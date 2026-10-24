Ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhintay iska horimaadyo dhex maray Oromada iyo Soomaalida oo ka dhacay Moyale, Itoobiya; kumannaan ayaa u qaxay Kenya

Muqdisho (AX) — Ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhintay, kumannaanna waxaa guryahooda ka barakiciyay rabshado dhex maray bulshooyinka Oromada iyo Soomaalida oo ka dhacay magaalada xuduudda ku taalla ee Moyale, Itoobiya, sida ay Jimcihii werisay Reuters. In ka badan 2,500 qof ayaa u gudbay dalka deriska ah ee Kenya.
Iska horimaadyada ayaa ka dhashay muran ku saabsan calan la sudhay oo ah calanka Waqooyi Galbeed, kaas oo laga taagay Kebele 02, oo ah aag lagu muransan yahay oo ay sheegtaan maamullada Oromia iyo Waqooyi Galbeed ee Itoobiya.
Wararka maxalliga ah ayaa sheegay in xiisaddu qaraxday 18-kii Oktoobar, markii xubno ka tirsan labada bulsho ay isku dhaceen, taas oo sababtay dhimasho iyo dhaawac dad badan.
Mid ka mid ah dadka la dilay wuxuu ahaa Diqqoo Jaataan Aagaa oo 13 jir ahayd, waxaana la sheegay inay dhimatay intii uu socday rabshaddii ugu horreysay.
Wararka ku saabsan sida gabadhu u dhimatay ayaa weli la isku khilaafsan yahay. Qaar ka mid ah ilo maxalli ah ayaa sheegay in booliiska Waqooyi Galbeed uu toogtay, halka kuwo kalena ay sheegeen inay ku dhacday xabbado isdhaafsan. Midkoodna si madax-bannaan looma xaqiijin.
Mas’uul caafimaad oo ka tirsan isbitaal ku yaalla Moyale ayaa Reuters u sheegay 23-kii Oktoobar in ku dhowaad 30 qof oo dhaawac ah la dhigay isbitaalka muddo dhowr maalmood ah.
Mas’uulku wuxuu sheegay in afar qof ay dhinteen Khamiistii, shan kalena Jimcihii, taas oo tirada dhimashada la soo sheegay ka dhigtay sagaal.
Qaybo ka mid ah magaalada ayaa sidoo kale la sheegay in guryo lagu gubay, halka adeegyada gaadiidka, ganacsiyada iyo hoteelladuna ay hakad galeen. Dad badan oo deggan magaalada ayaa guryahooda ku nagaaday iyagoo ka cabsi qaba in dagaalku dib u qarxo.
Stanley Kamande, oo Reuters ku tilmaantay mas’uul Kenyan ah oo ka tirsan Gobolka Marsabit, ayaa sheegay in ugu yaraan 2,500 Itoobiyaan ah ay galeen Kenya oo ay magan-galyo ka raadsadeen magaalada xuduudda Kenya ku taalla ee Moyale.
Booliiska Kenya ayaa si gooni ah u sheegay in haweeney qoorta ay kaga dhacday xabbad habow ah oo ka soo gudubtay xuduudda caalamiga ah. Xaaladdeedu way degganayd kaddib markii ay heshay daryeel caafimaad.
Laanqayrta Cas ee Kenya ayaa bilowday diyaarinta gargaar degdeg ah oo loo fidiyo qoysaska barakacay, waxayna markii hore qorsheysay inay caawiso ku dhowaad 1,000 qoys.
Moyale, oo ah magaalo ay u kala qaybisay xuduudda Itoobiya iyo Kenya, waxay leedahay taariikh xiisado soo noqnoqda oo ku lug leh bulshooyinka ku nool deegaanka Borana ee Oromia iyo Waqooyi Galbeed ee Itoobiya.
Khilaafaadka ka dhasha xuduudaha maamul, matalaadda siyaasadeed iyo gacan ku haynta dhulka ayaa mararka qaarkood huriyay rabshado dhex mara bulshooyinka ku nool gobolka.
Wararka maxalliga ah ayaa sheegay in ciidamada ammaanka federaalka Itoobiya ay gudaha u galeen deegaanka si ay u xakameeyaan dagaalkii ugu dambeeyay una soo celiyaan kala dambaynta.
Tirada saxda ah ee dadka dhintay iyo kuwa barakacay weli lama oga, manaamulka ayaana weli soo bandhigin warbixin rasmi ah oo qeexaysa waxa dhaliyay iska horimaadyada.