah ayaa ku helay barxadda dugsi. Shaqaalaha gurmadka degdegga ah ayaa goobta ku dhawaaqay inay dhimatay.
Askarta booliiska oo taagan goobtii laga helay Jackie Dunleavy
“Baaritaanku wuxuu go’aamiyay in Jackie la dilay. Inkastoo ay dhaawac madaxa ah qabtay, sababta dhimashadeeda waxaa lagu go’aamiyay in la ceejiyay.
“Waqtigaas, baarayaashu waxay sameeyeen baaritaan ballaaran oo dil ah. Tilmaamo badan ayaa la daba galay, markhaatiyaal ayaa la wareystay, waxaana la ururiyay lana keydiyay si taxaddar leh caddaymo dambi-baariseed, oo ay ku jiraan walxo bayooloji ah.
“Inkastoo dadaalladaas la sameeyay, qofkii ka dambeeyay dilka lama aqoonsan, kiiskuna wuxuu ahaa mid aan xal loo helin,” ayaa lagu yiri bayaan booliis.
Waxaan u baahanahay oggolaanshahaaga si aan u soo rarno nuxurka ciyaaryahankanWaxaan u adeegsannaa rte-player maareynta nuxur dheeraad ah oo dejin kara cookies qalabkaaga, isla markaana ururin kara xog ku saabsan hawlahaaga. Fadlan dib u eeg faahfaahintooda oo aqbal si aad u soo rarto nuxurka.Maaree doorbidyada
Booliisku waxay sheegeen in horumarka teknoolojiyadda tan iyo dilka uu abuuray fursado cusub oo kiiska dib loogu noqdo, laguna daba galo tilmaamo aan u furnayn baarayaashii 1968-kii.
Saajin-baare Micah Bourdeau ayaa sheegay in baarayaashii hore ay adeegsanayeen hab kasta iyo teknoolojiyad kasta oo ay heli kareen si ay u xalliyaan dambiga.
“Caddaymihii ay si taxaddar leh u ururiyeen una keydiyeen ayaa ugu dambeyn u saamaxay baarayaasha tobannaan sano kadib inay shaqadaas sii wadaan.
“Baaritaankani wuxuu muujinayaa muhiimadda ay leedahay in caddaymaha la keydiyo, lana sii eego kiisaska taariikhiga ah marka ay soo baxaan teknoolojiyado cusub,” ayuu intaas ku daray.
Bayaan ay soo saareen, booliisku waxay sheegeen in go’aanka ah in Moore si rasmi ah loogu aqoonsado gacan-ku-dhiiglihii “aan si fudud loo gaarin”.
“Waxay timid kadib tixgelin taxaddar leh oo lagu sameeyay caddaymaha, danta guud iyo mas’uuliyadda Adeegga Booliiska London ee ah inuu si hufan uga hadlo natiijada baaritaan aan xal loo helin ku dhowaad lixdan sano.
“Inkastoo dacwad ciqaabeed aan hadda suurtagal ahayn geerida Moore awgeed, taasi ma wiiqayso xoogga caddaymaha ama kalsoonida ay baarayaashu ku qabaan gunaanadka laga gaaray baaritaankan.
“In Moore si rasmi ah loo aqoonsado waxay bixisaa diiwaan taariikhi ah oo sax ah, waxayna jawaab u tahay su’aalihii qoyska Jackie iyo bulshada ay tobannaan sano raadinayeen,” ayaa lagu daray bayaanka.
Booliisku waxay Moore ku sifeeyeen inuu ahaa “nin caddaan ah, dhererkiisuna ku dhow yahay lix fiit, timo madow leh. Caadi ahaan gadh ma lahayn, balse mararka qaar gadh ayuu soo bixi jiray marka uu fasax ku maqnaa”.
Mas’uuliyiintu waxay sidoo kale ugu baaqeen qof kasta oo haya “xog taariikhi ah” oo ku saabsan kiiska inuu la xiriiro baarayaasha.
“Maqalka magaca Michael Joseph Moore, ama helitaanka maanta xog isaga ku saabsan, ayaa xusuusihii hore u soo celin kara dadka yaqaanay, xiriir la lahaa ama xilligaas aqoon u lahaa.
“Xog aan xilligaas u muuqan mid muhiim ah ayaa maanta macne yeelan karta.”
“Waxaan doonayaa inaan aqoonsado shaqada baaxadda leh ee ay qabteen Qaybta Dambiyada Waaweyn iyo baarayaasha, khubarada dambi-baarista iyo hay’adaha iskaashiga, Booliiska Gobolka Ontario iyo Adeegga Booliiska Toronto, kuwaas oo gacan ka geystay natiijadan,” ayuu yiri Taliyaha Adeegga Booliiska London, Thai Truong.
“Dadaalladooda wadajirka ah waxay ka tarjumayaan xirfad-yaqaannimo, adkaysi iyo dadaal ay u baahan yihiin baaritaannada culus.”